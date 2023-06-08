Храм Христа Спасителя: возрожденный из пепла

Храм Христа Спасителя

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Экскурсия в Храм Христа Спасителя позволит не только подробно осмотреть его внутреннее убранство и услышать непростую историю, но и полюбоваться видами Москвы с 40-метровой высоты смотровых площадок! Увидите множество элементов его художественного убранства, тщательно воссозданных современными художниками по сохранившимся документам, планам, рисункам.
Храм Христа Спасителя: возрожденный из пепла
Храм Христа Спасителя: возрожденный из пепла
Храм Христа Спасителя: возрожденный из пепла
Храм Христа Спасителя: возрожденный из пепла
Храм Христа Спасителя: возрожденный из пепла
Ближайшие даты:
8
июн
12
июн
15
июн
22
июн
29
июн
6
июл
13
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Что вас ожидает:

  • Осмотр архитектуры Храма снаружи
  • Экскурсия по комплексу Храма Христа Спасителя
  • Верхний храм
  • Смотровая площадка
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда

Описание

Продолжая древнюю традицию строительства храмов и церквей во славу больших военных побед, Храм Христа Спасителя был заложен в честь триумфа русского солдата в Отечественной войне 1812 года. В Москве он был одним из самых заметных сооружений, видным практически отовсюду. Уничтоженный, стёртый с лица земли в 30-е годы XX века, спустя 70 лет он был заново отстроен на том же месте, чтобы стать не только памятником воинской славы, но и свидетелем смены эпох.

Переступив порог храма, вы:

  • Услышите подробный рассказ о создателях внушительного интерьера - художниках и скульпторах, принимавших участие в украшении храма как при первоначальном строительстве, так и при восстановлении.
  • Подниметесь на смотровые площадки храма и увидите центр Москвы с 40-метровой высоты. Несмотря на то, что город сильно изменился более чем за полтора столетия с момента освящения храма, виды с площадок по-прежнему великолепны! Москва-река, Кремль, Болотный остров с высоты птичьего полёта не оставят равнодушными никого.

Важная информация:

  • Учитывайте погодные условия при выборе одежды. В осенне-зимний период рекомендуется одеваться теплее, чем обычно.
  • Вы посетите действующий храм, пожалуйста, соблюдайте правила посещения православных храмов. В храме не допускаются шорты, непокрытые плечи и головы для женщин.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Экскурсионное обслуживание
Что не входит
  • Питание
Место начала и завершения?
У входа в Храм Христа Спасителя
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Важная информация
  • Учитывайте погодные условия при выборе одежды. В осенне-зимний период рекомендуется одеваться теплее, чем обычно.
  • Вы посетите действующий храм, пожалуйста, соблюдайте правила посещения православных храмов. В храме не допускаются шорты, непокрытые плечи и головы для женщин
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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