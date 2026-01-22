Мы узнаем:

как Екатерина Вторая поселились в «царстве путаницы» и всё же успешно находила там князя Потёмкина?

как американский президент расчистил путь князю Владимиру и переселил самых обычных москвичей в боярские палаты?

как живётся в Мёртвом переулке и когда в Москву вернули чёрта?

как русский немец Константин Тон, сам того не зная, вдохновлялся работой средневековых немецких зодчих?

• где воочию можно было видеть призрак коммунизма? Мы увидим:

одну из самых гламурных и самых загадочных церквей Москвы, связанную с именем Малюты Скуратова;

сразу трое палат XVII века, которые обнаружили случайно;

музеи Пушкина и Толстого, расположенные в очень красивых домах, где ни тот, ни другой, ни разу в жизни не бывали;

дом, возле которого Шарик наблюдал за профессором Преображенским, и здание, где делал свой доклад о «роковых яйцах» профессор Персиков;

особняк, видевший в своих стенах не только генерала Ермолова, Айседору Дункан и Есенина, но и знаменитого доктора Лодера, считавшего, что лучшее лекарство от всех болезней — покой. В Мёртвом переулке, приютившем, несмотря на мрачное название, три красивейших особняка Москвы, поищем следы Риббентропа и Черчилля. Ну а затем вернёмся вновь к руслу Черторыя, и закончим историей о том, как и почему один малоизвестный актёр решил наконец взять псевдоним, и что из этого вышло. Конечно, и эта история связана с чертовски красивым зданием. Важная информация:.

Одевайтесь по погоде.