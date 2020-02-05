12 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

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  4. Готика и модерн в Лубянском треугольнике: сокровенные уголки города

Открыть заповедную и совершенно не парадную Москву, чудом сохранившуюся в самом центре

Павел
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Павел – ваш гид
Жемчужина показа — внутренний двор тетки Пушкина с жестким стрит-артом.

Жемчужины рассказа — история рыцаря Рупрехта и его возлюбленной ведьмы Ренаты, а также советского тайного ордена, планировавшего свергнуть Сталина.

О неожиданных историях, деталях и открытиях поговорим у кирх, зданий с саламандрами и доходных домов начала XX в.
400 за человека
🙋‍♀️
Это групповая экскурсия
Пешеходная
Продолжительность 2.5 часа
До 20 человек
Можно с детьми
Встреча м. Сретенский бульвар
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У этой экскурсии12 отзывов
5
Готика и модерн в Лубянском треугольнике: сокровенные уголки города
Готика и модерн в Лубянском треугольнике: сокровенные уголки города

Что вас ожидает

Удивительный треугольник и причудливые задворки
Вы узнаете, как в участке, образованном улицей Малая Лубянка, Милютинским переулком и Сретенским бульваром со зданием ФСБ на вершине, уцелела старая застройка. И вместе с ней — не только эффектная готика с модерном, но даже городская усадьба тетки Пушкина. На глухих задворках отыщете дома с неожиданно пышными фасадами. Разглядите готические черты церкви Св. Петра и Павла и приходской библиотеки под современными масками Гипроуглемаша и Москомспорта. Узнаете, в подвалах какого дома собиралась тайная ложа розенкрейцеров, как они пытались зомбировать на расстоянии Сталина в Кремле и чекистов на Лубянке и что из этого вышло.

Брюсов, Ходасевич и Пушкин: связываем на местности имена великих поэтов
Один запечатлел главные идеи рубежа веков в романе «Огненный ангел», другой — развенчал эти идеи в статье «Конец Ренаты». Брюсов и Ходасевич были серьезные пушкинисты, так вот: между домом, где один родился, и церковью, где крестили второго, уцелела невероятная для центра Москвы руина — дом тетки Пушкина, где племянник не раз бывал. В этом же доме отец поэта узнал о гибели своего сына на дуэли. А шагнув в совершенно запущенный внутренний двор пушкинского дома сегодня, на стенах вы увидите настоящие шедевры стрит-арта: граффити Эрос и Танатос.

Особый формат экскурсии. Дрейф
Прогулка со мной — это пешеходная импровизация на заданную тему и вокруг нее. Особая художественная практика заключается в таком перемещении по городу, которое дает возможность проявиться спонтанному опыту и произойти незапланированным находкам и открытиям, от просто удачных фотографий до неожиданных связей эпох, людей и событий на местности. Моя задача — не просто делиться информацией, но и продемонстрировать свои собственные находки: острые ракурсы объектов показа, переклички реальных событий и художественных произведений (прежде всего книг). Также я предлагаю галерею собственных фоторабот, запечатлевших эти самые объекты в неожиданном свете.

Готика и модерн в Лубянском треугольнике: сокровенные уголки города
Готика и модерн в Лубянском треугольнике: сокровенные уголки города
Готика и модерн в Лубянском треугольнике: сокровенные уголки города
Готика и модерн в Лубянском треугольнике: сокровенные уголки города
Готика и модерн в Лубянском треугольнике: сокровенные уголки города
Готика и модерн в Лубянском треугольнике: сокровенные уголки города
Готика и модерн в Лубянском треугольнике: сокровенные уголки города
Готика и модерн в Лубянском треугольнике: сокровенные уголки города
Готика и модерн в Лубянском треугольнике: сокровенные уголки города
Готика и модерн в Лубянском треугольнике: сокровенные уголки города
Готика и модерн в Лубянском треугольнике: сокровенные уголки города

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 20 человек.
  • Местов встречи для начала тура м. Сретенский бульвар.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
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Павел
Павел
Павел, 48 лет. Сменил несколько профессий: учитель русского языка и литературы, журналист, редактор. Много писал о путешествиях. Теперь профессионально занимаюсь проектами городского благоустройства и развития территорий (как редактор, не как архитектор). На стыке литературы и урбанистики родился интерес к экскурсиям. Имею аккредитацию гида, в том числе в Храме Христа Спасителя. К экскурсиям отношусь как к коллективному исследованию самых сокровенных уголков города, преимущественно в тех его местах, рядом с которыми бывали все, но почему-то проходили мимо.
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12 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

5 февраля 2020
Экскурсия подойдёт тем, кто интересуется архитектурой. Павел очень хороший рассказчик, увлеченный своей темой. Спасибо за экскурсию.
1 февраля 2020
Нестандартный маршрут, интересный рассказ, знающий экскурсовод, преподносящий материал увлеченно, артистично и с любопытными подробностями. Три часа пролетели незаметно. Рекомендую!
28 января 2020
Все было волшебно: и маршрут небанальный (тут тебе и арт-сквот, и неизвестный пушкинский адрес) и рассказчик Павел - каких поискать, что называется "врет, как пишет". Россыпью вишен на торте - его лирические отступления: про тайное общество розенкрейцеров "Эмеш редивиус" просуществовавшее в советской России аж до 1928 года, про любовный треугольник Белый-Брюсов-Петровская и ее невероятную судьбу, и про американца Леопольда Брауна, всю войну служившего настоятелем московского храма святого Людовика Французского. Теперь, вот, латаю дыры в образовании, читаю про них про всех.
27 января 2020
Очень понравилась экскурсия, Павел - замечательный рассказчик, получили информацию не только про историю города и архитектуру, но и про искусство и литературу рассматриваемого периода.
27 января 2020
Спасибо за прекрасные 3 часа на свежем воздухе с интересным рассказчиком! После экскурсии у меня остался список литературы, который хочется прочитать по рекомендации от Павла, много новых фамилий, про которые хочется подробнее узнать и желание всем друзьям порекомендовать прогуляться в таком формате по Москве.
14 января 2020
Отличная экскурсия, просто супер! И сам гид Павел, и маршрут! Вот уж, воистину "сокровенные уголки города". Я была Москве впервые, но очень довольна своим выбором тематики экскурсии - не обзорной и галопом, а вдумчиво, с деталями, по такому интересному району Москвы. Горячо рекомендую Павла, как экскурсовода, и конкретно эту экскурсию. И хочу отметить умение Павла управлять достаточно большим количеством народа. Группа 3-его января у нас была большая, но это абсолютно не мешало восприятию материала и нашим совместным передвижениям.
13 января 2020
Не самым располагающим к прогулкам днем оказалось третье января в Москве. Легкий морозец и пронизывающий ветер заставляли ежиться и кутаться поглубже в воротники, шарфы и шапки. К тому же настырные голуби пытались влететь в лицо. Вечно торопящиеся прохожие то и дело толкались, прокладывая себе дорогу. Я уже принялся корить себя за опрометчивое решение поучаствовать в экскурсии по давно исхоженному вдоль и поперек центру столицы.
И тут наш гид Павел повел нас вглубь истории и географии Сретенско-Лубянских переулков и дворов. И как то небо просветлело, и улегся ветер. И стали открываться нам потаенные знаки и скрытые смыслы сильно тронутых временем и небреженьем стен. Стали проступать почти стертые зарубки планов, мечтаний и событий давних лет. В окнах замелькали еле зримые уже силуэты обитателей. И так наш проводник задумал свой путь и рассказ, что, дав развернутое описание об одних предметах и лицах, а о других лишь упомянув, разжег любопытство и желание поглубже узнать о судьбах и делах замечательных горожан.
Время похода и рассказов, к сожалению, подошло к завершению, а вот желание как-нибудь вновь присоединиться к сталкеру Павлу созрело вполне. Что и рекомендую как гостям столицы, так и москвичам – старожилам!
3 января 2020
Экскурсия очень понравилась. Узнали дворы Москвы и их историю. С удовольствием посетим ещё экскурсии Павла.
9 декабря 2019
Павел очень личностно рассказывает. Места обрастают фактами из жизни знаменитых людей, рассказ переносит в эпоху, когда происходили события. Павел обращает внимание на детали, которые с первого взгляда и не увидишь. Побывали в самых укромных дворах. Павел дополнял свой рассказ иллюстрациями/портретами/фотографиями.
Поскольку было холодновато и группа собралась небольшая, мы получили практически индивидуальный рассказ и ответы на все свои вопросы.
Павел очень интересный рассказчик, умело применяет свои навыки учителя литературы. Много историй было связано с Серебряным веком и другими событиями прошлого века. Изюминка - дом тети Пушкина, очень неожиданный взгляд.
Буду рекомендовать знакомым и экскурсию, и Павла как интересного рассказчика.
9 декабря 2019
Как много зависит от ГИДа!!! За всю свою жизнь я была на очень многих экскурсиях, а запомнились только две: в Эрмитаже по творчеству Клода Моне и экскурсия Павла. Ощущение было такое, что как-будто фильм посмотрела про этот уголочек Москвы. Признаюсь, шла с сомнениями, и была удивлена, сколько интересных вещений хранят улицы и дома. Павел потрясающий рассказчик и интересный человек. Если еще случится побывать в Москве и выкроить время на экскурсию, то в первую очередь буду смотреть экскурсии Павла в это день :). Очень рекомендую!
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