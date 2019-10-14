12 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Что вас ожидает

Темное прошлое

В каждом доме Хитровки жили криминальные элементы разного уровня, некоторые из нынешних жителей до сих пор продолжают «дело отцов». Местная аристократия во главе с пьяненькими князем и княгиней, разорившиеся чиновники-писаки, лжестранники, собирающие милостыню на несуществующие церкви, и, пожалуй, единственные среди прочих законопослушные граждане — переписчики — вот такая почтенная публика собралась в этом районе. И только легендарному местному жандарму Рудникову удавалось сохранять здесь хоть какой-то порядок.

Как все начиналось

Хитровка не всегда была криминальным районом. На моей экскурсии вы услышите историю этого места и поймете, как же оно докатилось до такого. Поймете, какие благородные проекты Николая Хитрово положили начало «бирже криминального труда», и увидите его особняк. Мы заглянем во дворы, куда многим москвичам путь закрыт, полюбуемся на дома с «галдарейками» и изразцы 17-го века. Вы узнаете, что зарыла в самоваре в одной из подворотен Сонька Золотая Ручка и где может быть спрятана уникальная библиотека Ивана Грозного.

Местная интеллигенция

Но не только темные личности основались в этом районе — мы посмотрим усадьбу, где Тютчев провел свое детство, пройдем мимо здания, в котором когда-то жила Цветаева, и мимо бывшего полицейского участка, где сидел Маяковский. Вы увидите дом, где родился Скрябин, и узнаете, как его соседи «раки» помогали ворам избавиться от краденого.

Свято место

Мы увидим Иоанно-Предтеченский монастырь, кельи которого в эпоху СССР использовались в качестве тюрем концлагеря, и пройдем мимо церкви Святого Владимира — не раз в советские годы её пытались взорвать. А в церкви Николая в Подкопаях, несмотря на тяжелые годы, сохранилась кладка еще со времен Ивана Грозного. Морозовский садик кажется еще одной тихой обителью в этом районе. В местной оранжерее когда-то жил-отсиживался один знаменитый художник — и виды отсюда открываются действительно живописные.