Получить заряд драйва в удивительно красивых местах рядом с усадьбой «Архангельское»
Мотосноуборд — это сноуборд на гусеничном ходу, который способен развивать скорость до 40 км/час. Управлять им сможет любой, достаточно небольшого инструктажа и практики. Мы обеспечим вас шлемами, вниманием и сопровождением инструктора, а ещё горячим чаем после поездки. Эмоций и впечатлений от прогулки будет через край!
Ближайшие даты:
30
дек
дек
31
дек
дек
1
янв
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янв
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янв
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янв
янв
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Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|4 500 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете
задать любой вопросдо оплаты.
Описание
Что вас ожидает
- Мы встретим вас за 15–20 минут до начала программы
- Проверим, насколько тепло вы одеты. Выдадим подходящие варежки, если вы приехали в тонких перчатках. Это важно! Мы не хотим, чтобы вы отморозили себе пальцы.
- Подберём вам шлем по размеру. Безопасность превыше всего!
- Инструктор расскажет, что такое мотосноуборд, какие у него особенности, покажет, как им управлять
- Затем вы отправитесь по маршруту недалеко от заповедника «Лохин остров» и усадьбы «Архангельское»
- Инструктор будет рядом на прогулке — смотреть, как вы справляетесь с мотосноубордом, и подсказывать, где лучше проехать, где можно дрифтить на снегу, а где нельзя
- У него всегда с собой рация, он сможет оперативно связаться с базой в случае непредвиденных обстоятельств
- После часовой прогулки вы вернётесь на место сбора в тёплый шатёр, где есть фотозона с настоящим старинным самоваром. Согреетесь горячим чаем с баранками, сушками и конфетами.
Организационные детали
- В стоимость программы включены аренда мотосноуборда и шлема, услуги инструктора, горячий чай со вкусностями
- В зависимости от погодных условий прогулка может быть перенесена. Подробности обсуждаем в личной переписке.
Как добраться
На машине: 15 минут от МКАД по Новорижскому шоссе до д. Глухово, точка для навигатора (Ильинское шоссе, Горки-6), парковка вдоль дороги. Координаты для навигатора: 55.782630, 37.267489
На такси: 20 минут от м. «Строгино» или м. «Крылатское» на такси до д. Глухово, точка для навигатора (Ильинское шоссе, Горки-6)
На автобусе: от ст. МЦД «Павшино» автобус № 41, от станции Павшино автобусы № 34 и 520, от м. «Тушинская» автобусы № 549, 540, 541. Все — до остановки «Горки-6».
Как одеться
- Горнолыжный костюм, комбинезон или другой удобный тёплый вариант
- Термобелье (по желанию)
- Тёплая высокая обувь и высокие носки
- Тонкая шапка под шлем
- Тёплые варежки
- Шарф или зимний баф
- Солнцезащитные очки
Возьмите с собой маленький рюкзак для личных вещей и сменную футболку (она точно пригодится после прогулки).
в субботу и воскресенье в 11:00, 12:30 и 14:00
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- в районе усадьбы «Архангельское»
- Когда и сколько длится?
- Когда: в субботу и воскресенье в 11:00, 12:30 и 14:00Экскурсия длится около 1 часаБронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 8 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Павел — ваша команда гидов в Москве
Добрый день! Мы команда гидов, и всегда в поиске новых и интересных мест, чтобы предложить остям только самые яркие и невероятные эмоции от наших совместных приключений! Так, одними из первых ещё в 2022 году мы привезли в Москву мотосноуборды и начали изучать это чудо техники. Первые впечатления были WOW! Для того, чтобы встать на мотосноуборд, не требуется специальной подготовки. После обучения вы уже через 15 минут будете уверенно себя чувствовать на нём и наслаждаться прогулкой. Это ещё и эффективный вид спорта. Управляя мотосноубордом, вы постоянно балансируете телом и ногами для поворотов, что позволяет всем мышцам активно работать, при этом равномерно распределяя нагрузку. Ни одно занятие в спортзале не даст вам такого полноценного и быстрого эффекта, ведь всего за одну прогулку на мотосноуборде сжигается от 500 Ккал. Самостоятельно управлять мото-сноубордом может каждый с 18 летнего возраста. Выбирайте удобный для себя день и время и наслаждайся прогулкой всей семьей вместе с нами!
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