Переступив порог храма, вы:

Услышите подробный рассказ о создателях внушительного интерьера - художниках и скульпторах, принимавших участие в украшении храма как при первоначальном строительстве, так и при восстановлении.

Подниметесь на смотровые площадки храма и увидите центр Москвы с 40-метровой высоты. Несмотря на то, что город сильно изменился более чем за полтора столетия с момента освящения храма, виды с площадок по-прежнему великолепны! Москва-река, Кремль, Болотный остров с высоты птичьего полёта не оставят равнодушными никого.

Важная информация:

Учитывайте погодные условия при выборе одежды. В осенне-зимний период рекомендуется одеваться теплее, чем обычно.

Вы посетите действующий храм, пожалуйста, соблюдайте правила посещения православных храмов. В храме не допускаются шорты, непокрытые плечи и головы для женщин.

Продолжая древнюю традицию строительства храмов и церквей во славу больших военных побед, Храм Христа Спасителя был заложен в честь триумфа русского солдата в Отечественной войне 1812 года. В Москве он был одним из самых заметных сооружений, видным практически отовсюду. Уничтоженный, стёртый с лица земли в 30-е годы XX века, спустя 70 лет он был заново отстроен на том же месте, чтобы стать не только памятником воинской славы, но и свидетелем смены эпох.