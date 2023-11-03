Приглашаем посетить православные святыни России, история которых насчитывает многие века. Архитектурный ансамбль лавры находится под охраной ЮНЕСКО. Вы зайдёте в Троицкий и Успенский соборы, познакомитесь с историей создания монастыря и узнаете, какой вклад в развитие России внёс его основатель.

Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

Путевые истории

На комфортабельном автобусе мы довезём вас от гостиницы «Космос» (напротив ВДНХ) до Троице-Сергиевой Лавры. В пути вы услышите рассказы гида о Сергиевом Посаде, Троице-Сергиевой лавре и Сергии Радонежском.

Предания старины, история и символы лавры

Экскурсию по лавре проведёт местный гид из паломнического центра. Он покажет соборы — Троицкий и Успенский и расскажет об истории их создания. Внутри Троицкого собора вы увидите мощи преподобного Сергия, икону Троицы, внутри Успенского — первый гроб игумена, фреску на всю стену, посвящённую сюжету Страшного суда. Также зайдёте в храм Духовной Академии. Затем вы прогуляетесь по территории лавры. Экскурсовод поделится историей монастыря и расскажет о его самых тяжёлых временах.

Тайминг маршрута

9:00 — отправление от гостиницы «Космос»

10:45 — прибытие в Сергиев Посад

11:00 — экскурсия по лавре + свободное время

13:00 — обед

14:00 — отправление в Москву

16:00 — ориентировочное время прибытия к гостинице «Космос» (можно выйти по маршруту автобуса, где вам удобнее)

Организационные детали