Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Москвы

Здесь Михаил Афанасьевич когда-то проходил и останавливался, прислонившись к дереву, может быть, присаживался на скамью. Размышлял, всматриваясь в картины своего воображения… Увидим их и мы! А путеводной нитью для нас станут цитаты из романов.
На фоне мест из книг вы услышите необычные факты о Булгакове, его идеях и вдохновении. Почему он не отправился в эмиграцию с Белой армией? Какая из жен была его ангелом-хранителем, а какая ведьмой? Что общего у Михаила Афанасьевича с Миком Джаггером и как Маяковский перешел Булгакову дорогу… в мир иной? Эти и многое другое за 2, 5 часа.
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