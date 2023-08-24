Групповая экскурсия «Мистика и фатализм в судьбе Есенина»

Пройти по есенинским местам и узнать о связанных с ними таинственных событиях

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Ответы на вопросы
Короткая жизнь поэта была наполнена двойственностью. С одной стороны, он восхищался окружающим миром. С другой — изнемогал от душевной тоски и одиночества. Всё это отразилось в его стихах.

Гуляя по есенинским местам в Москве, мы поговорим о фатальности его судьбы и неизбежной мистической смерти.
Групповая экскурсия «Мистика и фатализм в судьбе Есенина»
Групповая экскурсия «Мистика и фатализм в судьбе Есенина»
Групповая экскурсия «Мистика и фатализм в судьбе Есенина»
Групповая экскурсия «Мистика и фатализм в судьбе Есенина»
Групповая экскурсия «Мистика и фатализм в судьбе Есенина»
Групповая экскурсия «Мистика и фатализм в судьбе Есенина»
Ближайшие даты:
24
авг
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авг
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

Вы увидите места, связанные с Сергеем Есениным: ЗАГС, где он расписался с Айседорой Дункан, его дом и храм Святого Власия. А также особняк Ушкова и доходный дом Анны Изрядновой — гражданской жены поэта. Наш профессиональный гид расскажет:

  • Где поэта «борода душила» и что его жёнам предсказывали цыганки
  • Почему доктор запрещал закрывать дверь своему беспокойному пациенту
  • О чём Есенин у потусторонних сил выспрашивал, а потом места себе не находил
  • Где он бил зеркала и отбивался от призраков
  • Почему поэт ненавидел старушек и бросался на них с кулаками
  • Почему друзья не спускали с Есенина глаз

И многое другое!

Организационные детали

  • Экскурсию для вас проведёт один из профессиональных гидов нашей команды
  • Все достопримечательности мы осматриваем снаружи

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
в районе м. Парк Культуры
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 18 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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