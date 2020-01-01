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Главный храм. Главная елка. Главное зимнее путешествие в парк "Патриот"

Центр Р.
Центр Р. – Гид из Москвы
Главный храм.

Главная елка.

Главное зимнее путешествие в парк "Патриот"
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  • 👥Групповая
  • 🚌На автобусе
  • 🧘На выходные
  • 🖼Музеи
  • ☀️Однодневная
  • 🕐Длительность 7 часов
  • 👫 Группа не более 30 человек

  • 1 200 ₽ за человека

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Главный храм. Главная елка. Главное зимнее путешествие в парк "Патриот"
Главный храм. Главная елка. Главное зимнее путешествие в парк "Патриот"

Что вы увидите

  • Комплекс "Патриот"
На Соборной площади Главного храма Вооруженных сил в парке 🌳 "Патриот" 26 декабря 2020 г. министр обороны России Сергей Шойгу и губернатор Московской области Андрей Воробьев открыли крупнейший зимний культурно-досуговый комплекс с ярмаркой и катком. Отличное место для всей семьи!
Приглашаем вас в зимнее путешествие в парк "Патриот", где на Соборной площади работает досуговый комплекс, включающий каток, площадью более трех тысяч квадратных метров, детские площадки и самый большой в Подмосковье тюбинговый спуск. Длина горки — более 50 метров. Здесь вы сможете прекрасно провести время, каждому найдется чем заняться.
В центре площади сияет красавица - елка, высотой более 30 метров. Более 50 тысяч лампочек подсвечивают Соборную площадь, а общая длина гирлянд составляет пять километров.
Наше путешествие начнется с экскурсии 🧭 в Главный храм Вооруженных сил. В пропорциях храма зашифрованы значимые цифры и даты из истории 📖 России.
Свободное время (3 часа) для посещения музея "1418. Дорога памяти" и отдыха в культурно-досуговом комплексе.
Что входит
  • экскурсия в Главный Храм Вооруженных сил России
  • свободное время три часа для посещения музея "Дорога памяти 1418" и прогулки по зимнему культурно-досуговому комплексу
  • обед
Что не входит
    Начало и место завершения
    🚩 метро Парк Победы
    Главный храм. Главная елка. Главное зимнее путешествие в парк "Патриот"
    Главный храм. Главная елка. Главное зимнее путешествие в парк "Патриот"
    Главный храм. Главная елка. Главное зимнее путешествие в парк "Патриот"
    Главный храм. Главная елка. Главное зимнее путешествие в парк "Патриот"
    Главный храм. Главная елка. Главное зимнее путешествие в парк "Патриот"

    Выберите дату для вашей экскурсии

    • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 30 человек.
    • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
    • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
    • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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    Центр Р.
    Центр Р.
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