Что вас ожидает

Прогулка по кинопавильонам

Съёмочные площадки, натурные локации, павильоны — на территории «Мосфильма» вы прогуляетесь по микромирам, в которых рождается кино. Это будет настоящее путешествие сквозь пространство и эпохи: вы сможете заглянуть в окно квартиры или оказаться в старом Копенгагене из фильма Эльдара Рязанова «Андерсен. Жизнь без любви».

Магия кино изнутри

На площадках киностудии всегда кипит работа, и вы сможете за ней понаблюдать! Посмотрим, как проходят павильонные съемки, разберемся, в чем состоят задачи режиссеров, операторов и артистов. А еще раскроем пару секретов: вы выясните, как выполняются сложные трюки, как снимают пожары, стихийные бедствия и какие спецэффекты часто используются в приключенческих фильмах.

Прикоснуться к шедеврам: костюмы и реквизит

В музеях «Мосфильма» вы найдете интереснейшие экспонаты, которые остались после съемок культовых отечественных фильмов. Среди них:

платья и мундиры героев эпопеи «Война и мир»

монашеское облачение Андрея Рублева из фильма Тарковского

муляж туши быка из «Всемирной истории отравлений» Шахназарова

монарший наряд Ивана Васильевича из комедии Леонида Гайдая

расшитые золотом костюмы из «Сказки о царе Салтане»

Отдельного внимания заслуживает коллекция ретро-транспорта «Мосфильма»: от фаэтона «Пежо» 1913 года до автомобиля «Мерседес-Бенц» Штирлица и знаменитой «Волги» из кинокартин «Берегись автомобиля» и «Бриллиантовая рука».

Организационные детали

Экскурсию для вас проведет один из гидов киностудии «Мосфильм».