На двух берегах Москвы-реки вы увидите старинные храмы, знаменитые памятники, оживленные набережные, зеленые парки и оригинальные современные объекты. При бронировании выбирайте один из двух вариантов речной прогулки:
Причал «Новоспасский мост» — Дом музыки — Краснохолмский мост — Высотка на Котельнической набережной — Причал «Большой Устьинский мост» — Парящий мост — парк Зарядье — Собор Василия Блаженного — Московский Кремль — Театр эстрады — Храм Христа Спасителя — Памятник Петру Первому — Парк искусств «Музеон» — Парк Горького — Пушкинский (Андреевский мост) — Стадион «Лужники» — Московская канатная дорога — Причал «Воробьёвы горы»