Родовое имение, в котором уже 200 лет живет поколение одной семьи
Самое старое граффити Москвы
Потайной двор в самом старом жилом доме Москвы
Соляной двор
Хитровскую площадь
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Увидим:
Родовое имение, в котором уже 200 лет живет поколение одной семьи;
Самое старое граффити Москвы;
Потайной двор в самом старом жилом доме Москвы;
Узнаем:
О потайных подвалах Соляного двора;
Почему площадь называется Хитровская;
Куда ходили за поиском вдохновения Станиславский и Немирович-Данченко, и кто им помогал;
О нравах и порядках, царивших на Хитровской площади.
Ответы на вопросы
Что входит
Услуги гида
Что не входит
Обед
Напитки
Личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: м. «Китай-город», памятник Кириллу и Мефодию
Завершение: м. «Китай-город», улица Солянка 1 / 2
Когда и сколько длится?
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 1 часа
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 22 человек.
Важная информация
Одевайтесь по погоде
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.