Гулять по-московски: Ипподром и ресторан Яръ

Узнать, как раньше проходили скачки, как отдыхали в ресторанах — и отобедать в роскошных интерьерах

Как развлекались москвичи, когда не было интернета? На экскурсии вы в красках представите увеселения столичной элиты в разные времена.

Мы полюбуемся зданием ипподрома; гуляя по московским дворикам, поговорим об истории аристократичного спорта.

В знаменитом ресторане Яръ вы услышите о том, как сочеталось эстетство и разгул в русской трапезе — и проникнетесь этой атмосферой во время обеда.
Гулять по-московски: Ипподром и ресторан Яръ
Гулять по-московски: Ипподром и ресторан Яръ
Гулять по-московски: Ипподром и ресторан Яръ
Гулять по-московски: Ипподром и ресторан Яръ
Гулять по-московски: Ипподром и ресторан Яръ
Гулять по-московски: Ипподром и ресторан Яръ
Гулять по-московски: Ипподром и ресторан Яръ
Гулять по-московски: Ипподром и ресторан Яръ
Гулять по-московски: Ипподром и ресторан Яръ
Гулять по-московски: Ипподром и ресторан Яръ
Гулять по-московски: Ипподром и ресторан Яръ

Что вас ожидает

Окрестности ипподрома

Скачки — развлечение для состоятельных граждан: мы обсудим, когда в Москве появился первый ипподром, какие ставки ставились и на каких рысаков. Вы разберетесь, в чем отличие скачек от бегов, получите портрет завсегдашних посетителей и поймете, как менялась публика ипподрома.

«В „Яръ“ не идут — в „Яръ“ попадают. »

После вы посетите легендарный столичный ресторан Яръ. Его дореволюционный интерьер восстановили в начале прошлого века: старинные фрески и светильники, блеск люстры, фонтан, как у Большого театра, впечатляют посетителей на протяжении многих лет. Пока вы рассматриваете интерьеры, я расскажу, как здесь проходили обеды во времена Пушкина и в эпоху СССР. Французская кухня, кутежи с купеческим размахом и надрыв цыганских песен — будет множество любопытных историй об отдыхе аристократов, а затем вы и сами оцените здешнее меню во время обеда или ужина.

Организационные детали

Дополнительные расходы: для посещения ресторана Яръ обязателен заказ еды/напитков — от 1500 рублей за человека. Кормят вкусно.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения
у гостиницы Советская
Когда и сколько длится?
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 3 часов
Кто ещё будет на экскурсии?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 15 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии.
А если я передумаю?
  • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
  • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
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По выбранному вами времени

Галина
Галина
Я — автор сценариев квестов и пешеходных экскурсий по Москве. Прошагала, прочитала, пробегала и прокаталась на лыжах, велосипеде и роликах по всем столичным паркам, проспектам, улицам и переулкам. Не устаю удивляться тому, какой разной может быть Москва. Деловая и собранная, нарядная и парадная, по-домашнему уютная, с иголочки элегантная, а порой даже мистическая и загадочная. Мои экскурсии — это взгляд на современность через призму прошлого. Попытка разгадать загадки и ответить на вопросы.
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