Групповая экскурсия в Кремль: история и шедевры

Побывать в месте, где издревле принимаются важные государственные решения, и изучить его территорию

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Ответы на вопросы
В России есть десятки кремлей, но равных московскому — нет. Кремль — это не просто историческое оборонительное сооружение. Это сердце России, главный духовный и политический центр страны, официальная резиденция президента.

С нашим гидом вы рассмотрите его стены и башни, храмы, государственные здания и другие объекты, а также погрузитесь в историю и особенности архитектуры Кремля.
Групповая экскурсия в Кремль: история и шедевры
Групповая экскурсия в Кремль: история и шедевры
Групповая экскурсия в Кремль: история и шедевры
Групповая экскурсия в Кремль: история и шедевры
Групповая экскурсия в Кремль: история и шедевры
Ближайшие даты:
3
июн
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

На прогулке по Кремлю вы познакомитесь с историей и особенностями таких объектов, как:

  • Успенский собор — место венчания и коронации всех государей российских;
  • Архангельский собор — императорская усыпальница, в прошлом второй по величине храм в Москве;
  • Большой Кремлёвский дворец, что во все времена служил местом проведения официальных церемоний;
  • Сенатский дворец, который на своём веку повидал так много известных людей и государственных деятелей, что его впору занести в Книгу рекордов Гиннесса;
  • Царь-пушка и Царь-колокол, которые впечатляют своими размерами;
  • Двухэтажное здание Арсенала, которое, хоть и кажется достаточно скромным в сравнении с дворцами и соборами, является редчайшим памятником архитектуры времён Петра I.

Организационные детали

  • Экскурсию для вас проведёт один из гидов нашей команды
  • Билет в Кремль включён в стоимость
  • Обязательно возьмите с собой паспорт и свидетельство о рождении для ребёнка

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
в районе метро Библиотека им. Ленина
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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