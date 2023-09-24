Увидеть важные локации столицы и послушать романтические истории про царей, писателей и художников
За 1,5 часа вы проедете по интересным локациям города и услышите 10 любовных линий знаменитых людей. Услышите, как влюблялись царские особы и как разбивались их сердца. Узнаете, кого любили Пушкин, Врубель и Маяковский. Полюбуетесь достопримечательностями Москвы и посмотрите на них с новой — романтической — стороны.
Ближайшие даты:
24
сен
сен
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Описание
Что вас ожидает
Вы узнаете любовные секреты царских семей и их приближённых. Прикоснётесь к личной жизни известных культовых личностей ушедших эпох — поэтов, писателей, художников и музыкантов. Услышите о романтических увлечениях Пушкина, судьбе Шаляпина, творческих порывах Маяковского, трагедии Есенина и драме Врубеля.
Увидите Большой каменный и Москворецкий мосты, храм Христа Спасителя и храм Вознесения Господня, высотки на Кудринской площади и Котельнической набережной, дом Ермолова на Пречистенке, дворец Юсуповых и т. д.
Организационные детали
- Мы оставляем за собой право скорректировать маршрут и время отправления в случае перекрытия дороги и других не зависящих от нас дорожных ситуаций
- Перевозка 8 и более детей без сопровождения родителей возможна с уведомлением за сутки
- Вход в автобус с едой и напитками запрещён (исключения: бутилированная вода с завинчивающейся крышкой, фрукты)
- Экскурсию проведёт один из гидов нашей команды
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- возле парка «Зарядье»
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 1.5 часовБронировать нужно заранее, минимум за 0.5 undefined до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Анна — Организатор в Москве
Провела экскурсии для 448 туристов
В чём залог успеха наших экскурсий? Прежде всего это команда профессионалов! У нас работают квалифицированные гиды, опытные радио- и телеведущие. С ними вас ждут не только интересные истории о жизни города, но и яркие впечатления и памятные снимки! Убедитесь сами: на наших автобусных экскурсиях всегда уютная, весёлая обстановка.
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Дата и количество участников выбирается при бронировании