в понедельник, четверг и пятницу в 13:00, в субботу и воскресенье в 11:00, 13:00, 15:00 и 17:00

Гастропутешествие по ферме Марии Коваль

Открыть секреты сыроварения, прогуляться по ферме и продегустировать местные сорта сыра

Уютная ферма, свежий воздух и вкуснейшие сыры, произведенные по европейским технологиям: гастропрогулка по ферме Марии Коваль откроет для вас мир ремесленного сыроделия.

Вы познакомитесь с ухоженными обитателями фермы, от коров до кроликов, узнаете самое интересное о процессе сыроварения.

А после подкрепите впечатления дегустацией 9 видов сыров с бокалом вина.
Гастропутешествие по ферме Марии Коваль
Гастропутешествие по ферме Марии Коваль
Гастропутешествие по ферме Марии Коваль
Гастропутешествие по ферме Марии Коваль
Гастропутешествие по ферме Марии Коваль
Гастропутешествие по ферме Марии Коваль
Гастропутешествие по ферме Марии Коваль
Гастропутешествие по ферме Марии Коваль

Что вас ожидает

Откуда берется сыр

Прогулка по нашей ферме — уже сама по себе перезагрузка, которая поможет стряхнуть пыль большого города. Вы окажетесь в экологически чистом районе, понаблюдаете за нашими животными: коровами и козами, овечками, гусями, курицами и кроликами — детям особенно придется по душе такое знакомство. На сыроварне вы разберетесь, как и из чего делают настоящий сыр, а затем через специальное смотровое окно сами увидите основные этапы сыроварения. Также поговорим о российском сыроделии: как оно развивалось и чем отличается от европейских аналогов.

Стать сырным сомелье

Знакомство с миром сыроварения, конечно, лучше всего закрепить на дегустации! Во второй части экскурсии вы оцените 9 видов наших ремесленных сыров в сопровождении бокала вина. Узнаете, в чем особенность каждого сыра, как и с чем его лучше всего сочетать. А после сможете купить понравившиеся продукты в нашем фермерском магазинчике.

Организационные детали

  • Экскурсия начинается на ферме Марии Коваль. Доехать до фермы можно на машине: примерно 25-30 минут пути из центра Переславля. Дорога от Москвы — примерно 145 км.
  • На ферме можно будет приобрести нашу продукцию, мы принимаем как наличные, так и карты
  • Экскурсию по сыроварне будет проводить наш гид Яна
  • Дегустация сыров входит в стоимость экскурсии

Ответы на вопросы

Место начала и завершения
в селе Новоселье Переславского района
Когда и сколько длится?
Когда: в понедельник, четверг и пятницу в 13:00, в субботу и воскресенье в 11:00, 13:00, 15:00 и 17:00
Экскурсия длится около 1 часа
Кто ещё будет на экскурсии?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии.
А если я передумаю?
  • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
  • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
У меня есть вопрос
Наши гиды с удовольствием ответят на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос

в понедельник, четверг и пятницу в 13:00, в субботу и воскресенье в 11:00, 13:00, 15:00 и 17:00

Александра
Александра
Наша команда познакомит вас с тонкостями сыроварения и обитателями фермы Марии Коваль! Гид Яна, которая уже давно работает с нами, сможет ответить на любые интересующие вас вопросы и расскажет обо всех этапах процесса.
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