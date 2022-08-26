Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Всего за 1 час речного путешествия вы получите массу положительных эмоций от нескучной прогулки по самой лучшей цене в городе. А также, при желании, вкусный ланч ждет вас на борту комфортабельного теплохода «Москва».
Важно знать:
билет распространяется на прогулку на теплоходе в одну сторону длительностью 1 час 10 минут по Москве-реке в будни и выходные дни;
посадка на борт открывается за 10 минут до начала рейса;
детей не может быть больше сопровождающих их взрослых;
можно приносить с собой алкогольные напитки с чеком из магазина (кроме пенных напитков), приносить свои продукты питания на борт не разрешается.
Меню ланча:
1/4 пиццы Маргарита или пепперони.
Напиток на выбор (чай 0.3 или сок 0.2).
Ежедневно в 12:10, 14:15, 15:30, 17:30, 18:45, 20:45
Когда: Ежедневно в 12:10, 14:15, 15:30, 17:30, 18:45, 20:45
Экскурсия длится около 1 часа
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 100 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
4.4
Основано на 6 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
5
4
–
3
–
2
–
1
1
N
Natalya Babintseva
26 авг 2022
Экскурсия не затянута, аудиогид слышно хорошо, рассказывает интересно. Рекомендую
A
Ava.viol
25 авг 2022
Ужасно все, очень много народа невозможно нигде сесть, корабль грязный и нацелен только на продажу еды и напитков Аудиогид слышно не во всех местах корабля да и не очень интересное как-то Если вам нужно атмосферно выпить на кораблике этот тур для вас
С
Светлано Скрылева
20 авг 2022
Получила большое удовольствие и массу положительных эмоций. Девочки операторы из,,Спутника,, очень помогли. Спасибо
Ю
Юлия Юлия
19 авг 2022
Все отлично. Судно чистое, персонал вежливый. Единственное на билете написано подойти за 20 минут, мы прибыли так, а сам теплоход немного задержался и подошёл к сектору B, а не к А как было указано в билете. Это единственное что немного не понравилось…
M
Minaevaa
15 авг 2022
5
9
98514492
25 июля 2022
Прекрасно отдохнули, очень прекрасное обслуживание, всём спасибо