Групповая прогулка на мотосноубордах в ближайшем Подмосковье
Групповая экскурсия в Москве

Получить заряд драйва в удивительно красивых местах рядом с усадьбой «Архангельское»

Мотосноуборд — это сноуборд на гусеничном ходу, который способен развивать скорость до 40 км/час. Управлять им сможет любой, достаточно небольшого инструктажа и практики. Мы обеспечим вас шлемами, вниманием и сопровождением инструктора, а ещё горячим чаем после поездки. Эмоций и впечатлений от прогулки будет через край!
Групповая прогулка на мотосноубордах в ближайшем Подмосковье
Групповая прогулка на мотосноубордах в ближайшем Подмосковье
Групповая прогулка на мотосноубордах в ближайшем Подмосковье
Групповая прогулка на мотосноубордах в ближайшем Подмосковье
Групповая прогулка на мотосноубордах в ближайшем Подмосковье
Групповая прогулка на мотосноубордах в ближайшем Подмосковье
Групповая прогулка на мотосноубордах в ближайшем Подмосковье
Групповая прогулка на мотосноубордах в ближайшем Подмосковье
Групповая прогулка на мотосноубордах в ближайшем Подмосковье
Групповая прогулка на мотосноубордах в ближайшем Подмосковье
Групповая прогулка на мотосноубордах в ближайшем Подмосковье
Групповая прогулка на мотосноубордах в ближайшем Подмосковье
Групповая прогулка на мотосноубордах в ближайшем Подмосковье
Групповая прогулка на мотосноубордах в ближайшем Подмосковье
Групповая прогулка на мотосноубордах в ближайшем Подмосковье
Групповая прогулка на мотосноубордах в ближайшем Подмосковье
Групповая прогулка на мотосноубордах в ближайшем Подмосковье
Групповая прогулка на мотосноубордах в ближайшем Подмосковье
Групповая прогулка на мотосноубордах в ближайшем Подмосковье
Групповая прогулка на мотосноубордах в ближайшем Подмосковье
Групповая прогулка на мотосноубордах в ближайшем Подмосковье
Групповая прогулка на мотосноубордах в ближайшем Подмосковье
Групповая прогулка на мотосноубордах в ближайшем Подмосковье
Групповая прогулка на мотосноубордах в ближайшем Подмосковье
Групповая прогулка на мотосноубордах в ближайшем Подмосковье
Групповая прогулка на мотосноубордах в ближайшем Подмосковье
Групповая прогулка на мотосноубордах в ближайшем Подмосковье
Групповая прогулка на мотосноубордах в ближайшем Подмосковье
Групповая прогулка на мотосноубордах в ближайшем Подмосковье
Групповая прогулка на мотосноубордах в ближайшем Подмосковье
Групповая прогулка на мотосноубордах в ближайшем Подмосковье
Групповая прогулка на мотосноубордах в ближайшем Подмосковье
Ближайшие даты:
30
дек
31
дек
1
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2
янв
3
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Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет4 500 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете
задать любой вопрос
до оплаты.

Описание

Что вас ожидает

  • Мы встретим вас за 15–20 минут до начала программы
  • Проверим, насколько тепло вы одеты. Выдадим подходящие варежки, если вы приехали в тонких перчатках. Это важно! Мы не хотим, чтобы вы отморозили себе пальцы.
  • Подберём вам шлем по размеру. Безопасность превыше всего!
  • Инструктор расскажет, что такое мотосноуборд, какие у него особенности, покажет, как им управлять
  • Затем вы отправитесь по маршруту недалеко от заповедника «Лохин остров» и усадьбы «Архангельское»
  • Инструктор будет рядом на прогулке — смотреть, как вы справляетесь с мотосноубордом, и подсказывать, где лучше проехать, где можно дрифтить на снегу, а где нельзя
  • У него всегда с собой рация, он сможет оперативно связаться с базой в случае непредвиденных обстоятельств
  • После часовой прогулки вы вернётесь на место сбора в тёплый шатёр, где есть фотозона с настоящим старинным самоваром. Согреетесь горячим чаем с баранками, сушками и конфетами.

Организационные детали

  • В стоимость программы включены аренда мотосноуборда и шлема, услуги инструктора, горячий чай со вкусностями
  • В зависимости от погодных условий прогулка может быть перенесена. Подробности обсуждаем в личной переписке.

Как добраться

На машине: 15 минут от МКАД по Новорижскому шоссе до д. Глухово, точка для навигатора (Ильинское шоссе, Горки-6), парковка вдоль дороги. Координаты для навигатора: 55.782630, 37.267489

На такси: 20 минут от м. «Строгино» или м. «Крылатское» на такси до д. Глухово, точка для навигатора (Ильинское шоссе, Горки-6)

На автобусе: от ст. МЦД «Павшино» автобус № 41, от станции Павшино автобусы № 34 и 520, от м. «Тушинская» автобусы № 549, 540, 541. Все — до остановки «Горки-6».

Как одеться

  • Горнолыжный костюм, комбинезон или другой удобный тёплый вариант
  • Термобелье (по желанию)
  • Тёплая высокая обувь и высокие носки
  • Тонкая шапка под шлем
  • Тёплые варежки
  • Шарф или зимний баф
  • Солнцезащитные очки

Возьмите с собой маленький рюкзак для личных вещей и сменную футболку (она точно пригодится после прогулки).

в субботу и воскресенье в 11:00, 12:30 и 14:00

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
в районе усадьбы «Архангельское»
Когда и сколько длится?
Когда: в субботу и воскресенье в 11:00, 12:30 и 14:00
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 8 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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