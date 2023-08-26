Посетить музей Таганской тюрьмы и услышать о знаменитых «сидельцах»
Приглашаем прикоснуться к суровой истории самой известной московской тюрьмы, закрытой и снесённой в 1960-м году. Мы расскажем вам о досуге и условиях содержания заключённых, о тюремных подвалах и попытках побега. Раскроем тайну «таганского танго» и поделимся легендой о варёном поваре. А ещё послушаем знаменитую песню Таганка и выпьем чай с тюремным пирожным «УДО».
Ближайшие даты:
26
авг
авг
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Описание
Что вас ожидает
«Таганка» в лицах и фотографиях
Мы посетим казённый дом «Таганка», где с недавнего времени расположен музей Таганской тюрьмы. Вы посмотрите фотоэкспозицию, показывающую здание «Таганки», её внутренний двор с грядками, мрачные коридоры и камеры. А мы расскажем о тюремной «бытовухе» и знаменитых заключённых. Вы узнаете:
- Каким способом ветеринар по кличке «Грач» переписывался со своими соратниками
- Как внебрачный сын Чарнолуский сменил фамилию и стал первым министром просвещения
- Чем в тюрьме занимался «человек-ледокол», чтобы сохранить душевное равновесие
- Как один таганский старец стал для арестантов ангелом-хранителем
- Когда и где впервые прозвучал революционный марш «Смело товарищи в ногу!»
- За что попал в тюрьму прототип Остапа Бендера и кого повесили во дворе «Таганки»
В завершение вас ждёт чаепитие с тюремным пирожным «УДО» из печенья и сгущёнки.
Организационные детали
- Экскурсия проходит в группе до 50 человек
- Сбор группы у парка Зарядье. От него мы поедем в музей на автобусе. По музею экскурсия пешеходная. Окончание экскурсии в районе м. Таганская (радиальная).
- Транспорт, входные билеты и чаепитие включены в стоимость
- Это экскурсия 18+
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- у парка Зарядье
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 2.5 часовБронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Анна — Организатор в Москве
Провела экскурсии для 361 туриста
В чём залог успеха наших экскурсий? Прежде всего это команда профессионалов! У нас работают квалифицированные гиды, опытные радио- и телеведущие. С ними вас ждут не только интересные истории о жизни города, но и яркие впечатления и памятные снимки! Убедитесь сами: на наших автобусных экскурсиях всегда уютная, весёлая обстановка.
Задать вопрос
Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Москвы
Групповые
На автобусе
Для пенсионеров
Необычные
Летние
Тюрьмы
Для студентов
Музеи
Похожие туры из Москвы
Индивидуальная
2 часа
Москва пикантная: злачная история города
Пройти по дореволюционному «кварталу Красных фонарей» и открыть его курьезные секреты
у метро Трубная
31 июля
10 авг
11 авг
12 авг
5 850₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
2 часа
В Москве - кутить! Хулиганские хроники города
Экскурсия 18+ по следам самых громких скандалов, кутежей и дерзких проказ Москвы 18-20 веков
на Тверском бульваре
31 июля
1 авг
6 авг
7 авг
6 500₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
2 часа
Хитровка: криминальная аристократия Москвы. По следам героев Бориса Акунина
Оживить страницы романа и через литературный источник узнать о районе с темным прошлым
м. Китай-город
31 июля
1 авг
6 авг
7 авг
5 850₽ за всё до 6 чел.
Забронировать
Дата и количество участников выбирается при бронировании