Коллекция салона — изящная, аутентичная и нешаблонная.
Вы рассмотрите майоликовые рельефы со знаменитой виллы Перрюссон, кружевной фарфор и мебель с чарующими слух названиями vis-à-vis и jardinière.
Я расскажу о тонкостях антикварного дела и поделюсь захватывающими историями, связанными с изящными предметами быта прошлых веков.
Вы рассмотрите майоликовые рельефы со знаменитой виллы Перрюссон, кружевной фарфор и мебель с чарующими слух названиями vis-à-vis и jardinière.
Я расскажу о тонкостях антикварного дела и поделюсь захватывающими историями, связанными с изящными предметами быта прошлых веков.
Время начала: 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30
Описание экскурсии
Вы окажетесь в атмосферном салоне, который занимает помещение одного из бывших заводских цехов начала 20 века.
Увидите авторскую мебель французского краснодеревщика Оноре Дюфана, старинную коромандельскую ширму (такие коллекционировала Коко Шанель), фарфор легендарных европейских мануфактур и множество других экспонатов, в том числе редкие музейного уровня.
А я расскажу:
- Как определяется ценность антикварной вещи и что такое такое эстимейт и провенанс
- Что связывает ломберный столик, Екатерину II и бриллианты
- Как изготавливался старинный кружевной фарфор (спойлер — из настоящего кружева!)
- Что представляет собой диванчик для флирта
- Когда в Европе появилась кровать под балдахином и почему она была предметом роскоши
- Как сделанная на заказ ванна королевы Изабеллы II оказалась в отеле
В качестве комплимента я угощу вас итальянским кофе, шампанским или красным вином в зависимости от времени года.
Организационные детали
Экскурсию можно провести для большего количества человек — детали уточняйте в переписке.
Выберите удобную дату из расписания
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Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На Самокатной улице
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Дарья — ваш гид в Москве
Я искусствовед, историк дизайна и сотрудник антикварного салона. С радостью расскажу о тонкостях антикварного дела и покажу самые ценные и интересные вещи в коллекции.Задать вопрос
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