12 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Что вас ожидает

Удивительный треугольник и причудливые задворки

Вы узнаете, как в участке, образованном улицей Малая Лубянка, Милютинским переулком и Сретенским бульваром со зданием ФСБ на вершине, уцелела старая застройка. И вместе с ней — не только эффектная готика с модерном, но даже городская усадьба тетки Пушкина. На глухих задворках отыщете дома с неожиданно пышными фасадами. Разглядите готические черты церкви Св. Петра и Павла и приходской библиотеки под современными масками Гипроуглемаша и Москомспорта. Узнаете, в подвалах какого дома собиралась тайная ложа розенкрейцеров, как они пытались зомбировать на расстоянии Сталина в Кремле и чекистов на Лубянке и что из этого вышло.

Брюсов, Ходасевич и Пушкин: связываем на местности имена великих поэтов

Один запечатлел главные идеи рубежа веков в романе «Огненный ангел», другой — развенчал эти идеи в статье «Конец Ренаты». Брюсов и Ходасевич были серьезные пушкинисты, так вот: между домом, где один родился, и церковью, где крестили второго, уцелела невероятная для центра Москвы руина — дом тетки Пушкина, где племянник не раз бывал. В этом же доме отец поэта узнал о гибели своего сына на дуэли. А шагнув в совершенно запущенный внутренний двор пушкинского дома сегодня, на стенах вы увидите настоящие шедевры стрит-арта: граффити Эрос и Танатос.

Особый формат экскурсии. Дрейф

Прогулка со мной — это пешеходная импровизация на заданную тему и вокруг нее. Особая художественная практика заключается в таком перемещении по городу, которое дает возможность проявиться спонтанному опыту и произойти незапланированным находкам и открытиям, от просто удачных фотографий до неожиданных связей эпох, людей и событий на местности. Моя задача — не просто делиться информацией, но и продемонстрировать свои собственные находки: острые ракурсы объектов показа, переклички реальных событий и художественных произведений (прежде всего книг). Также я предлагаю галерею собственных фоторабот, запечатлевших эти самые объекты в неожиданном свете.