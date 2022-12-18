Готический собор в Быково: обзорная экскурсия с мастер-классом для детей

Побывать в уникальном храме, узнать его историю и смастерить свечу или оберег

Думаете, все православные церкви похожи? Самое время убедиться в обратном, ведь Владимирская церковь в Быково уже более 200 лет удивляет не только ослепительной красотой, но и необычными архитектурными решениями и атмосферой Средневековья.

На экскурсии вы осмотрите храм, услышите историю любви, благодаря которой он был построен, а также своими руками сделаете сувенир.
Готический собор в Быково: обзорная экскурсия с мастер-классом для детей
Готический собор в Быково: обзорная экскурсия с мастер-классом для детей
Готический собор в Быково: обзорная экскурсия с мастер-классом для детей
Готический собор в Быково: обзорная экскурсия с мастер-классом для детей
Готический собор в Быково: обзорная экскурсия с мастер-классом для детей
Готический собор в Быково: обзорная экскурсия с мастер-классом для детей
Готический собор в Быково: обзорная экскурсия с мастер-классом для детей
Готический собор в Быково: обзорная экскурсия с мастер-классом для детей
Готический собор в Быково: обзорная экскурсия с мастер-классом для детей
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Описание

Что вас ожидает

Легенды, чудеса и неоготика

Храм Владимирской иконы Божией Матери в Быково разительно отличается от православных храмов России. И неудивительно, ведь в основе его создания — история сильной любви владельца местной усадьбы, Михаила Измайлова, к его жене Марии. Архитектор Василий Баженов передал чувства Измайлова, сочетая в композиции элементы готики, барокко и романтизма.

Внутри церкви вы полюбуетесь иконой Владимирской Богоматери 17 века и настенными росписями. Мы поговорим о том, как служители Владимирской церкви стали святыми новомучениками, какие чудеса происходят у икон и что обязательно нужно сделать, когда приходишь в храм.

Увлекательный мастер-класс

Чтобы у вас остались не только впечатления, но и приятные сувениры, отправляемся делать их своими руками. Без какого атрибута сложно представить церковь? Конечно, без свечей! Вам предстоит смастерить декоративную свечу из настоящего воска и дерева. Получится у всех, ведь чуткий мастер будет помогать и направлять.

Проголодались? На территории храма есть уютная чайная с пирожками, где можно не только перекусить, но и послушать Баха на старом патефоне — очень атмосферно!

Организационные детали

  • Программа подходит для детей от 6 лет и взрослых
  • Женщинам рекомендуем взять платок или другой головной убор на голову и надеть длинные брюки/юбку
  • Мы предлагаем несколько вариантов мастер-классов на выбор: вязание ангелочков-оберегов, плетение поясов, роспись глиняных и деревянных изделий, танцы и песни под аккордеон. Укажите в переписке с гидом, если вы хотите изменить мастер-класс.
  • Экскурсия может быть проведена для школьных групп, условия уточняйте у гида

Что входит в стоимость, а что — нет

  • Обзорная экскурсия и один мастер-класс — включены в цену
  • Перекус в чайной — за свой счет
  • Трансфер из Москвы — за дополнительную плату

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 1.5 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это личный мастер-класс, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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