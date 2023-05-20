Групповая экскурсия в Оружейную палату

Увидеть легендарную шапку Мономаха, доспехи и костюмы и узнать больше про эти атрибуты из прошлого

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Ответы на вопросы
При упоминании Оружейной палаты оживляются, как правило, мужчины.

Однако Оружейная палата — вовсе не подобие арсенала, а увлекательный музей на территории Кремля, поэтому интересно будет всем! Здесь собрана не только богатая коллекция оружия, но и древние государственные регалии, царская одежда, кареты, столовое серебро. Вы увидите всё это и услышите любопытные факты.
Групповая экскурсия в Оружейную палату
Групповая экскурсия в Оружейную палату
Групповая экскурсия в Оружейную палату
Групповая экскурсия в Оружейную палату
Групповая экскурсия в Оружейную палату
Групповая экскурсия в Оружейную палату
Групповая экскурсия в Оружейную палату
Ближайшие даты:
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

☝Интересно, что Оружейный приказ создавался исключительно как хранилище оружия. Позднее по указу Петра Великого в мастерскую при палате начали передавать особо ценные и редкие вещи, а сама палата стала частью Большой казны.

Вы увидите экспонаты, мимо которых пройти невозможно:

  • легендарную шапку Мономаха, символ самодержавной власти России,
  • настоящие сабли Минина и Пожарского,
  • доспехи русских богатырей,
  • коронационное платье Екатерины I,
  • двойной трон малолетних царевичей Ивана и Петра, через маленькую дверцу которого юным правителям подсказывали правильные ответы на приёмах,
  • обширную коллекцию серебряных и золотых изделий,
  • парадное вооружение,
  • драгоценные ткани,
  • предметы парадного конского убранства.

А гид сделает погружение в прошлое запоминающимся: расскажет ключевые исторические сюжеты, поделится удивительными фактами. Вы узнаете:

  • в чём смысл фразеологизма «тяжела ты, шапка Мономаха»;
  • сколько русских императоров надевало царственную шапку и кто первый отказался это делать;
  • что такое перо-эгрет и многое другое!

Организационные детали

  • С собой нужно взять паспорт и свидетельство о рождении для ребёнка
  • Любительская фото- и видеосъёмка запрещена

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
в районе метро «Библиотека им. Ленина»
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 10 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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