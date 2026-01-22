Мы увидим некогда дикий уголок Москвы, превратившийся в аристократический квартал.
Лесной ручей Черторый, младший брат Москвы-реки, спрятался под землю, но передал свой крутой нрав той местности, в которой протекал: неспроста её
Лесной ручей Черторый, младший брат Москвы-реки, спрятался под землю, но передал свой крутой нрав той местности, в которой протекал: неспроста её
Описание экскурсии
Мы узнаем:
- как Екатерина Вторая поселились в «царстве путаницы» и всё же успешно находила там князя Потёмкина?
- как американский президент расчистил путь князю Владимиру и переселил самых обычных москвичей в боярские палаты?
- как живётся в Мёртвом переулке и когда в Москву вернули чёрта?
- как русский немец Константин Тон, сам того не зная, вдохновлялся работой средневековых немецких зодчих?
• где воочию можно было видеть призрак коммунизма? Мы увидим:
- одну из самых гламурных и самых загадочных церквей Москвы, связанную с именем Малюты Скуратова;
- сразу трое палат XVII века, которые обнаружили случайно;
- музеи Пушкина и Толстого, расположенные в очень красивых домах, где ни тот, ни другой, ни разу в жизни не бывали;
- дом, возле которого Шарик наблюдал за профессором Преображенским, и здание, где делал свой доклад о «роковых яйцах» профессор Персиков;
особняк, видевший в своих стенах не только генерала Ермолова, Айседору Дункан и Есенина, но и знаменитого доктора Лодера, считавшего, что лучшее лекарство от всех болезней — покой. В Мёртвом переулке, приютившем, несмотря на мрачное название, три красивейших особняка Москвы, поищем следы Риббентропа и Черчилля. Ну а затем вернёмся вновь к руслу Черторыя, и закончим историей о том, как и почему один малоизвестный актёр решил наконец взять псевдоним, и что из этого вышло. Конечно, и эта история связана с чертовски красивым зданием. Важная информация:.
особняк, видевший в своих стенах не только генерала Ермолова, Айседору Дункан и Есенина, но и знаменитого доктора Лодера, считавшего, что лучшее лекарство от всех болезней — покой. В Мёртвом переулке, приютившем, несмотря на мрачное название, три красивейших особняка Москвы, поищем следы Риббентропа и Черчилля. Ну а затем вернёмся вновь к руслу Черторыя, и закончим историей о том, как и почему один малоизвестный актёр решил наконец взять псевдоним, и что из этого вышло. Конечно, и эта история связана с чертовски красивым зданием. Важная информация:.
Одевайтесь по погоде.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Храм Антипы на Колымажном дворе. Одна из самых необычных церквей Москвы. А может быть, это три церкви? И кстати: что за Колымажный двор?
- Здания Пречистенского дворца. В нём не любившая Москву императрица Екатерина прожила целый год, а Матвей Казаков начал свою карьеру архитектора
- Храм Христа Спасителя. Даже в таком известном здании можно найти, если присмотреться, много неожиданных деталей
- Призрак коммунизма. Сейчас он вряд ли кого-то может напугать, но было и по-другому
- Уголок Москвы XVII века. На расстоянии нескольких десятков метров друг от друга находятся сразу три старинных здания: палаты Юшковых, палаты Прозоровских и «башня Згуры». Некогда их потеряли, но потом вновь обнаружили благодаря президенту США Ричарду Никсону
- Здания усадеб Хрущёвых и Станицкой. Эталонные и очень элегантные образцы дворянских усадеб начала XIX века. В усадьбе Станицкой, кроме того, сохранились флигеля и уютный дворик
- Дом Ермолова. Этот богато украшенный особняк связан не только с именем генерала А.П. Ермолова, но и с именами доктора Х.И. Лодера, Сергея Есенина и Айседоры Дункан
- Архитектурный ансамбль Пречистенского переулка. Историческое название переулка - «Мёртвый», и о том, с чем связана такая мрачность, москвоведы спорят до сих пор. Бесспорно то, что построенные здесь особняки Якунчиковой, Гутхейля и Миндовского относятся к числу красивейших зданий в Москве
- Особняк писателя Мстиславского. Оказывается, даже в советское время можно было иметь собственный особняк в центре Москвы постройки А.В. Щусева. Но для этого надо было быть совсем уж необычной личностью
- Усадьба Секретарёва. Именно здесь жил К.А. Тон во время работы над храмом Христа Спасителя. А сам П.Ф. Секретарёв был содержателем маленького театра, сыгравшего большую роль в развитии театрального искусства
Что включено
- Услуги гида
Где начинаем и завершаем?
Начало: Метро «Боровицкая» (Серпуховско-Тимирязевская линия), выход 7
Завершение: Метро «Кропоткинская», выход 1
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Важная информация
- Одевайтесь по погоде
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Входит в следующие категории Москвы
Похожие экскурсии из Москвы
Индивидуальная
до 4 чел.
История в бокале: легенды Хитровки и необычные питейные места. Индивидуальная экскурсия (18+)
Узнайте о криминальном прошлом Хитровки, посетив уникальные бары Москвы. Это не просто барный рейд, а настоящее путешествие сквозь время и культуру столицы
Начало: У метро Китай-город
Сегодня в 14:30
Завтра в 14:30
10 500 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Лабиринт улиц и переулков Китай-города
Погрузитесь в атмосферу старинной Москвы, прогуливаясь по Китай-городу. Исторические здания и уникальные архитектурные памятники ждут вас
Начало: У памятника героям Плевны
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
6000 ₽ за всё до 4 чел.
Мини-группа
до 6 чел.
В трендеПо Арбату и переулкам в мини-группе
Арбат - символ Москвы. Пройдём по оживлённой улице и тихим переулкам, узнаем историю и легенды. Камерная группа до 6 человек
Начало: У метро Арбатская (синяя ветка), выход 8
Расписание: во вторник в 13:00, в субботу в 12:00
24 янв в 12:00
27 янв в 13:00
1334 ₽ за человека