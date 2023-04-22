Иммерсивная экскурсия «Москва не сразу строилась…»

Отправиться в волшебное путешествие по городу на интерактивной аудиопрогулке от Часовщика

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Гуляя по улицам столицы, вы узнаете интересные и неожиданные факты о людях, которые жили здесь раньше и день за днём возводили этот город — непредсказуемый и удивительный. Будут загадки, угощения и подарки! Москва раскроет вам секреты своей силы и стойкости. А экскурсия вдохновит на дальнейшее изучение её истории.
Иммерсивная экскурсия «Москва не сразу строилась…»
Иммерсивная экскурсия «Москва не сразу строилась…»
Иммерсивная экскурсия «Москва не сразу строилась…»
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Как проходит экскурсия

Вас встретят помощники Часовщика — вы узнаете их по синим плащам. Надев такой же плащ и наушники, вы отправитесь в путешествие во времени. Весь маршрут вас будут сопровождать организаторы. А вести вас будет голос Часовщика, который и расскажет любопытные истории о Москве.

Вы узнаете:
💫 что за необычный фонтан был в аптеке, открытой по распоряжению Петра I;
💫 какие тайны хранит самый известный собор России;
💫 какими камнями выложена Красная площадь;
💫 почему Савва Мамонтов запретил пускать Шаляпина на свои похороны;
💫 где находятся старейшие часы в стране;
💫 кто Москве подарил целую улицу;
💫 почему строили театр, а получилась гостиница;
💫 какие испытания выпали на долю Большого театра;
💫 где в столице найти Врата времени;
💫 как Ломоносов пришёл в Москву;
💫 что располагалось в ГУМе после революции 1917 года;
💫 сколько часов сменилось на Спасской башне
💫 и многое другое!

Наш маршрут: Кузнецкий мост — Большой театр — отель Метрополь — Третьяковский проезд — Детский мир (с посещением) — ул. Никольская — ГУМ (с посещением) — Красная площадь — памятник Минину и Пожарскому — Покровский собор — Спасская башня.

Не забудьте пригласить друзей! Приключения начинаются!

Организационные детали

  • Детский билет не продаётся отдельно от взрослого
  • Экскурсия рассчитана на участников от 7 лет (рекомендуемый возраст), но вы можете взять с собой и детей помладше (они идут бесплатно)

в субботу в 19:30, в воскресенье в 16:00

🔥 Эта экскурсия сейчас популярна
Её забронировали уже 6 раз на ближайшие дни
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Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
в районе метро Кузнецкий Мост
Когда и сколько длится?
Когда: в субботу в 19:30, в воскресенье в 16:00
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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