Иммерсивная квест-экскурсия «Секреты масонов» состоит из трёх частей: квест (участники отгадывают загадки разных форматов), интересные истории 📖 о масонстве, интерактивы (задания, которые выполняют участники).

Цель квест-экскурсии - открыть участникам секреты масонов, которые они могут использовать в своей повседневной жизни для саморазвития. Участники смогут узнать ключевые секреты, не вступая в масонскую ложу.

На квест-экскурсии мы будем развеивать стереотипы о масонах, учить толковать шифры и пользоваться тайными жестами. Введём участников в общую историю масонства и расскажем об известных масонах в России. Также расскажем о масонских традициях и обрядах.

Экскурсия будет проходить от факультета журналистики МГУ до усадьбы Лопухиных. На протяжении маршрута участники увидят знаменитые масонские здания, на которых смогут порассматривать масонские знаки.