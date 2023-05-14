Иммерсивная экскурсия-прогулка «Горожане в авангарде»

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Вы станете активными участниками экскурсии и насладитесь захватывающей историей незамеченного и забытого советского авангарда на пешеходной экскурсии — прогулке по Шаболовке.
Иммерсивная экскурсия-прогулка «Горожане в авангарде»
Иммерсивная экскурсия-прогулка «Горожане в авангарде»
Иммерсивная экскурсия-прогулка «Горожане в авангарде»
Иммерсивная экскурсия-прогулка «Горожане в авангарде»
Иммерсивная экскурсия-прогулка «Горожане в авангарде»
Иммерсивная экскурсия-прогулка «Горожане в авангарде»
Ближайшие даты:
14
мая
21
мая
28
мая
4
июн
11
июн
18
июн
25
июн
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даты

Что вас ожидает:

  • Хавско-Шаболовский жилмассив
  • Дом-коммуна на Лестева
  • Шуховская Башня
  • Школа-гигант 600
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда

Описание

Что вас ожидает:

  • «Горожане» открывают новую главу города.
  • Район Шаболовки и окрестностей — уникальный отпечаток в истории города. Гигантский социальный эксперимент, отлитый в бетоне. Мечты прошлого о будущем и напоминание, о том, как большая идея может полностью изменить не просто городской ландшафт, а ландшафт тысячи судеб. В лучшую ли сторону? Решать Вам.
  • «Горожане в авангарде» — симбиоз экскурсии и театрального спектакля: в уникальных декорациях города, вы станете свидетелями истории глубинных переживаний героя потерявшего то ли себя, то ли смысл. А поможет не потеряться Вам среди лабиринтов культовых домов, на которые вы вряд ли обращали внимание, — квалифицированный гид-проводник.
  • О чем мы будем думать и размышлять на экскурсии?
  • Город — отражение горожан, или горожане — отражение города?
  • Что такое чувство дома, и как на нас влияет среда, в которой мы живем?
  • Можно ли чувствовать себя одиноким в пестрой толпе лиц?
  • Как соответствовать меняющемуся контексту, от которого не убежать?
  • А что если все это часть большого эксперимента?
  • «Горожане в Авангарде» познакомят нас в простой, но эмоциональной форме с районом авангардного «кремля», расположенный в незаслуженно незаметном районе Москвы — Шаболовке, и подарит интеллектуальное удовольствие от прогулки по любимому и такому разному городу, как Москва.

Важная информация:

  • Учитывайте погодные условия при выборе одежды. В осенне-зимний период рекомендуется одеваться теплее, чем обычно.
  • Внимание, важно! Данная прогулка-экскурсия только для лиц 10+.

Согласно расписанию

Ответы на вопросы

Что входит
  • Услуги экскурсовода
Что не входит
  • Личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: Москва, ул. Шаболовка, 61 / 21, к. 1
Завершение: Москва, ул. Хавская, 5
Когда и сколько длится?
Когда: Согласно расписанию
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 14 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Важная информация
  • Учитывайте погодные условия при выборе одежды. В осенне-зимний период рекомендуется одеваться теплее, чем обычно.
  • Внимание, важно! Данная прогулка-экскурсия только для лиц 10+
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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