"Ах, турманы, турмалины,

Звался Сердцем голубиным

Гордый Ржев".

Из песни Валентины Толкуновой

Ржев - один из немногих древних городов, в котором до сих пор сохранился дух старины и самобытных традиций. А все потому, что Ржев - одна из неофициальных раскольничьих столиц, его населяли обладатели огромных капиталов, пеньковые и хлебные короли. До сих пор во Ржеве живут потомки старообрядческих династий, а Ржев ревниво хранит тайны своих староверов за семью печатями.

Ржев старше Москвы, успел побывать и в составе Торопецкого княжества, и даже бывал столицей ⭐️ удельного княжества Ржевского. Ржев - город 🏙️ великой воинской славы России, на протяжении веков служивший щитом западных рубежей Москвы. Поэтому для возведения самого большого Мемориала Памяти в Европе, выбрали именно Ржев.

Посещение грандиозного Ржевского Мемориала Памяти - Монумента Советскому Солдату.

Левитановские пейзажи Ржева венчает колоссальный Монумент советскому Солдату, открытый к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, исключительно на народные средства. Это один из крупнейших народных памятников в России! Высота грандиозного монумента 25 метров, а площадь Мемориала является одной из крупнейших в Европе и подобна площади берлинского мемориала Трептов-парк. Вы полюбуетесь могучей фигурой русского Воина, которую словно несет на крыльях памяти стая журавлей... Красоту Мемориала отметил Президент РФ Путин, который, совместно с Президентом Белоруссии Лукашенко открывал памятник.

Обзорная экскурсия ⛳ по Ржеву.

"Младший брат Твери"

Благодаря расположению на главном торговом пути - матушке Волге, у Ржева были все шансы превращения в крупный торговый город, подобный Твери! Но разорительные нападения соседей-захватчиков не способствовали развитию города, и Ржев так и остался остался тверским "младшим братом". Здесь сохранились редкие, чудом уцелевшие памятники довоенного Ржева - дом купца Образцовых, красивейшее здание Государственного банка в стиле модерн, напоминающее дворец с остроконечной башней, вы увидите старейший Оковецкий собор с чудотворной иконой Божьей Матери Оковецкой. Вы узнаете, как связано выражение «попасть впросак» со знаменитыми ржевскими канатами, как призрачный князь Владимир Ржев охранял, и зачем ему каждую ночь выставляли сапоги, и как местный житель чуть не пленил самого Наполеона! Вы услышите легенды и мифы о происхождении названия Ржева, узнаете, как Великая Отечественная война разделила историю 📖 города на «до» и «после» и как так получилось, что девяносто процентов старообрядцев Тверской области жили именно во Ржеве. Вы узнаете историю ржевского старообрядчества и даже сможете посетить действующий старообрядческий храм!

Экскурсия в единственный, избежавший разорения, староверческий собор Покрова Пресвятой Богородицы. За сто лет существования храма в нем никогда не прерывалась молитва! Это редкая возможность посетить старообрядческую церковь ⛪ и услышать правдивый рассказ о старой вере, ведь до сих пор староверы-раскольники хранят свои тайны за семью печатями…А еще в этом храме сохранился уникальный иконостас 1908 года, с древнейшими иконами «дониконовского» письма.

Обед в ресторане с видом на Волгу. (доп. плата по желанию при покупке тура)

Экскурсия в краеведческий музей 🖼 с диорамой «Ржевская битва».

Ржев дал название самому кровопролитному и продолжительному сражению в истории Второй мировой войны. Общие потери в Ржевско-Вяземской наступательной операции, которая длилась с января по апрель 1942 года, составили более миллиона советских солдат и офицеров! Приобщиться к героике военного сражения XX века вы сможете на экскурсии 🧭 в краеведческий музей Ржева, в котором посетите Диораму «Ржевская битва». Ржевский краеведческий музей – один из старейших в Тверской области, и расположен в красивом барочном особняке XVIII века, со сводчатыми стенами первого этажа и анфиладным расположением залов.

Уникальная экскурсия на голубятню "В гостях у ржевских турманов".

Не зря Ржеву присвоен романтичный неофициальный статус - «Голубиное сердце России». Ржев­ские «ленточные» турманы ведут свою родословную уже почти 100 лет, в 1929 году «военно-голубиная» связь была принята на вооружение Красной Армии и широко использовалась вплоть до 1945 года. Благодаря местным энтузиастам, «голубиные» традиции Ржева возрождаются. Символично, что именно голубь, олицетворяющий мир, возможно, станет официальным символом ржевской земли, так сильно израненной войной. Вы посетите настоящую городскую голубятню, где нас ждет познавательный рассказ о жизни и породах голубей, выведенных именно во Ржеве. Желающие могут погладить и покормить красивых 🤩 птиц. Редкая, увлекательная и необычная экскурсия!

Чаепитие с дегустацией знаменитого ржевского пряника. Ароматный ржевский пряник был особенным - его выпекали на чистом меду, используя формы только из яблоневой или грушевой древесины. Вы сможете не только отведать чудесное лакомство, но и приобрести этот вкусный сувенир 🎁 из Ржева, а также еще великое множество разнообразных сувениров, изготовленных ржевскими народными умельцами. (дегустация - доп. плата по желанию, при покупке тура)

Кстати, Иосиф Виссарионович Сталин, в ходе своей единственной за все время войны поездки на фронт, посетил именно Ржев. Мы обязательно заедем в деревню Хорошево, в которой находится уникальная Изба Сталина. Именно в ней останавливался Сталин в 1943 году во время единственного своего выезда на фронт. Здесь Сталин получил известие о победах под Белгородом и Орлом, и отдал приказ отметить эти события праздничным салютом. Так что, можно сказать, что именно отсюда, из Хорошево, пошла душевная традиция салютовать по случаю наших славных побед!