  1. Россия
  2. Москва
  3. Экскурсии

Иммерсивная квест-экскурсия «Секреты масонов»

Юрий П.
Юрий П. – Гид из Москвы
Тема масонства полна мифов и ложных представлений.

Никто не знает наверняка, но у каждого есть своё мнение насчёт масонов.

Хочется немного изменить отношение людей к масонам, рассказать их настоящую историю 📖 и вдохновить на саморазвитие.
Задать вопрос
  • 🎩Индивидуальная
  • 🕵️Квест
  • 👣Пешеходная
  • ⚙️Необычно и интересно
  • 🤔Квесты для любителей загадок
  • 🕐Длительность 2 часа
  • 👫 Для 1-5 человек

  • 6 500 ₽ за экскурсию

    Забронировать квест
Иммерсивная квест-экскурсия «Секреты масонов»
Иммерсивная квест-экскурсия «Секреты масонов»

Что вы увидите

  • Гостям предстоит самим определить маршрут в результате разгадки квестовых заданий
Иммерсивная квест-экскурсия «Секреты масонов» состоит из трёх частей: квест (участники отгадывают загадки разных форматов), интересные истории 📖 о масонстве, интерактивы (задания, которые выполняют участники).
Цель квест-экскурсии - открыть участникам секреты масонов, которые они могут использовать в своей повседневной жизни для саморазвития. Участники смогут узнать ключевые секреты, не вступая в масонскую ложу.
На квест-экскурсии мы будем развеивать стереотипы о масонах, учить толковать шифры и пользоваться тайными жестами. Введём участников в общую историю масонства и расскажем об известных масонах в России. Также расскажем о масонских традициях и обрядах.
Экскурсия будет проходить от факультета журналистики МГУ до усадьбы Лопухиных. На протяжении маршрута участники увидят знаменитые масонские здания, на которых смогут порассматривать масонские знаки.
Что входит
  • Квест (участники отгадывают загадки разных форматов)
  • Услуги гида
  • Интерактивы (задания, которые выполняют участники)
  • Угощение горячим чаем.
Что не входит
  • Личные расходы
Начало
🚩 ул. Моховая, 9 стр. 1 (Факультет журналистики МГУ)
Место завершения
🏁 Малый Знаменский пер., 3/5 стр. 4
Иммерсивная квест-экскурсия «Секреты масонов»
Иммерсивная квест-экскурсия «Секреты масонов»
Иммерсивная квест-экскурсия «Секреты масонов»
Иммерсивная квест-экскурсия «Секреты масонов»
Иммерсивная квест-экскурсия «Секреты масонов»

Выберите день для проведения квеста

  • Это индивидуальный квест, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы о квесте до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
Юрий П.
Юрий П.
Остались вопросы о проведении этой экскурсии, мы с удовольствием ответим на них
Напишите мне

Еще несколько необычных экскурсий в Москве

Обзорная автобусная экскурсия по Москве (3 часа)
700
3 часа
Обзорная автобусная экскурсия по Москве (3 часа)
1990 отзывов
Обзорная экскурсия по Москве (4 часа)
800
4 часа
Обзорная экскурсия по Москве (4 часа)
551 отзыв
Экскурсия по вечерней Москве (по будням в 19:45, по выходным в 19:30)
990
3 часа
Экскурсия по вечерней Москве (по будням в 19:45, по выходным в 19:30)
541 отзыв
По крышам Москвы: «А из нашего окна Площадь Красная видна»
1 500
1.5 часа
По крышам Москвы: «А из нашего окна Площадь Красная видна»
525 отзывов
Билет на 2 площадки Останкинской телебашни (день будни)
1 200
1 час
Билет на 2 площадки Останкинской телебашни (день будни)
439 отзывов
Смотровая площадка башни Федерация (Москва-Сити)
1 400
13 часов
Смотровая площадка башни Федерация (Москва-Сити)
418 отзывов