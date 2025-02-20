Коллекция салона — изящная, аутентичная и нешаблонная. Вы рассмотрите майоликовые рельефы со знаменитой виллы Перрюссон, кружевной фарфор и мебель с чарующими слух названиями vis-à-vis и jardinière. Я расскажу о тонкостях антикварного дела и поделюсь захватывающими историями, связанными с изящными предметами быта прошлых веков.

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за 1–2 человек или 2500 ₽ за человека, если вас больше

от 5000 ₽ за 1–2 человек или 2500 ₽ за человека, если вас больше

Ваш гид в Москве

Дарья Ваш гид в Москве

Время начала: 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30

Описание экскурсии

Вы окажетесь в атмосферном салоне, который занимает помещение одного из бывших заводских цехов начала 20 века.

Увидите авторскую мебель французского краснодеревщика Оноре Дюфана, старинную коромандельскую ширму (такие коллекционировала Коко Шанель), фарфор легендарных европейских мануфактур и множество других экспонатов, в том числе редкие музейного уровня.

А я расскажу:

Как определяется ценность антикварной вещи и что такое такое эстимейт и провенанс

Что связывает ломберный столик, Екатерину II и бриллианты

Как изготавливался старинный кружевной фарфор (спойлер — из настоящего кружева!)

Что представляет собой диванчик для флирта

Когда в Европе появилась кровать под балдахином и почему она была предметом роскоши

Как сделанная на заказ ванна королевы Изабеллы II оказалась в отеле

В качестве комплимента я угощу вас итальянским кофе, шампанским или красным вином в зависимости от времени года.

Организационные детали

Экскурсию можно провести для большего количества человек — детали уточняйте в переписке.