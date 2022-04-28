Это ежедневная бюджетная прогулка по центральной речной линии столицы (Новоспасский мост — Воробьевы горы).



Она проходит на двухпалубном теплоходе, где с комфортом могут разместиться до 150 человек.



Преимущество этой прогулки — вы можете выбрать прогулку в одну или обе стороны.



В любом случае вы насладитесь видами города и узнаете о нем знаковые факты.