Мотосноуборд — это сноуборд на гусеничном ходу, который способен развивать скорость до 40 км/час. Управлять им сможет любой, достаточно небольшого инструктажа и практики. Мы обеспечим вас шлемами, вниманием и сопровождением инструктора, а ещё горячим чаем после поездки. Эмоций и впечатлений от прогулки будет через край!

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Для бронирования достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можетедо оплаты.

Описание

Что вас ожидает

Мы встретим вас за 15–20 минут до начала программы

Проверим, насколько тепло вы одеты. Выдадим подходящие варежки, если вы приехали в тонких перчатках. Это важно! Мы не хотим, чтобы вы отморозили себе пальцы.

Подберём вам шлем по размеру. Безопасность превыше всего!

Инструктор расскажет, что такое мотосноуборд, какие у него особенности, покажет, как им управлять

Затем вы отправитесь по маршруту недалеко от заповедника «Лохин остров» и усадьбы «Архангельское»

Инструктор будет рядом на прогулке — смотреть, как вы справляетесь с мотосноубордом, и подсказывать, где лучше проехать, где можно дрифтить на снегу, а где нельзя

У него всегда с собой рация, он сможет оперативно связаться с базой в случае непредвиденных обстоятельств

После часовой прогулки вы вернётесь на место сбора в тёплый шатёр, где есть фотозона с настоящим старинным самоваром. Согреетесь горячим чаем с баранками, сушками и конфетами.

Организационные детали

В стоимость программы включены аренда мотосноуборда и шлема, услуги инструктора, горячий чай со вкусностями

В зависимости от погодных условий прогулка может быть перенесена. Подробности обсуждаем в личной переписке.

Как добраться

На машине: 15 минут от МКАД по Новорижскому шоссе до д. Глухово, точка для навигатора (Ильинское шоссе, Горки-6), парковка вдоль дороги. Координаты для навигатора: 55.782630, 37.267489

На такси: 20 минут от м. «Строгино» или м. «Крылатское» на такси до д. Глухово, точка для навигатора (Ильинское шоссе, Горки-6)

На автобусе: от ст. МЦД «Павшино» автобус № 41, от станции Павшино автобусы № 34 и 520, от м. «Тушинская» автобусы № 549, 540, 541. Все — до остановки «Горки-6».

Как одеться

Горнолыжный костюм, комбинезон или другой удобный тёплый вариант

Термобелье (по желанию)

Тёплая высокая обувь и высокие носки

Тонкая шапка под шлем

Тёплые варежки

Шарф или зимний баф

Солнцезащитные очки

Возьмите с собой маленький рюкзак для личных вещей и сменную футболку (она точно пригодится после прогулки).