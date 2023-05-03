Гуляя по Монмартру. Камергерский переулок с посещением музея С. Прокофьева

Гуляя по Монмартру

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Ответы на вопросы
Прогуливаясь по этой улице, можно почувствовать дух истории и насладиться уникальной атмосферой, которая здесь царит.

Это место обязательно стоит посетить всем, кто интересуется историей и культурой, и кто хочет проникнуться вдохновением великих личностей, которые жили и творили на этой земле.
Гуляя по Монмартру. Камергерский переулок с посещением музея С. Прокофьева
Гуляя по Монмартру. Камергерский переулок с посещением музея С. Прокофьева
Гуляя по Монмартру. Камергерский переулок с посещением музея С. Прокофьева
Гуляя по Монмартру. Камергерский переулок с посещением музея С. Прокофьева
Гуляя по Монмартру. Камергерский переулок с посещением музея С. Прокофьева
Гуляя по Монмартру. Камергерский переулок с посещением музея С. Прокофьева
Ближайшие даты:
3
мая
6
мая
10
мая
13
мая
17
мая
20
мая
24
мая
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даты

Что вас ожидает:

  • Памятник А. П. Чехову
  • МХТ им. Чехова
  • Доходный дом Обуховой (Дом Пед. книги)
  • Улица Большая Дмитровка
  • Памятник М. М. Плисецкой
  • Усадьба Стрешневых
  • Доходные дома Синодального ведомства
  • Музей С. С. Прокофьева с посещением
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда

Описание

Что вас ожидает:

  • Камергерский переулок: путь в историю мировой культуры.
  • Камергерский переулок — одна из самых коротких улиц Москвы, но она буквально перенасыщена памятниками и историями. Здесь находятся знаковые здания и памятники людям, каждого из которых можно назвать ключевой фигурой в мировой культуре.
  • Кто они и в чем заключается их вклад в мировую цивилизацию - об этом мы узнаем во время нашей прогулки по Камергерскому переулку, а в конце поднимемся на третий этаж старинного доходного дома и посетим музей-квартиру Сергея Прокофьева — «Моцарта нашего времени» и самого исполняемого композитора XX века.

Во время экскурсии мы узнаем:

  • Кто такие камергеры и как бы они назывались сейчас;
  • Историю становления Московского Художественного театра;
  • Какое отношение имеет хит британского исполнителя Робби Уильямса Party like a Russian к русскому композитору Сергею Прокофьеву;
  • Увидим дом, где достоверно «свеча горела на столе», как описано в романе Бориса Пастернака;
  • И даже обнаружим старинную дворянскую усадьбу во дворе многоэтажного доходного дома.

Важная информация:

Учитывайте погодные условия при выборе одежды. В осенне-зимний период рекомендуется одеваться теплее, чем обычно

Согласно расписанию

Ответы на вопросы

Что входит
  • Услуги экскурсовода
Что не входит
  • Личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: Москва, Тверская улица, 6с7
Завершение: Москва, ул. Большая Дмитровка, 5 / 6с3
Когда и сколько длится?
Когда: Согласно расписанию
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 14 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Важная информация
  • Учитывайте погодные условия при выборе одежды. В осенне-зимний период рекомендуется одеваться теплее
  • Чем обычно
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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