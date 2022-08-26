Ужасно все, очень много народа невозможно нигде сесть, корабль грязный и нацелен только на продажу еды и напитков

Аудиогид слышно не во всех местах корабля да и не очень интересное как-то

Если вам нужно атмосферно выпить на кораблике этот тур для вас