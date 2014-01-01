Покровский монастырь

История его восходит к первому царю династии Романовых — Михаилу Федоровичу, основавшему монастырь в XVII в. (1635г. ). В дальнейшем обитель также пользовалась царским вниманием и благосклонностью. Примечательна архитектура монастыря, главный собор которого — Воскресенский — очень похож на европейские церкви того времени. При монастыре существовал некрополь, на котором были похоронены известные российские купцы, коллекционеры и меценаты. Кладбище было уничтожено в 1934 г., а на его месте появился парк 🌳. Главной святыней Покровского монастыря являются мощи святой блаженной матушки Матроны, по вере в ее помощь происходит множество исцелений и чудес.

Новоспасский монастырь

Имеет многовековую историю 📖 и считается одним из самых древних монастырей в Москве (основан в XIII в. ). Новоспасский монастырь непосредственно связан с историей династией Романовых. В стенах монастыря нашли свое упокоение многие именитые представители этого рода. Архитектурный комплекс монастыря относится к этому же времени и сформировался при первых Романовых. Мощное впечатление производит Спасо-Преображенский собор монастыря и его оборонительные стены. Особо почитается в монастыре образ Богоматери «Всецарица», известный исцелениями при онкологических заболеваниях, икона помогает с излечениями от наркомании, пьянства.

Свято-Данилов монастырь

Современная резиденция Патриарха Московского и всея Руси и Священного Синода РПЦ, который имеет свою длинную, многовековую историю. Монастырь был основан по преданию св. благоверным князем Даниилом Московским в 1282 г., со временем он пришел в запустение и был заново отстроен при Иване Грозном в 1560 г.. Существенным отличием от других храмов и монастырей Русской Церкви является посвящение древнейшего храма монастыря памяти Святых Отцов Семи Вселенских Соборов, что очень редко встречается в церковной практике. Святыни: мощи св. князя Даниила Московского; ковчег с частицей мощей св. благоверного князя Александра Невского; ковчег с частицей мощей святителя Николая Чудотворца и др.

Донской монастырь

Основан во время правления царя Федора Ивановича, сына Ивана Грозного. Монастырь был построен на том самом месте, где в 1591 г. произошло сражение с ордами крымского хана Казы-Гирея. В стане русских ратников находилась передвижная церковь ⛪ с чтимым образом Донской иконы Божией Матери. Вскоре здесь возникает монастырь, посвященный Донской иконе Божией Матери, строятся первые храмы, а затем архитектурный комплекс монастыря пополняет великолепным и монументальным Большим собором. Этот собор строился по образцам украинского храмового зодчества, а его иконостас, выполненный мастерами Оружейной палаты, прекрасно сохранился до наших дней. Разработкой фресок собора занимался известный архитектор В. Баженов, а сами они были выполнены, что интересно, итальянским художником Антонио Клаудио. Святынями монастыря является Донская икона Божией Матери и мощи Святейшего Патриарха Тихона. Отдельный интерес вызывает кладбище Донского монастыря, на котором похоронены представители аристократии, видные деятели российской культуры (П. Чаадаев, В. Ключевский, супруги Шмелевы). В советское время на некрополь Донского монастыря свозились художественные остатки разрушенных церквей.

Сретенский мужской монастырь

Основан в 1397 г. Великим князем Василием I в память о чудесном избавлении Москвы Владимирской иконой Божией Матери от нашествия Тамерлана. Первоначально он стоял на совершенно другом месте, у Владимирских (Сретенских) ворот стены Китай-города и лишь позднее, в XVII в. был перенесен на нынешнее место. Архитектурный ансамбль Сретенского монастыря построен на контрастах: от древности до нас дошел собор Сретения Владимирской иконы Божией Матери (1679), а зримой приметой уже XXI в. является храм Новомучеников Российских на Лубянке (2014-2017), на торжественном освящении которого присутствовал президент Владимир Путин. Главной святыней Сретенского монастыря являются мощи архиепископа Илариона (Троицкого), видного богослова и борца с церковным расколом 1920 годов.