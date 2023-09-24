Групповая автобусная экскурсия «Москва по любви»

Увидеть важные локации столицы и послушать романтические истории про царей, писателей и художников

Описание
Фото
О гиде
Выбрать день
Ответы на вопросы
За 1,5 часа вы проедете по интересным локациям города и услышите 10 любовных линий знаменитых людей. Услышите, как влюблялись царские особы и как разбивались их сердца. Узнаете, кого любили Пушкин, Врубель и Маяковский. Полюбуетесь достопримечательностями Москвы и посмотрите на них с новой — романтической — стороны.
Групповая автобусная экскурсия «Москва по любви»
Групповая автобусная экскурсия «Москва по любви»
Групповая автобусная экскурсия «Москва по любви»
Групповая автобусная экскурсия «Москва по любви»
Групповая автобусная экскурсия «Москва по любви»
Групповая автобусная экскурсия «Москва по любви»
Групповая автобусная экскурсия «Москва по любви»
Групповая автобусная экскурсия «Москва по любви»
Групповая автобусная экскурсия «Москва по любви»
Групповая автобусная экскурсия «Москва по любви»
Групповая автобусная экскурсия «Москва по любви»
Групповая автобусная экскурсия «Москва по любви»
Групповая автобусная экскурсия «Москва по любви»
Ближайшие даты:
24
сен
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

Вы узнаете любовные секреты царских семей и их приближённых. Прикоснётесь к личной жизни известных культовых личностей ушедших эпох — поэтов, писателей, художников и музыкантов. Услышите о романтических увлечениях Пушкина, судьбе Шаляпина, творческих порывах Маяковского, трагедии Есенина и драме Врубеля.

Увидите Большой каменный и Москворецкий мосты, храм Христа Спасителя и храм Вознесения Господня, высотки на Кудринской площади и Котельнической набережной, дом Ермолова на Пречистенке, дворец Юсуповых и т. д.

Организационные детали

  • Мы оставляем за собой право скорректировать маршрут и время отправления в случае перекрытия дороги и других не зависящих от нас дорожных ситуаций
  • Перевозка 8 и более детей без сопровождения родителей возможна с уведомлением за сутки
  • Вход в автобус с едой и напитками запрещён (исключения: бутилированная вода с завинчивающейся крышкой, фрукты)
  • Экскурсию проведёт один из гидов нашей команды

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
возле парка «Зарядье»
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 0.5 undefined до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Москвы

Групповые
На автобусе
Можно с детьми
Для школьников
Для пенсионеров
Летние
Для студентов

Похожие туры из Москвы

Москва писателей: уютная прогулка по центру с филологом
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
24 отзыва
Москва писателей: уютная прогулка по центру с филологом
За 3 часа узнать о литературном богатстве столицы и увидеть места из книг
от СТ.М. «Маяковская»
Сегодня
Завтра
21 сен
22 сен
40003 200 за всё до 11 чел.
Незабываемая Москва! Обзорная по столице
🚌 На автобусе
🚐 На микроавтобусе
Групповая
4 часа
100 отзывов
Незабываемая Москва! Обзорная по столице
Увидеть достопримечательности города и узнать его главные истории на насыщенной автобусной экскурсии
у театра сатиры
Завтра
20 сен
21 сен
22 сен
1 100 за человека
Кругосветка по Москве
🚗 На машине
Индивидуальная
4 часа
97 отзывов
Кругосветка по Москве
Без пробок объехать самые важные и яркие символы столицы под содержательный рассказ о ней
метро Таганская
Завтра
20 сен
21 сен
22 сен
8 500 за всё до 4 чел.
У нас ещё много экскурсий в Москве. Перейдите в каталог и выберите подходящую вам
Все экскурсии в Москве
Дата и количество участников выбирается при бронировании
ХОРОШО
🧭
ТАМ