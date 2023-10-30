Групповая экскурсия «Адреса московских меценатов: как жили купцы накануне революции»

Увидеть наиболее выдающиеся памятники московского модерна и разузнать секреты их владельцев

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Московские купцы конца 19 века — очень противоречивое сословие. Потомки бывших крепостных, они зарабатывали миллионы и владели десятками предприятий. Изо всех сил противились прогрессу — и открывали художественные галереи, библиотеки и театры.

Как жили миллионщики, которые одной рукой вели Москву к процветанию, другой — мешали её развитию? Узнаете на экскурсии!
Групповая экскурсия «Адреса московских меценатов: как жили купцы накануне революции»
Групповая экскурсия «Адреса московских меценатов: как жили купцы накануне революции»
Групповая экскурсия «Адреса московских меценатов: как жили купцы накануне революции»
Групповая экскурсия «Адреса московских меценатов: как жили купцы накануне революции»
Групповая экскурсия «Адреса московских меценатов: как жили купцы накануне революции»
Групповая экскурсия «Адреса московских меценатов: как жили купцы накануне революции»
Групповая экскурсия «Адреса московских меценатов: как жили купцы накануне революции»
Ближайшие даты:
30
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

Через личные истории, дневники, воспоминания и городские легенды мы погрузимся в историю формирования московского купечества конца 19 века. Как жили купеческие династии и какое место занимали в истории города и страны? Почему в их картине мира благотворительность была практически обязательной? Мы попробуем взглянуть на их жизнь глазами дворян, рабочих и других горожан — и, конечно, отыщем излюбленные места самих купцов-миллионщиков. В нашей программе:

  • архитектурные шедевры в стиле модерн
  • неофициальный рейтинг московских купеческих династий
  • подробности из жизни богатых и знаменитых, а также менее известных купцов

Некоторые точки маршрута

  • Особняк Арсения Морозова на Воздвиженке — рассмотрим дом в стиле модерн и выясним, какой след он оставил в романе Л. Толстого «Воскресение».
  • Особняк Рябушинского — повод поговорить о становлении московских промышленников и переходе от сословного общества к классовому.
  • Усадьба Гесте — наглядная иллюстрация взаимоотношений между старым и новым купечеством. Я поясню, почему сословные купцы недолюбливали купцов-миллионщиков.
  • Доходный дом Бойцова — подробности о жизни Чехова на территории дома и участии российских купцов в развитии искусства.
  • Особняк Зинаиды Морозовой — история крупнейшей купеческой династии и их идеологических разногласий с дворянством и интеллигенцией.
  • «Дом Святого Андрея» — светлые и тёмные стороны благотворительности.

Организационные детали

Это пешеходная экскурсия без дополнительных расходов.

в понедельник в 12:30 и 18:15, в четверг в 18:00, в воскресенье в 12:30 и 17:30

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
в районе станции метро «Арбатская»
Когда и сколько длится?
Когда: в понедельник в 12:30 и 18:15, в четверг в 18:00, в воскресенье в 12:30 и 17:30
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 0.5 undefined до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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