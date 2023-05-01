Продолжая древнюю традицию строительства храмов и церквей во славу больших военных побед, Храм Христа Спасителя был заложен в честь триумфа русского солдата в Отечественной войне 1812 года. В Москве он был одним из самых заметных сооружений, видным практически отовсюду.



Уничтоженный, стёртый с лица земли в 30-е годы XX века, спустя 70 лет он был заново отстроен на том же месте, чтобы стать не только памятником воинской славы, но и свидетелем смены эпох. Узнали? Приходите и узнавайте больше!