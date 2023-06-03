Побывать в месте, где издревле принимаются важные государственные решения, и изучить его территорию
В России есть десятки кремлей, но равных московскому — нет. Кремль — это не просто историческое оборонительное сооружение. Это сердце России, главный духовный и политический центр страны, официальная резиденция президента.
С нашим гидом вы рассмотрите его стены и башни, храмы, государственные здания и другие объекты, а также погрузитесь в историю и особенности архитектуры Кремля.
С нашим гидом вы рассмотрите его стены и башни, храмы, государственные здания и другие объекты, а также погрузитесь в историю и особенности архитектуры Кремля.
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Описание
Что вас ожидает
На прогулке по Кремлю вы познакомитесь с историей и особенностями таких объектов, как:
- Успенский собор — место венчания и коронации всех государей российских;
- Архангельский собор — императорская усыпальница, в прошлом второй по величине храм в Москве;
- Большой Кремлёвский дворец, что во все времена служил местом проведения официальных церемоний;
- Сенатский дворец, который на своём веку повидал так много известных людей и государственных деятелей, что его впору занести в Книгу рекордов Гиннесса;
- Царь-пушка и Царь-колокол, которые впечатляют своими размерами;
- Двухэтажное здание Арсенала, которое, хоть и кажется достаточно скромным в сравнении с дворцами и соборами, является редчайшим памятником архитектуры времён Петра I.
Организационные детали
- Экскурсию для вас проведёт один из гидов нашей команды
- Билет в Кремль включён в стоимость
- Обязательно возьмите с собой паспорт и свидетельство о рождении для ребёнка
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- в районе метро Библиотека им. Ленина
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 1.5 часовБронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Елена — Организатор в Москве
Провела экскурсии для 59 туристов
Хотите лучше узнать Москву, отлично провести время и завести новых друзей? Мы лидеры на столичном рынке экскурсионных услуг и с удовольствием поможем вам в этом. Работаем в этой сфере с 2006 года, организовали тысячи экскурсий и туров, обеспечили увлекательный досуг сотен тысяч гостей и проложили немало новых туристических маршрутов. Мы не просто показываем вам достопримечательности и красоты российских городов — мы наводим невидимые глазу мостики дружбы между нашими городами, что позволяет самым разным людям лучше понять друг друга. В этом мы видим нашу главную миссию.
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