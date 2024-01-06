Окунуться в мир науки, искусства и высоких технологий в мини-группе
Инновационный центр «Сколково» создан лучшими архитекторами и дизайнерами.
Синтез высокого искусства и смелых инженерных решений поразит вас с первого взгляда! Невероятные «Матрёшка» и «Гиперкуб», самый красивый институт России — всё это вы увидите своими глазами, став исследователями гипермира будущего!
Синтез высокого искусства и смелых инженерных решений поразит вас с первого взгляда! Невероятные «Матрёшка» и «Гиперкуб», самый красивый институт России — всё это вы увидите своими глазами, став исследователями гипермира будущего!
Ближайшие даты:
6
янв
янв
13
янв
янв
20
янв
янв
27
янв
янв
3
фев
фев
10
фев
фев
17
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даты
даты
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|2 890 ₽
|Дети до 14 лет
|2 530 ₽
|Пенсионеры, студенты
|2 590 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете
задать любой вопросдо оплаты.
Описание
Что вас ожидает
В ходе экскурсии вы:
- Познакомитесь с передовыми архитектурными проектами от Бориса Бернаскони, «Herzog & de Meuron Architekten» и «Zaha Hadid Architects».
- Узнаете, как современные архитекторы используют дерево, как будет выглядеть технопарк «Сбербанка» и как устроен город будущего.
- Прогуляетесь по технопарку «Сколково» — самому большому в Европе. Мы с вами обязательно заглянем в его вестибюль и детально рассмотрим мультимедийную карту наукограда.
- Посмотрите на знаменитую «Матрёшку» (Matrex) — главное общественное здание инновационного центра. Этот уникальный архитектурный объект с атриумом, по своей форме напоминающим русскую матрёшку, стал визитной карточкой «Сколково».
- Увидите «Гиперкуб» (Hypercube) — первое здание, возведённое на территории наукограда, и Сколковский институт науки и технологий — самый красивый вуз России, построенный по проекту обладателей архитектурного «Оскара» — швейцарского бюро «Herzog & de Meuron Architekten».
Организационные детали
- После бронирования пришлите, пожалуйста, ваши ФИО и возраст.
- Программа подходит для взрослых и детей от 5 лет.
- Во время экскурсии разрешена фото- и видеосъёмка.
- Обязательные дополнительные расходы не предусмотрены.
- Экскурсию для вас проведёт один из гидов нашей команды.
в субботу в 11:00
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- в районе станции метро «Парк Победы»
- Когда и сколько длится?
- Когда: в субботу в 11:00Экскурсия длится около 3 часовБронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Елена — Организатор в Москве
Провела экскурсии для 746 туристов
Хотите лучше узнать Москву, отлично провести время и завести новых друзей? Мы лидеры на столичном рынке экскурсионных услуг и с удовольствием поможем вам в этом. Работаем в этой сфере с 2006 года, организовали тысячи экскурсий и туров, обеспечили увлекательный досуг сотен тысяч гостей и проложили немало новых туристических маршрутов. Мы не просто показываем вам достопримечательности и красоты российских городов — мы наводим невидимые глазу мостики дружбы между нашими городами, что позволяет самым разным людям лучше понять друг друга. В этом мы видим нашу главную миссию.
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