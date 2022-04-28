Гранд-экспресс по Москве-реке от причала «Новоспасский мост»

Проплыть в одну сторону или туда-обратно, любуясь символами Москвы и слушая аудиогид

Групповая
Это ежедневная бюджетная прогулка по центральной речной линии столицы (Новоспасский мост — Воробьевы горы).

Она проходит на двухпалубном теплоходе, где с комфортом могут разместиться до 150 человек.

Преимущество этой прогулки — вы можете выбрать прогулку в одну или обе стороны.

В любом случае вы насладитесь видами города и узнаете о нем знаковые факты.
Гранд-экспресс по Москве-реке от причала «Новоспасский мост»
Гранд-экспресс по Москве-реке от причала «Новоспасский мост»
Гранд-экспресс по Москве-реке от причала «Новоспасский мост»
Гранд-экспресс по Москве-реке от причала «Новоспасский мост»
Гранд-экспресс по Москве-реке от причала «Новоспасский мост»
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Что вас ожидает

Речная прогулка по центру Москвы

На двух берегах Москвы-реки вы увидите старинные храмы, знаменитые памятники, оживленные набережные, зеленые парки и оригинальные современные объекты. При бронировании выбирайте один из двух вариантов речной прогулки:

  • В одну сторону: за 1 час 10 минут вы проплывете от Новоспасского моста до Воробьевых гор, где сможете погулять, прокатиться по канатной дороге, взять в аренду электросамокаты.
  • Туда-обратно: за 2 часа 30 минут теплоход проплывет от Новоспасского моста до Воробьевых гор, где развернется и отправится обратно.

Маршрут прогулки

Причал «Новоспасский мост» — Дом музыки — Краснохолмский мост — Высотка на Котельнической набережной — Причал «Большой Устьинский мост» — Парящий мост — парк Зарядье — Собор Василия Блаженного — Московский Кремль — Театр эстрады — Храм Христа Спасителя — Памятник Петру Первому — Парк искусств «Музеон» — Парк Горького — Пушкинский (Андреевский мост) — Стадион «Лужники» — Московская канатная дорога — Причал «Воробьёвы горы»

Организационные детали

  • Прогулка проходит на теплоходе «Москва-21» или «Москва-24» вместимостью до 150 человек. На борту есть аудиосистема, уборная, кафе-бар и ресторан.
  • Билет в одну сторону распространяется на прогулку на теплоходе в одну сторону длительностью 1 час 10 минут в будни и выходные дни
  • Билет туда-обратно распространяется на прогулку на теплоходе в обе стороны без выхода с теплохода длительностью 2 часа 20 минут в будни и выходные дни
  • Можно приносить с собой алкогольные напитки с чеком из магазина (кроме пенных напитков). Приносить продукты питания на борт не разрешается.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
на причале «Новоспасский Мост»
Когда и сколько длится
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 1.5 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 25 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 100% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек было зарезервировано за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Вы сами выбираете дату и время

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