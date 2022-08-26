Гранд-прогулка на теплоходе от причала «Воробьевы горы»

Приглашаем вас в часовое путешествие от Воробьевых гор до Устьинского моста

4.4
6 отзывов
Приглашаем вас в часовое путешествие от Воробьевых гор до Устьинского моста. Вы увидите уже знакомые московские виды, но с необычного ракурса.

На расстоянии вытянутой руки проплывут Храм Христа Спасителя, парк Зарядье и высотка на Котельнической набережной. Аудиогид поможет больше вам узнать об истории столицы.
Гранд-прогулка на теплоходе от причала «Воробьевы горы»
Гранд-прогулка на теплоходе от причала «Воробьевы горы»
Гранд-прогулка на теплоходе от причала «Воробьевы горы»
Гранд-прогулка на теплоходе от причала «Воробьевы горы»
Гранд-прогулка на теплоходе от причала «Воробьевы горы»
Гранд-прогулка на теплоходе от причала «Воробьевы горы»
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Что вас ожидает 🤩

  • Дом Музыки
  • Краснохолмский мост
  • Высотка на Котельнической набережной
  • Причал Большой Устьинский мост
  • Собор Василия Блаженного
  • Московский Кремль
  • Театр Эстрады
  • Храм Христа Спасителя
  • Памятник Петру Первому
  • Парк Музеон
  • Причал Крымский мост
  • Парк Горького
  • Пушкинский мост
  • Лужники
  • Московская канатная дорога
  • Причал Воробьевы горы
  • Причал ЦКПиО им. Горького
  • Причал Большой каменный мост
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда

Описание

Всего за 1 час речного путешествия вы получите массу положительных эмоций от нескучной прогулки по самой лучшей цене в городе. А также, при желании, вкусный ланч ждет вас на борту комфортабельного теплохода «Москва».

Важно знать:

  • билет распространяется на прогулку на теплоходе в одну сторону длительностью 1 час 10 минут по Москве-реке в будни и выходные дни;
  • посадка на борт открывается за 10 минут до начала рейса;
  • детей не может быть больше сопровождающих их взрослых;
  • можно приносить с собой алкогольные напитки с чеком из магазина (кроме пенных напитков), приносить свои продукты питания на борт не разрешается.

Меню ланча:

  • 1/4 пиццы Маргарита или пепперони.
  • Напиток на выбор (чай 0.3 или сок 0.2).

Ежедневно в 12:10, 14:15, 15:30, 17:30, 18:45, 20:45

🔥 Эта экскурсия сейчас популярна
Её забронировали уже 21 раз на ближайшие дни
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Ответы на вопросы

Что входит
  • Прогулка по реке в одну сторону
  • Аудиогид
  • Ланч (при покупки билета с ланчем)
Что не входит
  • Обед или ужин
  • Напитки
Где начинаем и завершаем?
Начало: Причал «Воробьёвы горы»
Завершение: Причал «Китай-город»
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно в 12:10, 14:15, 15:30, 17:30, 18:45, 20:45
Экскурсия длится около 1 часа
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 100 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

4.4
Основано на 6 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
5
4
3
2
1
1
N
26 авг 2022
Экскурсия не затянута, аудиогид слышно хорошо, рассказывает интересно. Рекомендую
A
25 авг 2022
Ужасно все, очень много народа невозможно нигде сесть, корабль грязный и нацелен только на продажу еды и напитков
Аудиогид слышно не во всех местах корабля да и не очень интересное как-то
Если вам нужно атмосферно выпить на кораблике этот тур для вас
С
20 авг 2022
Получила большое удовольствие и массу положительных эмоций. Девочки операторы из,,Спутника,, очень помогли. Спасибо
Ю
19 авг 2022
Все отлично. Судно чистое, персонал вежливый. Единственное на билете написано подойти за 20 минут, мы прибыли так, а сам теплоход немного задержался и подошёл к сектору B, а не к А как было указано в билете. Это единственное что немного не понравилось…
M
15 авг 2022
5
9
25 июля 2022
Прекрасно отдохнули, очень прекрасное обслуживание, всём спасибо

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