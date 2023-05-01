Храм Христа Спасителя
Продолжая древнюю традицию строительства храмов и церквей во славу больших военных побед, Храм Христа Спасителя был заложен в честь триумфа русского солдата в Отечественной войне 1812 года. В Москве он был одним из самых заметных сооружений, видным практически отовсюду.
Уничтоженный, стёртый с лица земли в 30-е годы XX века, спустя 70 лет он был заново отстроен на том же месте, чтобы стать не только памятником воинской славы, но и свидетелем смены эпох. Узнали? Приходите и узнавайте больше!
Уничтоженный, стёртый с лица земли в 30-е годы XX века, спустя 70 лет он был заново отстроен на том же месте, чтобы стать не только памятником воинской славы, но и свидетелем смены эпох. Узнали? Приходите и узнавайте больше!
Ближайшие даты:
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даты
даты
Что вас ожидает:
- Осмотр архитектуры Храма снаружи
- Экскурсия по комплексу Храма Христа Спасителя
- Верхний храм
- Подъем на Смотровую площадку
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда
При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Что вас ожидает:
- Храм-памятник, храм-мученик, храм-символ.
- Вы увидите множество элементов его художественного убранства, тщательно воссозданных современными художниками по сохранившимся документам, планам, рисункам. Услышите подробный рассказ о создателях внушительного интерьера-художниках и скульпторах, принимавших участие в украшении храма как при первоначальном строительстве, так и при восстановлении.
- Вы подниметесь на смотровые площадки храма и увидите центр Москвы с 40-метровой высоты. Несмотря на то, что город сильно изменился более чем за полтора столетия с момента освящения храма, виды с площадок по-прежнему великолепны! Москва-река, Кремль, Болотный остров с высоты птичьего полёта не оставят равнодушными никого.
Важная информация:
- Учитывайте погодные условия при выборе одежды. В осенне-зимний период рекомендуется одеваться теплее, чем обычно.
- Вы посетите действующий храм, пожалуйста, соблюдайте правила посещения православных храмов. В храме не допускаются шорты, непокрытые плечи и головы для женщин.
Согласно расписанию
Ответы на вопросы
- Что входит
- Услуги экскурсовода
- Что не входит
- Личные расходы
- Место начала и завершения?
- Москва, улица Волхонка, 15
- Когда и сколько длится?
- Когда: Согласно расписаниюЭкскурсия длится около 1.5 часовБронировать нужно заранее, минимум за 14 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
- Важная информация
- Учитывайте погодные условия при выборе одежды. В осенне-зимний период рекомендуется одеваться теплее, чем обычно.
- Вы посетите действующий храм, пожалуйста, соблюдайте правила посещения православных храмов. В храме не допускаются шорты, непокрытые плечи и головы для женщин
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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