Гуляя по Монмартру
Прогуливаясь по этой улице, можно почувствовать дух истории и насладиться уникальной атмосферой, которая здесь царит.
Это место обязательно стоит посетить всем, кто интересуется историей и культурой, и кто хочет проникнуться вдохновением великих личностей, которые жили и творили на этой земле.
Это место обязательно стоит посетить всем, кто интересуется историей и культурой, и кто хочет проникнуться вдохновением великих личностей, которые жили и творили на этой земле.
Ближайшие даты:
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даты
даты
Что вас ожидает:
- Памятник А. П. Чехову
- МХТ им. Чехова
- Доходный дом Обуховой (Дом Пед. книги)
- Улица Большая Дмитровка
- Памятник М. М. Плисецкой
- Усадьба Стрешневых
- Доходные дома Синодального ведомства
- Музей С. С. Прокофьева с посещением
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда
При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Что вас ожидает:
- Камергерский переулок: путь в историю мировой культуры.
- Камергерский переулок — одна из самых коротких улиц Москвы, но она буквально перенасыщена памятниками и историями. Здесь находятся знаковые здания и памятники людям, каждого из которых можно назвать ключевой фигурой в мировой культуре.
- Кто они и в чем заключается их вклад в мировую цивилизацию - об этом мы узнаем во время нашей прогулки по Камергерскому переулку, а в конце поднимемся на третий этаж старинного доходного дома и посетим музей-квартиру Сергея Прокофьева — «Моцарта нашего времени» и самого исполняемого композитора XX века.
Во время экскурсии мы узнаем:
- Кто такие камергеры и как бы они назывались сейчас;
- Историю становления Московского Художественного театра;
- Какое отношение имеет хит британского исполнителя Робби Уильямса Party like a Russian к русскому композитору Сергею Прокофьеву;
- Увидим дом, где достоверно «свеча горела на столе», как описано в романе Бориса Пастернака;
- И даже обнаружим старинную дворянскую усадьбу во дворе многоэтажного доходного дома.
Важная информация:Учитывайте погодные условия при выборе одежды. В осенне-зимний период рекомендуется одеваться теплее, чем обычно
Согласно расписанию
Ответы на вопросы
- Что входит
- Услуги экскурсовода
- Что не входит
- Личные расходы
- Где начинаем и завершаем?
- Начало: Москва, Тверская улица, 6с7Завершение: Москва, ул. Большая Дмитровка, 5 / 6с3
- Когда и сколько длится?
- Когда: Согласно расписаниюЭкскурсия длится около 3 часовБронировать нужно заранее, минимум за 14 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
- Важная информация
- Учитывайте погодные условия при выборе одежды. В осенне-зимний период рекомендуется одеваться теплее
- Чем обычно
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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Дата и количество участников выбирается при бронировании