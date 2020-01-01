На Соборной площади Главного храма Вооруженных сил в парке 🌳 "Патриот" 26 декабря 2020 г. министр обороны России Сергей Шойгу и губернатор Московской области Андрей Воробьев открыли крупнейший зимний культурно-досуговый комплекс с ярмаркой и катком. Отличное место для всей семьи!

Приглашаем вас в зимнее путешествие в парк "Патриот", где на Соборной площади работает досуговый комплекс, включающий каток, площадью более трех тысяч квадратных метров, детские площадки и самый большой в Подмосковье тюбинговый спуск. Длина горки — более 50 метров. Здесь вы сможете прекрасно провести время, каждому найдется чем заняться.

В центре площади сияет красавица - елка, высотой более 30 метров. Более 50 тысяч лампочек подсвечивают Соборную площадь, а общая длина гирлянд составляет пять километров.

Наше путешествие начнется с экскурсии 🧭 в Главный храм Вооруженных сил. В пропорциях храма зашифрованы значимые цифры и даты из истории 📖 России.

Свободное время (3 часа) для посещения музея "1418. Дорога памяти" и отдыха в культурно-досуговом комплексе.