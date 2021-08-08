Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Москвы

Как уверяет симпатяга Бегемот, «Загадки ждут вас»! Приготовьтесь пройти по заветным коридорам, которые соединяют нынешнюю Москву с неповторимым пространством Мастера Булгакова. Мы отыщем дома Маргариты и профессора Преображенского, погуляем по Патриаршим, поговорим о жизни писателя и его вдохновении. А теперь — «За мной, читатель… и только за мной. »

Описание

Что вас ожидает

Следуем за Булгаковым и его героями

Здесь Михаил Афанасьевич когда-то проходил и останавливался, прислонившись к дереву, может быть, присаживался на скамью. Размышлял, всматриваясь в картины своего воображения… Увидим их и мы! А путеводной нитью для нас станут цитаты из романов.

«На закате солнца, высоко над городом, на террасе одного из самых красивых домов… находились двое» — от места встречи мы отправимся к нарядному дому Пашкова.

«Ну хорошо, ведьма так ведьма. Очень славно и роскошно. ». Полюбуемся красивым готическим домом Маргариты на Остоженке.

«Прошу опять вернуть нас в подвал в переулок на Арбате, и чтобы лампа загорелась, и чтобы все стало, как было»: мы навестим скромный деревянный дом Мастера.

«Разве Карл Маркс запрещает держать на лестницах ковры. » — на Пречистенке, около Калабуховского дома, вспомним размышления профессора Преображенского.

«С котами нельзя. »: представим, как в шикарном универсаме Торгсин развлекалась неразлучная парочка Коровьев и Бегемот.

«Он воспаленными глазами глядел на лежащие перед ним магические червонцы. Ум финдиректора заходил за разум»: побываем на месте театра Варьете, где Воланд со свитой давали сеанс черной магии.

«Имейте в виду, что на это существует седьмое доказательство, и уж самое надежное! И вам оно сейчас будет предъявлено» — конечно, вас ждет сквер мистических Патриарших прудов.

«Никогда и ничего не просите! Никогда и ничего, в особенности у тех, кто сильнее вас». После экскурсии вы сможете побывать в «нехорошей квартире», где некогда жил писатель, и открыть для себя портал в удивительную вселенную Мастера.

Жизнь и творчество Булгакова

На фоне мест из книг вы услышите необычные факты о Булгакове, его идеях и вдохновении. Почему он не отправился в эмиграцию с Белой армией? Какая из жен была его ангелом-хранителем, а какая ведьмой? Что общего у Михаила Афанасьевича с Миком Джаггером и как Маяковский перешел Булгакову дорогу… в мир иной? Эти и многое другое за 2, 5 часа.

Организационные детали

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