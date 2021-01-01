Хлеб-да-Сольба: фестиваль в Николо-Сольбинском монастыре

Центр Р.
Центр Р. – Гид из Москвы
Вас ждет необыкновенный фестиваль русского гостеприимства.

Для гостей подготовлена масштабная программа на двух площадках — в стенах Николо-Сольбинского монастыря и на берегу речки Сольбы, включающая выступления творческих коллективов, разнообразные мастер-классы, посещение источника Гремячий ключ и экскурсию ⛳ по самому монастырю.

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Экскурсия

1 990 ₽ за человека

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Хлеб-да-Сольба: фестиваль в Николо-Сольбинском монастыре
Хлеб-да-Сольба: фестиваль в Николо-Сольбинском монастыре

Что вы увидите

  • Святой источник Гремячий ключ
  • Николо-Сольбинский монастырь с шестью храмами
Подробнее о фестивале
Вас ждет необыкновенный фестиваль русского гостеприимства. Для гостей подготовлена масштабная программа на двух площадках — в стенах Николо-Сольбинского монастыря и на берегу речки Сольбы, включающая выступления творческих коллективов, разнообразные мастер-классы, посещение источника Гремячий ключ и экскурсию ⛳ по самому монастырю.

Перед вами выступят:

  • самодеятельные и профессиональные коллективы;
  • народные хоры и военные оркестры;
  • казачьи ансамбли и творческие школы.

Будут работать мастер-классы:

  • по кузнечному и гончарному делу;
  • ткачеству и хлебопечению.
Также для гостей будут функционировать интерактивные площадки и конкурсы, русские забавы и казачьи хороводы, состязания и затеи. А еще вас ждет угощение блюдами русской национальной кухни 🥧, приготовленными по старинным рецептам!
Программа и маршрут
  • Обзорная экскурсия ⛳ по Николо-Сольбинскому монастырю с посещением шести храмов.
  • Самостоятельное участие в фестивале «Хлеб-да-Сольба».
  • Экскурсия ⛳ на источник Гремячий ключ, свободное время для прогулки (1 час).
+Что входит
  • Транспортное обслуживание (автобус туристического класса)
  • Услуги экскурсовода по всему маршруту
  • Экскурсии согласно программе.
Начало и место завершения
🚩 ВДНХ (выход № 4)
Хлеб-да-Сольба: фестиваль в Николо-Сольбинском монастыре
Хлеб-да-Сольба: фестиваль в Николо-Сольбинском монастыре
Хлеб-да-Сольба: фестиваль в Николо-Сольбинском монастыре
Хлеб-да-Сольба: фестиваль в Николо-Сольбинском монастыре

Экскурсия проводится 5 июня 2021 года

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 30 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
Центр Р.
Центр Р.
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