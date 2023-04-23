Гончарная слобода как центр глазурованной керамики

Открыть архитектуру и историю второго Замоскворечья - и осознать значение его культурного наследия

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Болвановка, Таганная и Котельная слободы, Швивая горка — центры «огненного дела», где возродился русский изразец и сиянием своих глазурей украсил фасады храмов.

В самобытном купеческом Заяузье вы познакомитесь с районом, который сберёг память о старомосковской атмосфере.

И благодаря сохранившейся здесь архитектурной среде почувствуете историю не как цифры и факты, а как непрерывную связь времён.
Гончарная слобода как центр глазурованной керамики
Гончарная слобода как центр глазурованной керамики
Гончарная слобода как центр глазурованной керамики
Гончарная слобода как центр глазурованной керамики
Гончарная слобода как центр глазурованной керамики
Гончарная слобода как центр глазурованной керамики
Гончарная слобода как центр глазурованной керамики
Гончарная слобода как центр глазурованной керамики
Гончарная слобода как центр глазурованной керамики
Гончарная слобода как центр глазурованной керамики
Гончарная слобода как центр глазурованной керамики
Гончарная слобода как центр глазурованной керамики
Гончарная слобода как центр глазурованной керамики
Гончарная слобода как центр глазурованной керамики
Гончарная слобода как центр глазурованной керамики
Гончарная слобода как центр глазурованной керамики
Гончарная слобода как центр глазурованной керамики
Гончарная слобода как центр глазурованной керамики
Гончарная слобода как центр глазурованной керамики
Гончарная слобода как центр глазурованной керамики
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Описание

Что вас ожидает

«Возвращение» в историческую Россию

На прогулке по Гончарной слободе на Таганском холме мы поговорим о происхождении ценинного производства на Руси. Вы узнаете об изразцовом мастере Степане Полубесе — художнике 17 века, поражавшем воображение современников, чья тайна творчества заключена в его необычном имени.

Мы исследуем яркие примеры архитектуры 17-19 веков. Вспомним о том, что позапрошлое столетие назвали в мировой истории «Русским веком». И обсудим покровительство искусствам русских промышленников как пример высокой гражданской ответственности и смысл их жизни.

Побеседуем о значении сохранения архитектуры и памятников культурного наследия как основы исторической памяти народа. И попробуем вместе увидеть связь нас, ныне живущих, с родной историей и выдающимися соотечественниками прошлого.

В нашей программе:

  • история происхождения слобод: Болвановской, Гочарной, Котельнической, Таганной — центр «огненных производств»
  • храм свт. Николая на Болвановке — образец московского барокко
  • церковь Успения в Гончарах — чудом сохранившийся пример русского узорочья 17 века
  • царство ценинного мастерства и центр архитектурной глазурованной керамики
  • усадьбы просвещённого купечества Заяузья — примеры застройки эпохи ампира
  • центр ювелирного производства Поставщика императорского двора
  • усадьба екатерининского промышленника Баташёва с «улыбающимися львами» — образец зрелого классицизма, сохранившийся в первозданном виде
  • особняк, на фасаде которого можно увидеть «маки на закате дня» и элемент «удар бича»
  • усадьба Тутолмина — резиденция маршала Мюрата
  • история происхождения Швивой Горки — одного из холмов Москвы
  • Афонское подворье и храм Никиты Бесогона, освятивший бывшее языческое капище
  • Музей русской иконы как пример подлинного патриотизма и любви к Отечеству и искусству современного предпринимателя

Экскурсия с художником-реставратором и искусствоведом

Для меня живопись, скульптура и архитектура — это не только форма, но и внутреннее содержание, возможность панорамно взглянуть на нашу историю. Что является, например, основой традиции домонгольской иконы и творчества Андрея Рублёва или в чём особенная роль итальянских архитекторов в становлении не только отечественной школы архитектуры, но и отечественной артиллерии. На экскурсиях мы рассматриваем Россию как часть общеевропейского культурного пространства.

Кому подойдёт экскурсия

Всем тем, кто интересуется бытием, культурой и искусством России, для кого история Отечества началась не в 1917 году и не в 1991.

Организационные детали

  • Позаботьтесь об удобной одежде и обуви для пешей прогулки
  • Дополнительных расходов по пути не предвидится

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
у ст. метро Таганская
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 36 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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