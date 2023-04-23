Болвановка, Таганная и Котельная слободы, Швивая горка — центры «огненного дела», где возродился русский изразец и сиянием своих глазурей украсил фасады храмов. В самобытном купеческом Заяузье вы познакомитесь с районом, который сберёг память о старомосковской атмосфере. И благодаря сохранившейся здесь архитектурной среде почувствуете историю не как цифры и факты, а как непрерывную связь времён.

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Описание

Что вас ожидает

«Возвращение» в историческую Россию

На прогулке по Гончарной слободе на Таганском холме мы поговорим о происхождении ценинного производства на Руси. Вы узнаете об изразцовом мастере Степане Полубесе — художнике 17 века, поражавшем воображение современников, чья тайна творчества заключена в его необычном имени.

Мы исследуем яркие примеры архитектуры 17-19 веков. Вспомним о том, что позапрошлое столетие назвали в мировой истории «Русским веком». И обсудим покровительство искусствам русских промышленников как пример высокой гражданской ответственности и смысл их жизни.

Побеседуем о значении сохранения архитектуры и памятников культурного наследия как основы исторической памяти народа. И попробуем вместе увидеть связь нас, ныне живущих, с родной историей и выдающимися соотечественниками прошлого.

В нашей программе:

история происхождения слобод: Болвановской, Гочарной, Котельнической, Таганной — центр «огненных производств»

храм свт. Николая на Болвановке — образец московского барокко

церковь Успения в Гончарах — чудом сохранившийся пример русского узорочья 17 века

царство ценинного мастерства и центр архитектурной глазурованной керамики

усадьбы просвещённого купечества Заяузья — примеры застройки эпохи ампира

центр ювелирного производства Поставщика императорского двора

усадьба екатерининского промышленника Баташёва с «улыбающимися львами» — образец зрелого классицизма, сохранившийся в первозданном виде

особняк, на фасаде которого можно увидеть «маки на закате дня» и элемент «удар бича»

усадьба Тутолмина — резиденция маршала Мюрата

история происхождения Швивой Горки — одного из холмов Москвы

Афонское подворье и храм Никиты Бесогона, освятивший бывшее языческое капище

Музей русской иконы как пример подлинного патриотизма и любви к Отечеству и искусству современного предпринимателя

Экскурсия с художником-реставратором и искусствоведом

Для меня живопись, скульптура и архитектура — это не только форма, но и внутреннее содержание, возможность панорамно взглянуть на нашу историю. Что является, например, основой традиции домонгольской иконы и творчества Андрея Рублёва или в чём особенная роль итальянских архитекторов в становлении не только отечественной школы архитектуры, но и отечественной артиллерии. На экскурсиях мы рассматриваем Россию как часть общеевропейского культурного пространства.

Кому подойдёт экскурсия

Всем тем, кто интересуется бытием, культурой и искусством России, для кого история Отечества началась не в 1917 году и не в 1991.

Организационные детали