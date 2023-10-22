Групповая экскурсия в авиацентр с виртуальным полётом в кабине настоящего самолёта

Узнать захватывающие авиафакты и оказаться за штурвалом машины, налетавшей тысячи километров

Описание
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Ответы на вопросы
Наша экскурсия — для всех романтиков, кому небо не даёт покоя и кто хочет оказаться за штурвалом! Кто любит летать на самолётах и кто их побаивается.

Кто хочет понять, как такая махина вообще поднимается в воздух и преодолевает большие расстояния над землёй.

Вы узнаете любопытные факты об авиации, почувствуете себя в роли пилота и оставите интересные фото на память.
Групповая экскурсия в авиацентр с виртуальным полётом в кабине настоящего самолёта
Групповая экскурсия в авиацентр с виртуальным полётом в кабине настоящего самолёта
Групповая экскурсия в авиацентр с виртуальным полётом в кабине настоящего самолёта
Групповая экскурсия в авиацентр с виртуальным полётом в кабине настоящего самолёта
Групповая экскурсия в авиацентр с виртуальным полётом в кабине настоящего самолёта
Групповая экскурсия в авиацентр с виртуальным полётом в кабине настоящего самолёта
Ближайшие даты:
22
окт
29
окт
5
ноя
12
ноя
19
ноя
26
ноя
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

Потому, потому что мы пилоты

Вы прогуляетесь с экскурсией по авиацентру и узнаете:

  • как устроены большие крылатые птицы,
  • почему такая тяжёлая махина может подняться в воздух,
  • как пилот управляет самолётом,
  • какого цвета на самом деле «чёрный ящик».

Небо наш, небо наш родимый дом

Под руководством пилота вы «поднимите» самолёт в воздух и совершите свой первый полёт, любуясь панорамами из «фонаря» — так называют окно в кабине пилотов. Будете поддерживать связь с диспетчерским центром и плавно «приземлитесь» на взлётно-посадочную полосу.

Первым делом, первым делом будет фото

А ещё вы сможете сфотографироваться:

  • за штурвалом самолёта в фуражке и наушниках пилота,
  • внутри и снаружи кабины,
  • на стропах парашюта,
  • даже в корзине воздушного шара
  • и в других необычных локациях.

Организационные детали

В стоимость включены экскурсия по авиацентру и 10 минут тренировочного полёта на авиатренажёре в качестве помощника пилота или бортмеханика.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
в кинотеатре «Сатурн»
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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