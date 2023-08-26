Приглашаем прикоснуться к суровой истории самой известной московской тюрьмы, закрытой и снесённой в 1960-м году. Мы расскажем вам о досуге и условиях содержания заключённых, о тюремных подвалах и попытках побега. Раскроем тайну «таганского танго» и поделимся легендой о варёном поваре. А ещё послушаем знаменитую песню Таганка и выпьем чай с тюремным пирожным «УДО».

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Описание

Что вас ожидает

«Таганка» в лицах и фотографиях

Мы посетим казённый дом «Таганка», где с недавнего времени расположен музей Таганской тюрьмы. Вы посмотрите фотоэкспозицию, показывающую здание «Таганки», её внутренний двор с грядками, мрачные коридоры и камеры. А мы расскажем о тюремной «бытовухе» и знаменитых заключённых. Вы узнаете:

Каким способом ветеринар по кличке «Грач» переписывался со своими соратниками

Как внебрачный сын Чарнолуский сменил фамилию и стал первым министром просвещения

Чем в тюрьме занимался «человек-ледокол», чтобы сохранить душевное равновесие

Как один таганский старец стал для арестантов ангелом-хранителем

Когда и где впервые прозвучал революционный марш «Смело товарищи в ногу!»

За что попал в тюрьму прототип Остапа Бендера и кого повесили во дворе «Таганки»

В завершение вас ждёт чаепитие с тюремным пирожным «УДО» из печенья и сгущёнки.

Организационные детали