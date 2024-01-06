Город будущего: экскурсия в Сколково
Групповая экскурсия в Москве

Окунуться в мир науки, искусства и высоких технологий в мини-группе

Инновационный центр «Сколково» создан лучшими архитекторами и дизайнерами.

Синтез высокого искусства и смелых инженерных решений поразит вас с первого взгляда! Невероятные «Матрёшка» и «Гиперкуб», самый красивый институт России — всё это вы увидите своими глазами, став исследователями гипермира будущего!
Город будущего: экскурсия в Сколково
Город будущего: экскурсия в Сколково
Город будущего: экскурсия в Сколково
Город будущего: экскурсия в Сколково
Город будущего: экскурсия в Сколково
Город будущего: экскурсия в Сколково
Город будущего: экскурсия в Сколково
Ближайшие даты:
6
янв
13
янв
20
янв
27
янв
3
фев
10
фев
17
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даты

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет2 890 ₽
Дети до 14 лет2 530 ₽
Пенсионеры, студенты2 590 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете
задать любой вопрос
до оплаты.

Описание

Что вас ожидает

В ходе экскурсии вы:

  • Познакомитесь с передовыми архитектурными проектами от Бориса Бернаскони, «Herzog & de Meuron Architekten» и «Zaha Hadid Architects».
  • Узнаете, как современные архитекторы используют дерево, как будет выглядеть технопарк «Сбербанка» и как устроен город будущего.
  • Прогуляетесь по технопарку «Сколково» — самому большому в Европе. Мы с вами обязательно заглянем в его вестибюль и детально рассмотрим мультимедийную карту наукограда.
  • Посмотрите на знаменитую «Матрёшку» (Matrex) — главное общественное здание инновационного центра. Этот уникальный архитектурный объект с атриумом, по своей форме напоминающим русскую матрёшку, стал визитной карточкой «Сколково».
  • Увидите «Гиперкуб» (Hypercube) — первое здание, возведённое на территории наукограда, и Сколковский институт науки и технологий — самый красивый вуз России, построенный по проекту обладателей архитектурного «Оскара» — швейцарского бюро «Herzog & de Meuron Architekten».

Организационные детали

  • После бронирования пришлите, пожалуйста, ваши ФИО и возраст.
  • Программа подходит для взрослых и детей от 5 лет.
  • Во время экскурсии разрешена фото- и видеосъёмка.
  • Обязательные дополнительные расходы не предусмотрены.
  • Экскурсию для вас проведёт один из гидов нашей команды.

в субботу в 11:00

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
в районе станции метро «Парк Победы»
Когда и сколько длится?
Когда: в субботу в 11:00
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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