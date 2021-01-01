Вас ждет необыкновенный фестиваль русского гостеприимства. Для гостей подготовлена масштабная программа на двух площадках — в стенах Николо-Сольбинского монастыря и на берегу речки Сольбы, включающая выступления творческих коллективов, разнообразные мастер-классы, посещение источника Гремячий ключ и экскурсию ⛳ по самому монастырю.
Перед вами выступят:
самодеятельные и профессиональные коллективы;
народные хоры и военные оркестры;
казачьи ансамбли и творческие школы.
Будут работать мастер-классы:
по кузнечному и гончарному делу;
ткачеству и хлебопечению.
Также для гостей будут функционировать интерактивные площадки и конкурсы, русские забавы и казачьи хороводы, состязания и затеи. А еще вас ждет угощение блюдами русской национальной кухни 🥧, приготовленными по старинным рецептам!
Программа и маршрут
Обзорная экскурсия ⛳ по Николо-Сольбинскому монастырю с посещением шести храмов.
Самостоятельное участие в фестивале «Хлеб-да-Сольба».
Экскурсия ⛳ на источник Гремячий ключ, свободное время для прогулки (1 час).