Думаете, все православные церкви похожи? Самое время убедиться в обратном, ведь Владимирская церковь в Быково уже более 200 лет удивляет не только ослепительной красотой, но и необычными архитектурными решениями и атмосферой Средневековья. На экскурсии вы осмотрите храм, услышите историю любви, благодаря которой он был построен, а также своими руками сделаете сувенир.

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Описание

Что вас ожидает

Легенды, чудеса и неоготика

Храм Владимирской иконы Божией Матери в Быково разительно отличается от православных храмов России. И неудивительно, ведь в основе его создания — история сильной любви владельца местной усадьбы, Михаила Измайлова, к его жене Марии. Архитектор Василий Баженов передал чувства Измайлова, сочетая в композиции элементы готики, барокко и романтизма.

Внутри церкви вы полюбуетесь иконой Владимирской Богоматери 17 века и настенными росписями. Мы поговорим о том, как служители Владимирской церкви стали святыми новомучениками, какие чудеса происходят у икон и что обязательно нужно сделать, когда приходишь в храм.

Увлекательный мастер-класс

Чтобы у вас остались не только впечатления, но и приятные сувениры, отправляемся делать их своими руками. Без какого атрибута сложно представить церковь? Конечно, без свечей! Вам предстоит смастерить декоративную свечу из настоящего воска и дерева. Получится у всех, ведь чуткий мастер будет помогать и направлять.

Проголодались? На территории храма есть уютная чайная с пирожками, где можно не только перекусить, но и послушать Баха на старом патефоне — очень атмосферно!

Организационные детали

Программа подходит для детей от 6 лет и взрослых

Женщинам рекомендуем взять платок или другой головной убор на голову и надеть длинные брюки/юбку

Мы предлагаем несколько вариантов мастер-классов на выбор: вязание ангелочков-оберегов, плетение поясов, роспись глиняных и деревянных изделий, танцы и песни под аккордеон. Укажите в переписке с гидом, если вы хотите изменить мастер-класс.

Экскурсия может быть проведена для школьных групп, условия уточняйте у гида

Что входит в стоимость, а что — нет