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Окрестности ипподрома

Скачки — развлечение для состоятельных граждан: мы обсудим, когда в Москве появился первый ипподром, какие ставки ставились и на каких рысаков. Вы разберетесь, в чем отличие скачек от бегов, получите портрет завсегдашних посетителей и поймете, как менялась публика ипподрома.

«В „Яръ“ не идут — в „Яръ“ попадают. »

После вы посетите легендарный столичный ресторан Яръ. Его дореволюционный интерьер восстановили в начале прошлого века: старинные фрески и светильники, блеск люстры, фонтан, как у Большого театра, впечатляют посетителей на протяжении многих лет. Пока вы рассматриваете интерьеры, я расскажу, как здесь проходили обеды во времена Пушкина и в эпоху СССР. Французская кухня, кутежи с купеческим размахом и надрыв цыганских песен — будет множество любопытных историй об отдыхе аристократов, а затем вы и сами оцените здешнее меню во время обеда или ужина.

Организационные детали

Дополнительные расходы: для посещения ресторана Яръ обязателен заказ еды/напитков — от 1500 рублей за человека. Кормят вкусно.