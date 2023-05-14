Вы станете активными участниками экскурсии и насладитесь захватывающей историей незамеченного и забытого советского авангарда на пешеходной экскурсии — прогулке по Шаболовке.
Ближайшие даты:
14
мая
мая
21
мая
мая
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мая
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4
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июн
11
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даты
даты
Что вас ожидает:
- Хавско-Шаболовский жилмассив
- Дом-коммуна на Лестева
- Шуховская Башня
- Школа-гигант 600
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда
При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Что вас ожидает:
- «Горожане» открывают новую главу города.
- Район Шаболовки и окрестностей — уникальный отпечаток в истории города. Гигантский социальный эксперимент, отлитый в бетоне. Мечты прошлого о будущем и напоминание, о том, как большая идея может полностью изменить не просто городской ландшафт, а ландшафт тысячи судеб. В лучшую ли сторону? Решать Вам.
- «Горожане в авангарде» — симбиоз экскурсии и театрального спектакля: в уникальных декорациях города, вы станете свидетелями истории глубинных переживаний героя потерявшего то ли себя, то ли смысл. А поможет не потеряться Вам среди лабиринтов культовых домов, на которые вы вряд ли обращали внимание, — квалифицированный гид-проводник.
- О чем мы будем думать и размышлять на экскурсии?
- Город — отражение горожан, или горожане — отражение города?
- Что такое чувство дома, и как на нас влияет среда, в которой мы живем?
- Можно ли чувствовать себя одиноким в пестрой толпе лиц?
- Как соответствовать меняющемуся контексту, от которого не убежать?
- А что если все это часть большого эксперимента?
- «Горожане в Авангарде» познакомят нас в простой, но эмоциональной форме с районом авангардного «кремля», расположенный в незаслуженно незаметном районе Москвы — Шаболовке, и подарит интеллектуальное удовольствие от прогулки по любимому и такому разному городу, как Москва.
Важная информация:
- Учитывайте погодные условия при выборе одежды. В осенне-зимний период рекомендуется одеваться теплее, чем обычно.
- Внимание, важно! Данная прогулка-экскурсия только для лиц 10+.
Согласно расписанию
Ответы на вопросы
- Что входит
- Услуги экскурсовода
- Что не входит
- Личные расходы
- Где начинаем и завершаем?
- Начало: Москва, ул. Шаболовка, 61 / 21, к. 1Завершение: Москва, ул. Хавская, 5
- Когда и сколько длится?
- Когда: Согласно расписаниюЭкскурсия длится около 2 часовБронировать нужно заранее, минимум за 14 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
- Важная информация
- Учитывайте погодные условия при выборе одежды. В осенне-зимний период рекомендуется одеваться теплее, чем обычно.
- Внимание, важно! Данная прогулка-экскурсия только для лиц 10+
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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Дата и количество участников выбирается при бронировании