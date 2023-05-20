При упоминании Оружейной палаты оживляются, как правило, мужчины. Однако Оружейная палата — вовсе не подобие арсенала, а увлекательный музей на территории Кремля, поэтому интересно будет всем! Здесь собрана не только богатая коллекция оружия, но и древние государственные регалии, царская одежда, кареты, столовое серебро. Вы увидите всё это и услышите любопытные факты.

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Описание

Что вас ожидает

☝Интересно, что Оружейный приказ создавался исключительно как хранилище оружия. Позднее по указу Петра Великого в мастерскую при палате начали передавать особо ценные и редкие вещи, а сама палата стала частью Большой казны.

Вы увидите экспонаты, мимо которых пройти невозможно:

легендарную шапку Мономаха, символ самодержавной власти России,

настоящие сабли Минина и Пожарского,

доспехи русских богатырей,

коронационное платье Екатерины I,

двойной трон малолетних царевичей Ивана и Петра, через маленькую дверцу которого юным правителям подсказывали правильные ответы на приёмах,

обширную коллекцию серебряных и золотых изделий,

парадное вооружение,

драгоценные ткани,

предметы парадного конского убранства.

А гид сделает погружение в прошлое запоминающимся: расскажет ключевые исторические сюжеты, поделится удивительными фактами. Вы узнаете:

в чём смысл фразеологизма «тяжела ты, шапка Мономаха»;

сколько русских императоров надевало царственную шапку и кто первый отказался это делать;

что такое перо-эгрет и многое другое!

Организационные детали