5 отзывов оставили туристы

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Фотосессия на крыше

5
5 отзывов
Андрей
Андрей – Гид из Москвы
Хотите получить необычные, захватывающие кадры? Приглашаю вас на фотосессию 📷 с пофессиональный фотограф на крышах в историческом центре Москвы.

Представьте, какие удивительные фото могут получиться на крышах, за вашей спиной — главные достопримечательности 🏛️ Москвы с высоты, а вокруг — никого.

Обещаем, у нас получатся по-настоящему удивительные снимки.
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  • 👥Групповая
  • 🏙С городских высот
  • 📸Фото на память
  • 🕐Длительность 1 час
  • 👫 Группа не более 5 человек

  • 3 800 ₽ за человека

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Фотосессия на крыше
Фотосессия на крыше
Предлагаем Вам совместить удивительную прогулку 👣 по крышам с фотосессией на фоне красивейших московских достопримечательностей 🏛️, городских пейзажей, причудливых труб и башен! Подарите себе удовольствие от работы с профессиональным фотографом, результатом которой станут отличные фотографии 📸 на фоне удивительных крыш столицы!
Что входит
  • Фотосессия в формате прогулки
  • Снимки с профессиональной обработкой.
Что не входит
  • Личные расходы
Начало и место завершения
🚩 Обсуждается после бронирования
Фотосессия на крыше
Фотосессия на крыше
Фотосессия на крыше
Фотосессия на крыше

Выберите дату для встречи

  • Это групповая фото-экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 5 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете спросить как будет проходить фото-прогулка до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Андрей
Андрей
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5 отзывов оставили туристы

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