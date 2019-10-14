12 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

  1. Россия
  2. Москва
  3. Экскурсии

  4. Хулиганская Хитровка

Криминальное прошлое тихого и уютного района в центре Москвы

Elena
Задать вопрос
Elena – ваш гид
Некогда один из самых неблагополучных кварталов столицы сегодня хорошо благоустроен и очаровывает спокойствием.

Предлагаю вам прогуляться по хитровским переулкам и узнать о прошлом этого района и его жителей.

Мы заглянем в закрытые дворы с галдарейками, увидим старинные храмы и поговорим об их участи в советское время.

Вы услышите о тоннелях под улицей Солянка, о том, где сидели взаперти знаменитая «душегубица» Салтычиха и подлинная княжна Тараканова.

Я научу вас отличать «писак» от «переписчиков» и «котов» от «раков», расскажу, где может быть спрятана уникальная библиотека Ивана Грозного и клад Соньки Золотой Ручки.

Одним словом, будет весело, интересно и немного по-хулигански!
3000 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 9 друзей
Пешеходная
Продолжительность 2 часа
До 10 человек
Можно с детьми
Встреча в районе метро "Китай-город"
Забронировать экскурсию
У этой экскурсии12 отзывов
5
Хулиганская Хитровка
Хулиганская Хитровка

Что вас ожидает

Темное прошлое
В каждом доме Хитровки жили криминальные элементы разного уровня, некоторые из нынешних жителей до сих пор продолжают «дело отцов». Местная аристократия во главе с пьяненькими князем и княгиней, разорившиеся чиновники-писаки, лжестранники, собирающие милостыню на несуществующие церкви, и, пожалуй, единственные среди прочих законопослушные граждане — переписчики — вот такая почтенная публика собралась в этом районе. И только легендарному местному жандарму Рудникову удавалось сохранять здесь хоть какой-то порядок.

Как все начиналось
Хитровка не всегда была криминальным районом. На моей экскурсии вы услышите историю этого места и поймете, как же оно докатилось до такого. Поймете, какие благородные проекты Николая Хитрово положили начало «бирже криминального труда», и увидите его особняк. Мы заглянем во дворы, куда многим москвичам путь закрыт, полюбуемся на дома с «галдарейками» и изразцы 17-го века. Вы узнаете, что зарыла в самоваре в одной из подворотен Сонька Золотая Ручка и где может быть спрятана уникальная библиотека Ивана Грозного.

Местная интеллигенция
Но не только темные личности основались в этом районе — мы посмотрим усадьбу, где Тютчев провел свое детство, пройдем мимо здания, в котором когда-то жила Цветаева, и мимо бывшего полицейского участка, где сидел Маяковский. Вы увидите дом, где родился Скрябин, и узнаете, как его соседи «раки» помогали ворам избавиться от краденого.

Свято место
Мы увидим Иоанно-Предтеченский монастырь, кельи которого в эпоху СССР использовались в качестве тюрем концлагеря, и пройдем мимо церкви Святого Владимира — не раз в советские годы её пытались взорвать. А в церкви Николая в Подкопаях, несмотря на тяжелые годы, сохранилась кладка еще со времен Ивана Грозного. Морозовский садик кажется еще одной тихой обителью в этом районе. В местной оранжерее когда-то жил-отсиживался один знаменитый художник — и виды отсюда открываются действительно живописные.

Организационные детали

Экскурсия пешеходная, дополнительные расходы не предвидятся.

Хулиганская Хитровка
Хулиганская Хитровка
Хулиганская Хитровка
Хулиганская Хитровка
Хулиганская Хитровка
Хулиганская Хитровка
Хулиганская Хитровка
Хулиганская Хитровка
Хулиганская Хитровка
Хулиганская Хитровка
Хулиганская Хитровка
Хулиганская Хитровка
Хулиганская Хитровка
Хулиганская Хитровка

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Местов встречи для начала тура в районе метро "Китай-город".
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Март 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Апрель 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Май 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Июнь 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Elena
Elena
Психолог, переводчик и путешественник. Уверена, что в жизни всегда есть место для неожиданных открытий и даже самая обычная прогулка может стать настоящим приключением! Родилась и живу в Москве, люблю показывать, насколько она бывает непредсказуемой, сколько тайн и загадок хранит. Много лет занималась приемом иностранных делегаций - наши гости научили меня видеть неожиданное в привычном, обращать внимание на неочевидные детали. Буду рада показать вам "свою" Москву!
Напишите мне

12 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

14 октября 2019
Очень интересная экскурсия! Познавательно и нескучно) очень рекомендуем.
29 августа 2019
Очень интересная экскурсия. Узнали о таких вещах, на которые раньше не обращали внимания. Всем очень рекомендую!
26 августа 2019
очень понравилась экскурсия. Елена шикарно подготовлена, начитана, профессионал своего дела и рассказала очень много интересного и нового для меня! отличные впечатления. буду всем рекомендовать!
5 августа 2019
Отличный гид. Приятно слушать. Спасибо за экскурсию
29 июля 2019
Замечательная экскурсия.
Даже когда кажется, что ты хорошо знаешь каждый переулок.)
Благодарю.
18 июля 2019
Очень интересная экскурсия. Елена - прекрасный эрудированный рассказчик.
3 июня 2019
Прекрасная экскурсия по тихим улочкам центра Москвы. Масса интересной информации от гида. Большое спасибо, Елена.
8 апреля 2019
Экскурсия интересная, содержательная. Фактически центр Москвы, сохранившиеся дома, улочки и закоулочки, парадная и непарадная Москва - все в этом маршруте. Рекомендую.
2 апреля 2019
Был очень рад увидеть на Tripster экскурсию именно по Хитровке, давно хотел познакомиться с этим районом Старой Москвы поближе, и очень рад, что получилось на неё попасть. Два часа пролетели незаметно! Елена — очень приятный, знающий тему и интересно преподносящий материал гид! Мы заглянули в такие уголки этого, в прошлом самого "злачного" места дореволюционной Москвы, куда без Елены, мне, как человеку мало знающему Москву, попасть было-бы точно затруднительно, все эти дворики с их атмосферой...
Спасибо, Елена! Спасибо, Tripster! Так держать!
Отличная экскурсия, определённо рекомендую!
28 марта 2019
Спасибо большое экскурсоводу! Было очень интересно и познавательно!
Ещё 2 отзыва

Elena проводит ещё 1 экскурсию

«Шагающие» дома на Тверской улице«Шагающие» дома на Тверской улице«Шагающие» дома на Тверской улице
3000 за экскурсию
1 час
1 отзыв
Полюбоваться архитектурой и узнать о передвижке зданий на центральной улице столицы
Передвижка домов в Москве — это настоящий феномен советского времени. Одно дело — возвести здание, а совсем другое — передвинуть его и повернуть, причем вместе с жильцами. На моей экскурсии вы узнаете о причинах и технологии передвижки и увидите памятники архитектуры, которым пришлось в прямом смысле отступить перед новой градостроительной политикой.

Исторические экскурсии по Москве

Москва непарадная, приветливая, милаяМосква непарадная, приветливая, милаяМосква непарадная, приветливая, милая
250 за человека
1 час
12 отзывов
История и достопримечательности малоизвестных переулков столицы на дружеской экскурсии
Гуляя по старинному району Китай-город, вы рассмотрите церковь на Кулишках, синагогу и лютеранский собор. Заглянете в атмосферные московские дворики, услышите длинную историю женского монастыря и отыщете сад-усадьбу Морозовых. Я помогу вам «отключиться» от динамичного ритма мегаполиса и увидеть другую Москву — многовековую, неспешную и умиротворенную.
Тайны Ваганьковского некрополяТайны Ваганьковского некрополяТайны Ваганьковского некрополя
1500 за человека
1.5 часа
8 отзывов
Посетить легендарное кладбище и узнать о похороненных на нем выдающихся людях
Гуляя по знаменитому на всю страну некрополю, вы услышите истории жизни и смерти Высоцкого, Есенина, Шехтеля, Тимирязева, Льва Яшина и других гениальных личностей. Рассмотрите работы именитых скульпторов и раскроете факты, которые не найти в Википедии!
От ВДНХ до ВВЦ: тогда и сейчасОт ВДНХ до ВВЦ: тогда и сейчасОт ВДНХ до ВВЦ: тогда и сейчас
От 550 за экскурсию
1.5 часа
Прогуляться по парку, заглянуть в павильоны и узнать, как изменился облик комплекса с 1939 года
Столичное пространство, где размещаются с десяток выставок разной тематики, а также неизменные объекты культуры, на которые можно прийти посмотреть в любое время. На прогулке по ВДНХ вы узнаете, как со временем менялась выставка, как трансформировались и перестраивались павильоны и какова судьба исчезнувших экспозиций.
Огородная Слобода и Чистые прудыОгородная Слобода и Чистые прудыОгородная Слобода и Чистые пруды
3900 за экскурсию
2 часа
40 отзывов
Истории, которые хранят старинные московские дома
Вы увидите исторические объекты во дворах и переулках, которые находятся в стороне от стандартных маршрутов путешественников и самих москвичей. Я расскажу вам о старинных сохранившихся домах и связанных с ними известных личностях. В результате вы исследуете новый уголок Москвы, который удивительным образом спрятан в самом центре города.
Историческая прогулка по Москве от древности до наших днейИсторическая прогулка по Москве от древности до наших днейИсторическая прогулка по Москве от древности до наших дней
От 5000 за экскурсию
2 часа
152 отзыва
Как менялся город и кто влиял на эти изменения
Я коренной москвич и я историк. Мне интересно наблюдать за меняющейся на глазах Москвой, нравится искать и находить в современном городе черты прошлого. Эта прогулка посвящена истории Москвы: казни и свадьбы, бунты и восстания, коронации и похороны. Начиная с далекого XII века и заканчивая сумасшедшим двадцатым. Вот об этом и пойдет речь.
Идеи стеклянной архитектуры на прогулке по Москва-СитиИдеи стеклянной архитектуры на прогулке по Москва-СитиИдеи стеклянной архитектуры на прогулке по Москва-Сити
900 за человека
2 часа
14 отзывов
Узнать о строительстве столичных небоскребов и открыть философию стекла на авторской экскурсии
Что отражается в стеклянных башнях Сити? Какие смыслы и даже мифологическое значение люди разных эпох вкладывали в стеклянную архитектуру? На моей прогулке по современному московскому району параллельно с историей его создания вы взглянете на него с небанального ракурса и углубитесь в тему стекла сквозь века.

Выбирайте и другие экскурсии по Москве

ОбзорныеМосква-СитиИстория и архитектураТрансферыГастрономическиеПарки и усадьбыНа автобусеМистическиеЗарядьеНеобычные маршрутыМонастыри, церкви, храмыДля детейПодземныеЗа городомБольшой театрНа автомобилеДля школьниковРомантическиеВДНХКвестыБулгаковМузеи и искусствоСталинские высоткиПарк ГорькогоТеатральныеКремльНочныеЦарицыноВсеНоводевичий монастырьМетроКладбищаПоклонная гораПалаты РомановыхОстанкинская башняХрам Христа СпасителяСтарый АрбатПешкомМастер и МаргаритаСо скидкойВоробьевы горыИндивидуальныеУсадьбы и дворцыБородиноХрам Василия БлаженногоГрупповыеУсадьба КусковоКрасная площадьБилеты в музеиКрыши и панорамыНа корабликеМосква-река