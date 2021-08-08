Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Москвы

Групповая прогулка по страницам книг Булгакова

Найти места из любимых произведений и побывать в музее-квартире писателя на Садовой

4.7
9 отзывов
Как уверяет симпатяга Бегемот, «Загадки ждут вас»! Приготовьтесь пройти по заветным коридорам, которые соединяют нынешнюю Москву с неповторимым пространством Мастера Булгакова.

Мы отыщем дома Маргариты и профессора Преображенского, погуляем по Патриаршим, поговорим о жизни писателя и его вдохновении. А теперь — «За мной, читатель… и только за мной. »
Групповая прогулка по страницам книг Булгакова
Групповая прогулка по страницам книг Булгакова
Групповая прогулка по страницам книг Булгакова
Групповая прогулка по страницам книг Булгакова
Групповая прогулка по страницам книг Булгакова
Групповая прогулка по страницам книг Булгакова
Групповая прогулка по страницам книг Булгакова
Групповая прогулка по страницам книг Булгакова
Групповая прогулка по страницам книг Булгакова
Групповая прогулка по страницам книг Булгакова
Групповая прогулка по страницам книг Булгакова
Групповая прогулка по страницам книг Булгакова
Групповая прогулка по страницам книг Булгакова
Групповая прогулка по страницам книг Булгакова
Групповая прогулка по страницам книг Булгакова
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Описание

Что вас ожидает

Следуем за Булгаковым и его героями

Здесь Михаил Афанасьевич когда-то проходил и останавливался, прислонившись к дереву, может быть, присаживался на скамью. Размышлял, всматриваясь в картины своего воображения… Увидим их и мы! А путеводной нитью для нас станут цитаты из романов.

  • «На закате солнца, высоко над городом, на террасе одного из самых красивых домов… находились двое» — от места встречи мы отправимся к нарядному дому Пашкова.
  • «Ну хорошо, ведьма так ведьма. Очень славно и роскошно. ». Полюбуемся красивым готическим домом Маргариты на Остоженке.
  • «Прошу опять вернуть нас в подвал в переулок на Арбате, и чтобы лампа загорелась, и чтобы все стало, как было»: мы навестим скромный деревянный дом Мастера.
  • «Разве Карл Маркс запрещает держать на лестницах ковры. » — на Пречистенке, около Калабуховского дома, вспомним размышления профессора Преображенского.
  • «С котами нельзя. »: представим, как в шикарном универсаме Торгсин развлекалась неразлучная парочка Коровьев и Бегемот.
  • «Он воспаленными глазами глядел на лежащие перед ним магические червонцы. Ум финдиректора заходил за разум»: побываем на месте театра Варьете, где Воланд со свитой давали сеанс черной магии.
  • «Имейте в виду, что на это существует седьмое доказательство, и уж самое надежное! И вам оно сейчас будет предъявлено» — конечно, вас ждет сквер мистических Патриарших прудов.
  • «Никогда и ничего не просите! Никогда и ничего, в особенности у тех, кто сильнее вас». После экскурсии вы сможете побывать в «нехорошей квартире», где некогда жил писатель, и открыть для себя портал в удивительную вселенную Мастера.

Жизнь и творчество Булгакова

На фоне мест из книг вы услышите необычные факты о Булгакове, его идеях и вдохновении. Почему он не отправился в эмиграцию с Белой армией? Какая из жен была его ангелом-хранителем, а какая ведьмой? Что общего у Михаила Афанасьевича с Миком Джаггером и как Маяковский перешел Булгакову дорогу… в мир иной? Эти и многое другое за 2, 5 часа.

Организационные детали

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Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
в Александровском саду возле касс Музеев Кремля
Когда и сколько длится?
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 2 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

4.7
Основано на 9 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
7
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1
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1
Л
8 авг 2021
1 Место встречи с гидом не точно указано на сайте
2 Гид без микрофона,а когда идёшь по шумным, приезжим улицам Москвы, то гида не слышно
3 Длилась намного больше заявленных двух часов,поэтому не успели выйти к дому музею на Садовой.
Светлана
Светлана
Ответ организатора:
Добрый день.

"… Маргарита летела… очень медленненно и невысоко… Но и при медленном лете, у самого выхода на ослепительно освещенный Арбат, она немного промахнулась и плечом ударилась о какой-то освещенный диск, на котором была нарисована стрела".

Как видите, даже обладая сверхъестественными способностями, случается иногда немного промахнуться, да… На замечания туристки отвечаю по пунктам:

1) Действительно, на тот день на сайте был указано другое место встречи. Однако для удобства гостей я решила поменять его на локацию по соседству. И сообщила новое место КАЖДОМУ участнику лично в смс сообщении. Гостья его видела и мне ответила. Однако почему-то все-таки подошла не туда…

2) На экскурсии с участием от 6 человек я использую радиогиды с одноразовыми наушниками марки Crystal Sound. Это гораздо комфортнее для гостей, чем простой усилитель голоса. Для группы до 5 человек "спецоборудование" не предусмотрено, дабы не увеличивать цену билета. Если туристы не слишком отстают от гида, то все все слышат.

3) В тот день экскурсия вышла за обычные временнЫе рамки по форс-мажорным обстоятельствам: пришлось пережидать сильный ливень в укрытии.
Е
31 июля 2021
Экскурсия увлекательна и содержательна. Гид Светлана интересно рассказала и показала Москву Булгакова, вернее часть тех мест, где он бывал, а также его герои из книг. Рекомендую прогулку ср Светланой 👍
Г
20 июня 2021
Светлана эрудированный,интересный гид.
Л
19 июня 2021
Прекрасная прогулка! Интересные истории, гид- хороший рассказчик. Обязательно рекомендую!
И
13 июня 2021
Били на экскурсии с сестрой 12.06.2021.
Светлана прекрасный рассказчик, очень душевный и тонкий человек, работа на 100%. 2 с половиной часа прошли на одном дыхании. Прекрасное знание темы и интересный рассказ, эпизоды из книг привязаны к местам по которым мы шли. Я Булгакова перечитывала недавно, сестра давно, при этом обеим было интересно и познавательно. По нашему маршруту встречались исторические места и памятники архитектуры, рассказ о которых был гармонично вплетён в нашу экскурсию. Я уже посоветовала Светлану своим подругам и знакомым. Уверена, что они будут довольны предстоящим путешествием.
А ещё очень грамотно было продумано оснащение программы. У каждого был свой наушник, поэтому ни шум транспорта, ни некая удаленность от Светланы не мешала слушать рассказ. И да, всю дорогу велось повествование!
Экскурсию рекомендую!
Г
13 июня 2021
Экскурсия прошла замечательно. Благодаря Светлане узнали много интересных фактов о Булгакове, об эпохе, в которую он жил, о романе "Мастер и Маргарита" и, конечно же, о тех местах Москвы, где оказываются герои этой книги. Рекомендую побывать на этой экскурсии.
О
13 июня 2021
Большое спасибо за интересную экскурсию!
Оксана
6 июня 2021
Было очень интересно! Гид Светлана очень приятный и интересный рассказчик, много интересного рассказала, провела улочками про которые я не знала. Всем рекомендую!
С
5 июня 2021
Экскурсовод очень интересно рассказывает материал, сдобряет все малоизвестными фактами. Многое подчерпнули из экскурсии, чувствуем себя немного более образованными, чем были до этой прогулки. Видно, что человек сам глубоко заинтересован в теме, начитан. Стиль речи рассказчика очень литературный, как будто читаешь (слушаешь) хорошую классическую книгу.
Из минусов могу отметить, что не все известные булгаковские места входят в экскурсию, например, не хватило переулка, в котором встретились Мастер и Маргарита.

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