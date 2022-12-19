Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Москвы

На автобусе в группе до 20 человек вы осмотрите город, ставший духовным центром нашей страны. В Троицкой лавре узнаете, какую роль в истории Отечества сыграл Сергий Радонежский, и сможете приложиться к его мощам. Впечатлитесь архитектурой церквей и подниметесь на колокольню. А еще побываете в скитах лавры — и поучаствуете в росписи матрешки!

Описание

Что вас ожидает

Троцкая дорога. По пути в Посад вы услышите о крестьянах и царях, которые этим путем шли в главный монастырь на Руси, а еще вспомните «Богомолье» Ивана Шмелева, где писатель запечатлел эту атмосферу паломничества.

Троице-Сергиева Лавра. Мы посетим Троицкий собор, где находятся мощи Сергия Радонежского и иконостас Андрея Рублева, и осмотрим Успенский, построенный по приказу Ивана Грозного. Вы подниметесь на колокольню, полюбуетесь открывшейся панорамой и царем-колоколом. В трапезной палате повизуализируем на тему царского обеда — а после сами подкрепимся в монастырской трапезной на территории Старой Лаврской гостиницы.

Экскурсия по городу. Мы пройдем по исторической части Посада — и я расскажу о том, что мы встретим на пути: о Пятницкой и Введенской церквях, странноприимном доме, гостиницах лавры и торговых рядах. Вы увидите единственный открытый в советское время храм и «Пафнутьевский сад», прогуляетесь у Келарского пруда. Кроме того, снаружи осмотрите крепостные стены и башни и узнаете, какие события они пережили.

Мастер-класс по росписи матрешки. Игрушки — отдельная тема в рассказе о Сергиевом Посаде, ведь именно здесь появилась первая матрешка. А в советское время сюда переехала коллекция Музея игрушки. На мастер-классе вы сможете создать свой рисунок на кукле, ставшей одним из символов России.

Гефсиманский и Вифанский скиты. Также мы побываем в скитах Лавры. В Гефсиманском Черниговском вы услышите о пещерах и пещерном храме. А в Вифанском вас ждет уникальный алтарь, выполненный в форме горы Фавор, где, согласно Евангелию, преобразился Христос.

Организационные детали

Экскурсию для вас проведу я либо мой отец и такой же гид-профессионал Дмитрий

На экскурсии будет выделено свободное время

В стоимость включено: