Открыть архитектуру и историю второго Замоскворечья - и осознать значение его культурного наследия
В самобытном купеческом Заяузье вы познакомитесь с районом, который сберёг память о старомосковской атмосфере.
И благодаря сохранившейся здесь архитектурной среде почувствуете историю не как цифры и факты, а как непрерывную связь времён.
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Что вас ожидает
«Возвращение» в историческую Россию
На прогулке по Гончарной слободе на Таганском холме мы поговорим о происхождении ценинного производства на Руси. Вы узнаете об изразцовом мастере Степане Полубесе — художнике 17 века, поражавшем воображение современников, чья тайна творчества заключена в его необычном имени.
Мы исследуем яркие примеры архитектуры 17-19 веков. Вспомним о том, что позапрошлое столетие назвали в мировой истории «Русским веком». И обсудим покровительство искусствам русских промышленников как пример высокой гражданской ответственности и смысл их жизни.
Побеседуем о значении сохранения архитектуры и памятников культурного наследия как основы исторической памяти народа. И попробуем вместе увидеть связь нас, ныне живущих, с родной историей и выдающимися соотечественниками прошлого.
В нашей программе:
- история происхождения слобод: Болвановской, Гочарной, Котельнической, Таганной — центр «огненных производств»
- храм свт. Николая на Болвановке — образец московского барокко
- церковь Успения в Гончарах — чудом сохранившийся пример русского узорочья 17 века
- царство ценинного мастерства и центр архитектурной глазурованной керамики
- усадьбы просвещённого купечества Заяузья — примеры застройки эпохи ампира
- центр ювелирного производства Поставщика императорского двора
- усадьба екатерининского промышленника Баташёва с «улыбающимися львами» — образец зрелого классицизма, сохранившийся в первозданном виде
- особняк, на фасаде которого можно увидеть «маки на закате дня» и элемент «удар бича»
- усадьба Тутолмина — резиденция маршала Мюрата
- история происхождения Швивой Горки — одного из холмов Москвы
- Афонское подворье и храм Никиты Бесогона, освятивший бывшее языческое капище
- Музей русской иконы как пример подлинного патриотизма и любви к Отечеству и искусству современного предпринимателя
Экскурсия с художником-реставратором и искусствоведом
Для меня живопись, скульптура и архитектура — это не только форма, но и внутреннее содержание, возможность панорамно взглянуть на нашу историю. Что является, например, основой традиции домонгольской иконы и творчества Андрея Рублёва или в чём особенная роль итальянских архитекторов в становлении не только отечественной школы архитектуры, но и отечественной артиллерии. На экскурсиях мы рассматриваем Россию как часть общеевропейского культурного пространства.
Кому подойдёт экскурсия
Всем тем, кто интересуется бытием, культурой и искусством России, для кого история Отечества началась не в 1917 году и не в 1991.
Организационные детали
- Позаботьтесь об удобной одежде и обуви для пешей прогулки
- Дополнительных расходов по пути не предвидится
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- у ст. метро Таганская
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 2 часовБронировать нужно заранее, минимум за 36 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.