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Городской квест "Поброди за тортом!"

4.9
11 отзывов
Виталий К.
Виталий К. – Гид из Москвы
Добейтесь победы сплоченной командой, отыскивая оригинальные решения и подсказки и выстраивая оптимальные маршруты для перемещения по городу.

Развлечение идеально подходит для компаний любого возраста в честь самых разных событий, даже если вам просто хочется хорошо провести выходные.

К каждому мы применяем индивидуальный подход, разрабатывая квест и маршрут с нуля с учетом ваших пожеланий и количества человек.
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  • 🎩Индивидуальная
  • 🕵️Квест
  • 🧒Подходит для детей
  • 🧐Авторская экскурсия
  • 🤔Квесты для любителей загадок
  • 🕐Длительность 2 часа
  • 👫 Для 1-50 человек

  • 1 000 ₽ за экскурсию

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Городской квест "Поброди за тортом!"
Городской квест "Поброди за тортом!"

Что вы увидите

  • Большинство наиболее интересных достопримечательностей выбранного района
  • интересные места
  • граффити и т. д.
Отметить день рождения с приключением?
Весело и занимательно отдохнуть?
Превратить прогулку 👣 в удивительное приключение?
Познавательно посоревноваться с друзьями?
Мы помогаем взрослым и детям нестандартно провести досуг, соревнуясь в увлекательных сюжетных квестах.
В процессе игры вы лучше узнаете свой город 🏙️, потренируете сообразительность и внимательность, а также постараетесь привести свою сплочённую команду к победе!
Команды решают логические задачи, выполняют поиск на местности, строят оптимальные маршруты перемещения, ищут оригинальные решения и подсказки. После очередного задания команды переходят к выполнению следующего.
Городской квест "Поброди за Тортом!" позволит поздравить именинника или друзей, собрав торт из компонентов. Вам предстоит набрать максимальное количество виртуальных продуктов, привязанных к ключевым точкам в городе. А все ключевые точки, в свою очередь, привязаны к интересным местам и оригинальным элементам района проведения квеста,
Но будьте внимательны: часть продуктов несочетаемы между собой, а за некоторые наборы команды получат дополнительные баллы!
Соберите команду друзей или пригласите гостей на праздник, а приключение мы вам обеспечим!
Что входит
  • Встреча на старте, консультации по телефону во время игры и встреча на финише
  • Фотографии с подробным отчетом игры
  • Индивидуальный подход при выборе локации и уровня сложности игры
  • Награждение победителей.
Что не входит
  • Личные расходы
Начало и место завершения
🚩 Проведение квеста возможно в любом районе города по согласованию с заказчиком.
Городской квест "Поброди за тортом!"
Городской квест "Поброди за тортом!"
Городской квест "Поброди за тортом!"
Городской квест "Поброди за тортом!"

Выберите день для проведения квеста

  • Это индивидуальный квест, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы о квесте до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
Виталий К.
Виталий К.
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11 отзывов оставили туристы

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