5 отзывов оставили туристы

Предлагаем Вам совместить удивительную прогулку 👣 по крышам с фотосессией на фоне красивейших московских достопримечательностей 🏛️, городских пейзажей, причудливых труб и башен! Подарите себе удовольствие от работы с профессиональным фотографом, результатом которой станут отличные фотографии 📸 на фоне удивительных крыш столицы!
Что входит
Фотосессия в формате прогулки
Снимки с профессиональной обработкой.
Что не входит
Личные расходы
Начало и место завершения
🚩 Обсуждается после бронирования
Выберите дату для встречи
Это групповая фото-экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники.
Группа до 5 человек.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.