Групповая экскурсия в Троице-Сергиеву лавру

Узнать самое главное о духовном центре России и увидеть мощи преподобного Сергия Радонежского

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Приглашаем посетить православные святыни России, история которых насчитывает многие века. Архитектурный ансамбль лавры находится под охраной ЮНЕСКО.

Вы зайдёте в Троицкий и Успенский соборы, познакомитесь с историей создания монастыря и узнаете, какой вклад в развитие России внёс его основатель.
Групповая экскурсия в Троице-Сергиеву лавру
Групповая экскурсия в Троице-Сергиеву лавру
Групповая экскурсия в Троице-Сергиеву лавру
Групповая экскурсия в Троице-Сергиеву лавру
Групповая экскурсия в Троице-Сергиеву лавру
Групповая экскурсия в Троице-Сергиеву лавру
Ближайшие даты:
3
ноя
10
ноя
17
ноя
24
ноя
1
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

Путевые истории

На комфортабельном автобусе мы довезём вас от гостиницы «Космос» (напротив ВДНХ) до Троице-Сергиевой Лавры. В пути вы услышите рассказы гида о Сергиевом Посаде, Троице-Сергиевой лавре и Сергии Радонежском.

Предания старины, история и символы лавры

Экскурсию по лавре проведёт местный гид из паломнического центра. Он покажет соборы — Троицкий и Успенский и расскажет об истории их создания. Внутри Троицкого собора вы увидите мощи преподобного Сергия, икону Троицы, внутри Успенского — первый гроб игумена, фреску на всю стену, посвящённую сюжету Страшного суда. Также зайдёте в храм Духовной Академии. Затем вы прогуляетесь по территории лавры. Экскурсовод поделится историей монастыря и расскажет о его самых тяжёлых временах.

Тайминг маршрута

9:00 — отправление от гостиницы «Космос»
10:45 — прибытие в Сергиев Посад
11:00 — экскурсия по лавре + свободное время
13:00 — обед
14:00 — отправление в Москву
16:00 — ориентировочное время прибытия к гостинице «Космос» (можно выйти по маршруту автобуса, где вам удобнее)

Организационные детали

  • В стоимость экскурсии включены трансфер, услуги профессионального гида и входные билеты
  • Поездка пройдёт на автобусе или микроавтобусе в зависимости от размера группы
  • Экскурсию для вас проведёт один из гидов нашей команды

в пятницу в 09:00

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
в гостинице «Космос»
Когда и сколько длится?
Когда: в пятницу в 09:00
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 40 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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