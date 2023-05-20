Увидеть легендарную шапку Мономаха, доспехи и костюмы и узнать больше про эти атрибуты из прошлого
При упоминании Оружейной палаты оживляются, как правило, мужчины.
Однако Оружейная палата — вовсе не подобие арсенала, а увлекательный музей на территории Кремля, поэтому интересно будет всем! Здесь собрана не только богатая коллекция оружия, но и древние государственные регалии, царская одежда, кареты, столовое серебро. Вы увидите всё это и услышите любопытные факты.
Однако Оружейная палата — вовсе не подобие арсенала, а увлекательный музей на территории Кремля, поэтому интересно будет всем! Здесь собрана не только богатая коллекция оружия, но и древние государственные регалии, царская одежда, кареты, столовое серебро. Вы увидите всё это и услышите любопытные факты.
Ближайшие даты:
20
мая
мая
27
мая
мая
3
июн
июн
10
июн
июн
11
июн
июн
12
июн
июн
17
июн
июн
Ещё
даты
даты
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Описание
Что вас ожидает
☝Интересно, что Оружейный приказ создавался исключительно как хранилище оружия. Позднее по указу Петра Великого в мастерскую при палате начали передавать особо ценные и редкие вещи, а сама палата стала частью Большой казны.
Вы увидите экспонаты, мимо которых пройти невозможно:
- легендарную шапку Мономаха, символ самодержавной власти России,
- настоящие сабли Минина и Пожарского,
- доспехи русских богатырей,
- коронационное платье Екатерины I,
- двойной трон малолетних царевичей Ивана и Петра, через маленькую дверцу которого юным правителям подсказывали правильные ответы на приёмах,
- обширную коллекцию серебряных и золотых изделий,
- парадное вооружение,
- драгоценные ткани,
- предметы парадного конского убранства.
А гид сделает погружение в прошлое запоминающимся: расскажет ключевые исторические сюжеты, поделится удивительными фактами. Вы узнаете:
- в чём смысл фразеологизма «тяжела ты, шапка Мономаха»;
- сколько русских императоров надевало царственную шапку и кто первый отказался это делать;
- что такое перо-эгрет и многое другое!
Организационные детали
- С собой нужно взять паспорт и свидетельство о рождении для ребёнка
- Любительская фото- и видеосъёмка запрещена
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- в районе метро «Библиотека им. Ленина»
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 1.5 часовБронировать нужно заранее, минимум за 10 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Елена — Организатор в Москве
Провела экскурсии для 59 туристов
Хотите лучше узнать Москву, отлично провести время и завести новых друзей? Мы лидеры на столичном рынке экскурсионных услуг и с удовольствием поможем вам в этом. Работаем в этой сфере с 2006 года, организовали тысячи экскурсий и туров, обеспечили увлекательный досуг сотен тысяч гостей и проложили немало новых туристических маршрутов. Мы не просто показываем вам достопримечательности и красоты российских городов — мы наводим невидимые глазу мостики дружбы между нашими городами, что позволяет самым разным людям лучше понять друг друга. В этом мы видим нашу главную миссию.
Задать вопрос
Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Москвы
Групповые
Пешеходные
Можно с детьми
Музеи
Летние
Оружейная палата
Популярные места
Военные
Похожие туры из Москвы
Мини-группа
2 часа
Москва: от уличных калачей до палат Романовых
Понять, как выглядела столица в Средневековье, и раскрыть любопытные факты о ее памятниках и улицах
у метро «Китай город»
17 мая
19 мая
20 мая
24 мая
585₽ за человека
Индивидуальная
2 часа
Секреты Замоскворечья: детская интерактивная экскурсия
Изучить старинный купеческий район, переместиться в прошлое и решить задачки 19 века
у выхода из метро Новокузнецкая
Завтра
17 мая
18 мая
19 мая
7 800₽ за всё до 10 чел.
Входной билет
1 час
Оружейная палата: билет и аудиоэкскурсия
Исследовать главную сокровищницу российских государей
около Оружейной палаты
Завтра
17 мая
19 мая
20 мая
1 990₽ за билет
Забронировать
Дата и количество участников выбирается при бронировании