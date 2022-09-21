Хотите увидеть преобразование района от элитного жилья к трущобам и обратно? Тогда присоединяйтесь к нашей экскурсии.



Так же вы узнаете о потайных подвалах Соляного двора, куда ходили за поиском вдохновения Станиславский и Немирович-Данченко, кто им помогал, о нравах и порядках, царивших на Хитровской площади и многое другое.