Узнать самое главное о духовном центре России и увидеть мощи преподобного Сергия Радонежского
Вы зайдёте в Троицкий и Успенский соборы, познакомитесь с историей создания монастыря и узнаете, какой вклад в развитие России внёс его основатель.
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Описание
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Путевые истории
На комфортабельном автобусе мы довезём вас от гостиницы «Космос» (напротив ВДНХ) до Троице-Сергиевой Лавры. В пути вы услышите рассказы гида о Сергиевом Посаде, Троице-Сергиевой лавре и Сергии Радонежском.
Предания старины, история и символы лавры
Экскурсию по лавре проведёт местный гид из паломнического центра. Он покажет соборы — Троицкий и Успенский и расскажет об истории их создания. Внутри Троицкого собора вы увидите мощи преподобного Сергия, икону Троицы, внутри Успенского — первый гроб игумена, фреску на всю стену, посвящённую сюжету Страшного суда. Также зайдёте в храм Духовной Академии. Затем вы прогуляетесь по территории лавры. Экскурсовод поделится историей монастыря и расскажет о его самых тяжёлых временах.
Тайминг маршрута
9:00 — отправление от гостиницы «Космос»
10:45 — прибытие в Сергиев Посад
11:00 — экскурсия по лавре + свободное время
13:00 — обед
14:00 — отправление в Москву
16:00 — ориентировочное время прибытия к гостинице «Космос» (можно выйти по маршруту автобуса, где вам удобнее)
Организационные детали
- В стоимость экскурсии включены трансфер, услуги профессионального гида и входные билеты
- Поездка пройдёт на автобусе или микроавтобусе в зависимости от размера группы
- Экскурсию для вас проведёт один из гидов нашей команды
в пятницу в 09:00
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- в гостинице «Космос»
- Когда и сколько длится?
- Когда: в пятницу в 09:00Экскурсия длится около 5 часовБронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 40 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.