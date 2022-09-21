Хитрованцы и их соседи

Хотите увидеть преобразование района от элитного жилья к трущобам и обратно

Хотите увидеть преобразование района от элитного жилья к трущобам и обратно? Тогда присоединяйтесь к нашей экскурсии.

Так же вы узнаете о потайных подвалах Соляного двора, куда ходили за поиском вдохновения Станиславский и Немирович-Данченко, кто им помогал, о нравах и порядках, царивших на Хитровской площади и многое другое.
Хитрованцы и их соседи
Хитрованцы и их соседи
Хитрованцы и их соседи
Хитрованцы и их соседи
Хитрованцы и их соседи

Что вас ожидает 🤩

  • Родовое имение, в котором уже 200 лет живет поколение одной семьи
  • Самое старое граффити Москвы
  • Потайной двор в самом старом жилом доме Москвы
  • Соляной двор
  • Хитровскую площадь
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда

Описание

Увидим:

  • Родовое имение, в котором уже 200 лет живет поколение одной семьи;
  • Самое старое граффити Москвы;
  • Потайной двор в самом старом жилом доме Москвы;

Узнаем:

  • О потайных подвалах Соляного двора;
  • Почему площадь называется Хитровская;
  • Куда ходили за поиском вдохновения Станиславский и Немирович-Данченко, и кто им помогал;
  • О нравах и порядках, царивших на Хитровской площади.

Ответы на вопросы

Что входит
  • Услуги гида
Что не входит
  • Обед
  • Напитки
  • Личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: м. «Китай-город», памятник Кириллу и Мефодию
Завершение: м. «Китай-город», улица Солянка 1 / 2
Когда и сколько длится?
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 1 часа
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 22 человек.
Важная информация
  • Одевайтесь по погоде
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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