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Имперский размах в Царицыно

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9 отзывов
Легенды М.
Легенды М. – Гид из Москвы
Во время экскурсии 🧭 вы прогуляетесь 👣 увидите главные достопримечательности 🏛️ Царицыно.

Дойдете до Большого дворца, полюбуетесь живописными прудами и тенистыми аллеями, а также услышите историю 📖 знаменитого дворцово-паркового комплекса и узнаете как на старинных зданиях появились масонские знаки.
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  • 👥Групповая
  • 👣Пешеходная
  • 🏛История и архитектура
  • 🖼Музеи
  • 🙍‍♂️Подходит для подростков
  • 🧐Авторская экскурсия
  • 🕐Длительность 2 часа
  • 👫 Группа не более 10 человек

  • 500 ₽ за человека

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Имперский размах в Царицыно
Имперский размах в Царицыно

Что вы увидите

  • Царицынские пруды
  • Фигурный мост
  • Большой дворец
  • Хлебный дом
  • Кавалерские корпуса
«Я назвала его Царицыным, и по всеобщему мнению это-сущий рай» — так писала в дневнике императрица Екатерина II.
Величественный дворцово-парковый ансамбль поражает красотой зеркальных прудов, обилием густой зелени и причудливой готической архитектурой.
Правда, привлекателен он не только внешним великолепием, но и таинственной историей 📖, полной загадок. Зачем Екатерина II приказала уничтожить три готовых дворца? Почему Царицыно считается мощной аномальной зоной и почему на постройках так много масонских знаков? Предлагаем Вам отправиться на экскурсию ⛳ по мистическому парку в поисках ответов на эти и другие вопросы.
После экскурсии 🧭 можно самостоятельно посетить любые экспозиции и выставки дворцово-выставочного комплекса, включая Большой дворец и Хлебный дом.
Что входит
  • Услуги гида
Что не входит
  • Личные расходы туриста
Начало
🚩 ст. м. Царицыно
Место завершения
🏁 По договоренности
Имперский размах в Царицыно
Имперский размах в Царицыно
Имперский размах в Царицыно
Имперский размах в Царицыно

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 10 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 72 часа, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Легенды М.
Легенды М.
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9 отзывов оставили туристы

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