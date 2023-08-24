Пройти по есенинским местам и узнать о связанных с ними таинственных событиях
Короткая жизнь поэта была наполнена двойственностью. С одной стороны, он восхищался окружающим миром. С другой — изнемогал от душевной тоски и одиночества. Всё это отразилось в его стихах.
Гуляя по есенинским местам в Москве, мы поговорим о фатальности его судьбы и неизбежной мистической смерти.
Гуляя по есенинским местам в Москве, мы поговорим о фатальности его судьбы и неизбежной мистической смерти.
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Описание
Что вас ожидает
Вы увидите места, связанные с Сергеем Есениным: ЗАГС, где он расписался с Айседорой Дункан, его дом и храм Святого Власия. А также особняк Ушкова и доходный дом Анны Изрядновой — гражданской жены поэта. Наш профессиональный гид расскажет:
- Где поэта «борода душила» и что его жёнам предсказывали цыганки
- Почему доктор запрещал закрывать дверь своему беспокойному пациенту
- О чём Есенин у потусторонних сил выспрашивал, а потом места себе не находил
- Где он бил зеркала и отбивался от призраков
- Почему поэт ненавидел старушек и бросался на них с кулаками
- Почему друзья не спускали с Есенина глаз
И многое другое!
Организационные детали
- Экскурсию для вас проведёт один из профессиональных гидов нашей команды
- Все достопримечательности мы осматриваем снаружи
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- в районе м. Парк Культуры
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 2 часовБронировать нужно заранее, минимум за 18 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Елена — Организатор в Москве
Провела экскурсии для 477 туристов
Хотите лучше узнать Москву, отлично провести время и завести новых друзей? Мы лидеры на столичном рынке экскурсионных услуг и с удовольствием поможем вам в этом. Работаем в этой сфере с 2006 года, организовали тысячи экскурсий и туров, обеспечили увлекательный досуг сотен тысяч гостей и проложили немало новых туристических маршрутов. Мы не просто показываем вам достопримечательности и красоты российских городов — мы наводим невидимые глазу мостики дружбы между нашими городами, что позволяет самым разным людям лучше понять друг друга. В этом мы видим нашу главную миссию.
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