Увидеть наиболее выдающиеся памятники московского модерна и разузнать секреты их владельцев
Московские купцы конца 19 века — очень противоречивое сословие. Потомки бывших крепостных, они зарабатывали миллионы и владели десятками предприятий. Изо всех сил противились прогрессу — и открывали художественные галереи, библиотеки и театры.
Как жили миллионщики, которые одной рукой вели Москву к процветанию, другой — мешали её развитию? Узнаете на экскурсии!
Как жили миллионщики, которые одной рукой вели Москву к процветанию, другой — мешали её развитию? Узнаете на экскурсии!
Ближайшие даты:
30
окт
окт
2
ноя
ноя
5
ноя
ноя
6
ноя
ноя
9
ноя
ноя
12
ноя
ноя
13
ноя
ноя
Ещё
даты
даты
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Описание
Что вас ожидает
Через личные истории, дневники, воспоминания и городские легенды мы погрузимся в историю формирования московского купечества конца 19 века. Как жили купеческие династии и какое место занимали в истории города и страны? Почему в их картине мира благотворительность была практически обязательной? Мы попробуем взглянуть на их жизнь глазами дворян, рабочих и других горожан — и, конечно, отыщем излюбленные места самих купцов-миллионщиков. В нашей программе:
- архитектурные шедевры в стиле модерн
- неофициальный рейтинг московских купеческих династий
- подробности из жизни богатых и знаменитых, а также менее известных купцов
Некоторые точки маршрута
- Особняк Арсения Морозова на Воздвиженке — рассмотрим дом в стиле модерн и выясним, какой след он оставил в романе Л. Толстого «Воскресение».
- Особняк Рябушинского — повод поговорить о становлении московских промышленников и переходе от сословного общества к классовому.
- Усадьба Гесте — наглядная иллюстрация взаимоотношений между старым и новым купечеством. Я поясню, почему сословные купцы недолюбливали купцов-миллионщиков.
- Доходный дом Бойцова — подробности о жизни Чехова на территории дома и участии российских купцов в развитии искусства.
- Особняк Зинаиды Морозовой — история крупнейшей купеческой династии и их идеологических разногласий с дворянством и интеллигенцией.
- «Дом Святого Андрея» — светлые и тёмные стороны благотворительности.
Организационные детали
Это пешеходная экскурсия без дополнительных расходов.
в понедельник в 12:30 и 18:15, в четверг в 18:00, в воскресенье в 12:30 и 17:30
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- в районе станции метро «Арбатская»
- Когда и сколько длится?
- Когда: в понедельник в 12:30 и 18:15, в четверг в 18:00, в воскресенье в 12:30 и 17:30Экскурсия длится около 2.5 часовБронировать нужно заранее, минимум за 0.5 undefined до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Анастасия — ваш гид в Москве
Я журналистка, 16 лет живу в Москве, увлекаюсь историей города и архитектурой. Провожу экскурсии с 2018 года и стремлюсь показывать нечто большее, чем Красная площадь и ВДНХ. Я люблю погружать своих гостей в контекст эпохи через личное: дневники, воспоминания, очерки, переписки героев своих экскурсий — мне кажется, что интереснее смотреть на город через призму личного восприятия, чем через выдержки из архивов. Среди моих тематических экскурсий: литературная Москва, московские дворы, Москва Гиляровского, еврейская Москва и т. д.
Задать вопрос
Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Москвы
Групповые
Пешеходные
Для пенсионеров
Необычные
Летние
Дворцы, замки и особняки
Необычные дома
Бульварное кольцо
Особняк Арсения Морозова
Популярные места
Особняк Рябушинского
Москва Шехтеля
Центр Москвы
Старая Москва
Экскурсии по Спиридоновке
Экскурсии по купеческим кварталам
Для студентов
Похожие туры из Москвы
Индивидуальная
1.5 часа
Московский Кремль с гидом-историком
Прикоснуться к сердцу страны, проследить путь крепости и посетить соборы
в районе метро Александровский сад
Завтра
30 окт
31 окт
1 ноя
4 000₽ за человека
Индивидуальная
1.5 часа
Детская экскурсия по московскому метро
Познакомить детей 7-13 лет с историей и секретами «подземных дворцов» на Кольцевой линии
метро Октябрьская кольцевая
6 ноя
7 ноя
9 ноя
11 ноя
4 000₽ за всё до 8 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Московские адреса любви
Погрузиться в самые яркие любовные истории прошлого на центральных улочках города
в районе метро Маяковская
3 ноя
4 ноя
5 ноя
10 ноя
3 248₽ за всё до 5 чел.