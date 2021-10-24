Групповая экскурсия на киностудию «Мосфильм»

Понаблюдать, как рождаются фильмы, и приоткрыть дверь в волшебный мир кинематографа

3.8
7 отзывов
Групповая
Где можно одновременно увидеть улицы европейских городов, роскошные ретро-автомобили, царские наряды и новейшее съемочное оборудование? Конечно, на легендарной студии «Мосфильм», где каждый день куются киношедевры! Вы пройдете по фантастическим павильонам, услышите курьезные истории и рассмотрите костюмы любимых киногероев.
Групповая экскурсия на киностудию «Мосфильм»
Групповая экскурсия на киностудию «Мосфильм»
Групповая экскурсия на киностудию «Мосфильм»
Групповая экскурсия на киностудию «Мосфильм»
Групповая экскурсия на киностудию «Мосфильм»
Групповая экскурсия на киностудию «Мосфильм»
Групповая экскурсия на киностудию «Мосфильм»
Групповая экскурсия на киностудию «Мосфильм»
Групповая экскурсия на киностудию «Мосфильм»
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Что вас ожидает

Прогулка по кинопавильонам

Съёмочные площадки, натурные локации, павильоны — на территории «Мосфильма» вы прогуляетесь по микромирам, в которых рождается кино. Это будет настоящее путешествие сквозь пространство и эпохи: вы сможете заглянуть в окно квартиры или оказаться в старом Копенгагене из фильма Эльдара Рязанова «Андерсен. Жизнь без любви».

Магия кино изнутри

На площадках киностудии всегда кипит работа, и вы сможете за ней понаблюдать! Посмотрим, как проходят павильонные съемки, разберемся, в чем состоят задачи режиссеров, операторов и артистов. А еще раскроем пару секретов: вы выясните, как выполняются сложные трюки, как снимают пожары, стихийные бедствия и какие спецэффекты часто используются в приключенческих фильмах.

Прикоснуться к шедеврам: костюмы и реквизит

В музеях «Мосфильма» вы найдете интереснейшие экспонаты, которые остались после съемок культовых отечественных фильмов. Среди них:

  • платья и мундиры героев эпопеи «Война и мир»
  • монашеское облачение Андрея Рублева из фильма Тарковского
  • муляж туши быка из «Всемирной истории отравлений» Шахназарова
  • монарший наряд Ивана Васильевича из комедии Леонида Гайдая
  • расшитые золотом костюмы из «Сказки о царе Салтане»

Отдельного внимания заслуживает коллекция ретро-транспорта «Мосфильма»: от фаэтона «Пежо» 1913 года до автомобиля «Мерседес-Бенц» Штирлица и знаменитой «Волги» из кинокартин «Берегись автомобиля» и «Бриллиантовая рука».

Организационные детали

Экскурсию для вас проведет один из гидов киностудии «Мосфильм».

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
на киностудии «Мосфильм»
Когда и сколько длится
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 1.5 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Вы сами выбираете дату и время

Отзывы и рейтинг

3.8
Основано на 7 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
1
4
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3
2
1
Е
24 окт 2021
Большая группа людей на экскурсию. В остальном отлично.
Т
18 окт 2021
Очень много человек в группе, хотя заявлено 10. Экскурсовод очень грубо прокомментировал это замечание.
Вера
3 окт 2021
Экскурсия неплохая, но группа 40 человек - это очень много.
Е
21 сен 2021
Экскурсия должна была включать себя улицу с декорации ми старой Москвы, многим этт было интересно и важно в экскурсии. плохо то, что в это время были сьемки и нам туда было нельзя. Но когда подошли то у сьемок был перерыв, но туда все равно не пустили, не понимаю, что могло плохого произойти, если бы мы прошли по этой улице, перерыв был очень длинный, даже когда мы уходили совсем там сьемок не было.
Нас завели в пару сьемочных павильонов, но даже немного вглубь павильона пройти нельзя.
Общее впечатление конечно создалось, но основное ощущение,, что мало что видели.
Автомобили, и кмреты живьём, один павильон с декораций.
Мало костюмов! Говорят, что у них большая, коллекция и что жалко показать?
1100руб это деньги, а за что?
Хорошо, что гид ращвлекала, во т и всё.
Всё это можно интересно посмотреть и по ютубу о Мосфильме.
Тауоет один вообще не смывао, зрящновато, это говорит о хозяин, ему это не надо.
Нас было 2 группы по 32 человека, это 64 тыс они собрали и что?
Максимум эта экскурсия должна стоить 500р на человека.
Артём
Ответ гида:
Добрый день.
К сожалению, изменить экскурсию не сможем. Экскурсию проводят экскурсоводы "МОСФИЛЬМА". Мы не вправе им что-либо указывать и комментировать их действия. Иначе не сможем с ними сотрудничать.
Д
5 сен 2021
Ходил с маленькой дочкой! Гид молодец, но дочь мелкая и ей без обид пока рано воспринимать то, что говорят о фильмах котопые она ещё не все смотрела, но вот декарации, автомобили, танки, костюмы, обобенно комната с масками, просто на ура! Благодарю! Снимайте побольше хороших фильмов.
P. S. Не экономьте на компьютерной графике! (Белый Тигр((
Е
29 авг 2021
Экскурсия понравилась, но было очень много людей. Были в музее, в одном из павильонов, где строились декорации к будущему фильму. Больше всего понравился открытый павильон - старый Санкт-Петербург и старая Москва. Можно пройтись по улочкам и потрогать декорации.
Екатерина
16 авг 2021
Такое интересное место и практически нет любопытных фактов. Сплошные очевидности:: это машины,которые снимались в таком-то фильме,это костюмы из такого-то фильма. Ни историй из жизни,ни интересных событий. Гид,вроде,старательный,все четко заучено,но вообще без любви;)),скучно. Читала такие отзывы года 4 назад. Думала,что ситуация давно изменилась. Ан,нет,видимо"всеравно придут". И оочень большая группа. Трудно слушать,дети носятся,все переговариваются. Пока эта худшая экскурсия из всех.

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