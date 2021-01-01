Подробнее о фестивале

Вас ждет необыкновенный фестиваль русского гостеприимства. Для гостей подготовлена масштабная программа на двух площадках — в стенах Николо-Сольбинского монастыря и на берегу речки Сольбы, включающая выступления творческих коллективов, разнообразные мастер-классы, посещение источника Гремячий ключ и экскурсию ⛳ по самому монастырю.

Перед вами выступят:

самодеятельные и профессиональные коллективы;

народные хоры и военные оркестры;

казачьи ансамбли и творческие школы.

Будут работать мастер-классы:

по кузнечному и гончарному делу;

ткачеству и хлебопечению.

Также для гостей будут функционировать интерактивные площадки и конкурсы, русские забавы и казачьи хороводы, состязания и затеи. А еще вас ждет угощение блюдами русской национальной кухни 🥧, приготовленными по старинным рецептам!

Программа и маршрут