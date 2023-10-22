Узнать захватывающие авиафакты и оказаться за штурвалом машины, налетавшей тысячи километров
Наша экскурсия — для всех романтиков, кому небо не даёт покоя и кто хочет оказаться за штурвалом! Кто любит летать на самолётах и кто их побаивается.
Кто хочет понять, как такая махина вообще поднимается в воздух и преодолевает большие расстояния над землёй.
Вы узнаете любопытные факты об авиации, почувствуете себя в роли пилота и оставите интересные фото на память.
Кто хочет понять, как такая махина вообще поднимается в воздух и преодолевает большие расстояния над землёй.
Вы узнаете любопытные факты об авиации, почувствуете себя в роли пилота и оставите интересные фото на память.
Ближайшие даты:
22
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29
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Описание
Что вас ожидает
Потому, потому что мы пилоты
Вы прогуляетесь с экскурсией по авиацентру и узнаете:
- как устроены большие крылатые птицы,
- почему такая тяжёлая махина может подняться в воздух,
- как пилот управляет самолётом,
- какого цвета на самом деле «чёрный ящик».
Небо наш, небо наш родимый дом
Под руководством пилота вы «поднимите» самолёт в воздух и совершите свой первый полёт, любуясь панорамами из «фонаря» — так называют окно в кабине пилотов. Будете поддерживать связь с диспетчерским центром и плавно «приземлитесь» на взлётно-посадочную полосу.
Первым делом, первым делом будет фото
А ещё вы сможете сфотографироваться:
- за штурвалом самолёта в фуражке и наушниках пилота,
- внутри и снаружи кабины,
- на стропах парашюта,
- даже в корзине воздушного шара
- и в других необычных локациях.
Организационные детали
В стоимость включены экскурсия по авиацентру и 10 минут тренировочного полёта на авиатренажёре в качестве помощника пилота или бортмеханика.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- в кинотеатре «Сатурн»
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 1.5 часовБронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Александр — Организатор в Москве
Провёл экскурсии для 57 туристов
Здравствуйте! Наш проект основан в 1997 году — у нас огромный опыт в экскурсионном туризме. Мы тщательно выбираем маршруты и придерживаемся оптимального соотношения цены и качества, чтобы ваши путешествия были насыщенными, интересными и при этом доступными. Наша миссия — дать возможность как можно большему числу людей посмотреть всё самое интересное в стране, познакомить с культурой, религией и историей разных регионов. Мы уверены, что через познание других можно познать себя. Мы стремимся популяризировать экскурсионный, познавательный, интеллектуальный и активный туризм в нашем обществе.
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