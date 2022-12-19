Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Москвы

Групповая экскурсия из Москвы — в Сергиев Посад!

Побывать в главном монастыре России и его скитах, пройти по городу и расписать посадскую матрешку

На автобусе в группе до 20 человек вы осмотрите город, ставший духовным центром нашей страны.

В Троицкой лавре узнаете, какую роль в истории Отечества сыграл Сергий Радонежский, и сможете приложиться к его мощам. Впечатлитесь архитектурой церквей и подниметесь на колокольню. А еще побываете в скитах лавры — и поучаствуете в росписи матрешки!
Групповая экскурсия из Москвы — в Сергиев Посад!
Групповая экскурсия из Москвы — в Сергиев Посад!
Групповая экскурсия из Москвы — в Сергиев Посад!
Групповая экскурсия из Москвы — в Сергиев Посад!
Групповая экскурсия из Москвы — в Сергиев Посад!
Групповая экскурсия из Москвы — в Сергиев Посад!
Групповая экскурсия из Москвы — в Сергиев Посад!
Групповая экскурсия из Москвы — в Сергиев Посад!
Групповая экскурсия из Москвы — в Сергиев Посад!
Групповая экскурсия из Москвы — в Сергиев Посад!
Групповая экскурсия из Москвы — в Сергиев Посад!
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Описание

Что вас ожидает

Троцкая дорога. По пути в Посад вы услышите о крестьянах и царях, которые этим путем шли в главный монастырь на Руси, а еще вспомните «Богомолье» Ивана Шмелева, где писатель запечатлел эту атмосферу паломничества.

Троице-Сергиева Лавра. Мы посетим Троицкий собор, где находятся мощи Сергия Радонежского и иконостас Андрея Рублева, и осмотрим Успенский, построенный по приказу Ивана Грозного. Вы подниметесь на колокольню, полюбуетесь открывшейся панорамой и царем-колоколом. В трапезной палате повизуализируем на тему царского обеда — а после сами подкрепимся в монастырской трапезной на территории Старой Лаврской гостиницы.

Экскурсия по городу. Мы пройдем по исторической части Посада — и я расскажу о том, что мы встретим на пути: о Пятницкой и Введенской церквях, странноприимном доме, гостиницах лавры и торговых рядах. Вы увидите единственный открытый в советское время храм и «Пафнутьевский сад», прогуляетесь у Келарского пруда. Кроме того, снаружи осмотрите крепостные стены и башни и узнаете, какие события они пережили.

Мастер-класс по росписи матрешки. Игрушки — отдельная тема в рассказе о Сергиевом Посаде, ведь именно здесь появилась первая матрешка. А в советское время сюда переехала коллекция Музея игрушки. На мастер-классе вы сможете создать свой рисунок на кукле, ставшей одним из символов России.

Гефсиманский и Вифанский скиты. Также мы побываем в скитах Лавры. В Гефсиманском Черниговском вы услышите о пещерах и пещерном храме. А в Вифанском вас ждет уникальный алтарь, выполненный в форме горы Фавор, где, согласно Евангелию, преобразился Христос.

Организационные детали

  • Экскурсию для вас проведу я либо мой отец и такой же гид-профессионал Дмитрий
  • На экскурсии будет выделено свободное время

В стоимость включено:

  • Трансфер из Москвы и обратно
  • Обед в монастырской трапезной
  • Мастер-класс по росписи матрешек
  • Радиогиды для всей группы

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
в районе метро ВДНХ
Когда и сколько длится?
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 9 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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