5 отзывов оставили туристы

Андрей – Гид из Москвы

Хотите получить необычные, захватывающие кадры? Приглашаю вас на фотосессию 📷 с пофессиональный фотограф на крышах в историческом центре Москвы.



Представьте, какие удивительные фото могут получиться на крышах, за вашей спиной — главные достопримечательности 🏛️ Москвы с высоты, а вокруг — никого.



Обещаем, у нас получатся по-настоящему удивительные снимки.