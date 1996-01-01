«Ближняя дача» для близкого кругаХотите узнать, где находилось единственно любимое «гнездо» Сталина, в котором он подолгу жил, и в котором окончил свои дни практически в одиночестве — легендарная «Ближняя дача», невидимая ниоткуда и доступная лишь «ближнему кругу» жен, детей и соратников? Вы увидите особняк, в котором находилась Ставка Главнокомандующего во время Великой Отечественной войны, увидите дома с квартирами Сталина, Бухарина и других выдающихся партийных деятелей.

Вблизи рассмотрите «Дом на набережной» — самый элитный дом Советского Союза, во дворах которого били фонтаны, на крышах располагался детский сад, квартиры расписывали художники Эрмитажа, списки жильцов утверждал лично товарищ Сталин, и целые «засекреченные» подъезды были устроены для слежки за именитыми обитателями. Здесь жила Светлана Аллилуева и Василий Сталин, и ещё десятки представителей партийной элиты. Увидите печально известный «Дом Берии», который москвичи прозвали «кровавым особняком», и роскошный особняк Рябушинского на Спиридоновке, в котором Сталин частенько навещал его нового именитого обитателя — пролетарского писателя Максима Горького. И, наконец, побываем на Новодевичьем кладбище, где «примирились» все – недруги и соратники, жены, сыновья…Семейные тайны «Отца народов»Во время увлекательного путешествия вы узнаете, каково это — быть потомком самого одиозного правителя в русской истории? Вас ждут семейные тайны Сталина и история 📖 его отношений с женами, детьми и внуками. Узнаете о судьбе Якова Джугашвили — старшего сына Сталина, и об удивительных судьбах наших современников — внуков и правнуков Сталина, никогда не видевших своего великого деда. Самый грандиозный засекреченный военный проект 30-х годовЭкскурсия в подземный Запасной командный пункт Верховного Главнокомандующего Красной Армии, в народе именуемый бункером Сталина. Вы побываете в уникальном месте, скрытом от глаз посторонних в течение шестидесяти лет. Это место в Москве хорошо известно каждому москвичу, а ещё лучше гостям столицы ⭐️. Это бывший Черкизовский рынок. Но о том, что находится под самим рынком, до недавнего времени никто и догадаться не мог! Длинные тоннели, величественные залы, массивные колонны — и кабинет вождя. Замаскированный сначала стадионом, а затем гигантским вещевым рынком, Бункер Сталина в Измайлове оставался для всех тайной вплоть до 1996 года. Когда же гриф секретности с объекта был снят, то историки столкнулись с массой вопросов, ответов на которые ищут до сих пор.

Создание этого секретного объекта относится к 30-м годам ХХ столетия. Его строительство являлось частью государственной программы по обеспечению обороноспособности Советского Союза и началось одновременно со строительством стадиона «Сталинец». Масштабные работы по строительству стадиона должны были замаскировать главное — то, что происходило под землей.

Здесь все, как было при «Хозяине» — под шестиметровым слоем бетона, на глубине 9 м расположились залы с величественными колоннами и изысканной лепниной на потолке. Говорят, что где-то здесь проходят длинные тоннели, начало которых лежит под стенами Кремля. Это секретная 17-ти километровая подземная дорога, по которой Сталин добирался из Кремля в бункер. Вы увидите Зал заседаний Ставки с огромным столом и купольным сводом, усиливающим любой звук в зале. Из Зала мы попадаем в кабинет вождя с картами подмосковных оборонительных боев 1941 года. Картины, личные вещи, даже настольная игра — всего касалась рука могущественного правителя. И, наконец, мы попадаем в столовую, выполненную в грузинском стиле, где находится интересная экспозиция времен войны. Например, китель и знаменитая трубка — безмолвная свидетельница многих напряженных моментов истории нашей страны…

ВНИМАНИЕ! Дети до 12 лет на экскурсию ⛳ не допускаются.