«Я назвала его Царицыным, и по всеобщему мнению это-сущий рай» — так писала в дневнике императрица Екатерина II.

Величественный дворцово-парковый ансамбль поражает красотой зеркальных прудов, обилием густой зелени и причудливой готической архитектурой.

Правда, привлекателен он не только внешним великолепием, но и таинственной историей 📖, полной загадок. Зачем Екатерина II приказала уничтожить три готовых дворца? Почему Царицыно считается мощной аномальной зоной и почему на постройках так много масонских знаков? Предлагаем Вам отправиться на экскурсию ⛳ по мистическому парку в поисках ответов на эти и другие вопросы.

После экскурсии 🧭 можно самостоятельно посетить любые экспозиции и выставки дворцово-выставочного комплекса, включая Большой дворец и Хлебный дом.