Отметить день рождения с приключением?

Весело и занимательно отдохнуть?

Превратить прогулку 👣 в удивительное приключение?

Познавательно посоревноваться с друзьями?

Мы помогаем взрослым и детям нестандартно провести досуг, соревнуясь в увлекательных сюжетных квестах.

В процессе игры вы лучше узнаете свой город 🏙️, потренируете сообразительность и внимательность, а также постараетесь привести свою сплочённую команду к победе!

Команды решают логические задачи, выполняют поиск на местности, строят оптимальные маршруты перемещения, ищут оригинальные решения и подсказки. После очередного задания команды переходят к выполнению следующего.

Городской квест "Поброди за Тортом!" позволит поздравить именинника или друзей, собрав торт из компонентов. Вам предстоит набрать максимальное количество виртуальных продуктов, привязанных к ключевым точкам в городе. А все ключевые точки, в свою очередь, привязаны к интересным местам и оригинальным элементам района проведения квеста,

Но будьте внимательны: часть продуктов несочетаемы между собой, а за некоторые наборы команды получат дополнительные баллы!

Соберите команду друзей или пригласите гостей на праздник, а приключение мы вам обеспечим!