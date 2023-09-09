Путешествие в Зарайск: групповая экскурсия из Москвы на автобусе
Зарайск — город, поменявший 15 названий, а нынешнее имеет массу версий происхождения.
Приглашаем вас в городок прямо «за раем» — милый, приветливый и малоизвестный, город легенд, сказаний и поверий, город, в котором первые жители появились… 20000 лет назад! И доказательство этому вы увидите в местном музее!
Приглашаем вас в городок прямо «за раем» — милый, приветливый и малоизвестный, город легенд, сказаний и поверий, город, в котором первые жители появились… 20000 лет назад! И доказательство этому вы увидите в местном музее!
Ближайшие даты:
9
сен
сен
30
сен
сен
31
янв
янв
Что вас ожидает:
- Зарайск
- Зарайский кремль
- Музей Кремля
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда
При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Что вас ожидает:
- «В России три столицы — Москва, Зарайск и Луховицы», — так говорят в Зарайске. На столицу Зарайск, конечно, не тянет, но свой кремль, пусть и самый маленький из всех русских кремлей, здесь стоит. Кстати, Зарайский кремль единственный в Подмосковье сохранился таким, каким и был построен. На территории кремля в Никольском храме хранилась древняя чудодейственная икона Николы Зарайского — икона с интересной и запутанной судьбой. Говорят, что однажды Иван Грозный, помолившись, поднялся на Никольскую башню кремля и долго стоял там в одиночестве. О чём думал царь, глядя на окружающие Зарайск (тогда он назывался Никола-на-Осетре) леса и луга? Может, предупредил государя о наступающем Смутном времени Николай Зарайский? И, может, неслучайно положил конец Смуте именно воевода Зарайский — Дмитрий Пожарский? Вы также поднимитесь по ступеням, которые с давних времён помнят поступь Ивана Васильевича и шаги Пожарского, спасителя России.
- «Не было бы счастья, да несчастье помогло» — это уже про Зарайский музей. Сколько усадеб было разграблено в России после революции! И какое счастье, что зарайские музейщики сумели собрать и сохранить хоть какую-то часть этой красоты! А красота здесь подлинная — мебель, картины, статуэтки, великолепной красоты часы, посуда — всё это настоящее. И главный экспонат — вырезанная из бивня мамонта фигура бизона, которой около 23 000 лет. «Бизончик», как мило называют его работники музея — настоящий шедевр первобытного искусства.
- В 16 километрах от города находится деревня Даровое, где провёл несколько детских лет ещё один гений земли русской — Фёдор Михайлович Достоевский. «Воспоминания о Даровом помогли мне пережить каторгу», — писал на закате жизни Достоевский. Воспоминания о Фёдоре Михайловиче живут в липовой роще, деревья которой помнят писателя, помнит Федю пруд, выкопанный крестьянами по указанию матушки писателя, старый флигель. Пять лучших лет своей жизни провёл здесь будущий писатель — прочтите светлый, наполненный радостью рассказ Достоевского «Маленький герой», очень неожиданный для писателя.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Что входит
- Трансфер.
- Экскурсионная программа (включая билеты в Зарайский кремль).
- Сопровождение гидом
- Что не входит
- Обед в кафе за доп. плату (стоимость 500 руб., оплачивается вместе с путёвкой).
- Личные расходы
- Где начинаем и завершаем?
- Начало: м. КузьминкиЗавершение: Ближайшая станция метро по пути следования
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 14 часовБронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 44 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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