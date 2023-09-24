За 1,5 часа вы проедете по интересным локациям города и услышите 10 любовных линий знаменитых людей. Услышите, как влюблялись царские особы и как разбивались их сердца. Узнаете, кого любили Пушкин, Врубель и Маяковский. Полюбуетесь достопримечательностями Москвы и посмотрите на них с новой — романтической — стороны.

Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

Вы узнаете любовные секреты царских семей и их приближённых. Прикоснётесь к личной жизни известных культовых личностей ушедших эпох — поэтов, писателей, художников и музыкантов. Услышите о романтических увлечениях Пушкина, судьбе Шаляпина, творческих порывах Маяковского, трагедии Есенина и драме Врубеля.

Увидите Большой каменный и Москворецкий мосты, храм Христа Спасителя и храм Вознесения Господня, высотки на Кудринской площади и Котельнической набережной, дом Ермолова на Пречистенке, дворец Юсуповых и т. д.

Организационные детали