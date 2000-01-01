Индивидуальная прогулка 👣 на теплоходе только для вашей компании в любой день и время, которые вы выберете!

Вместительность теплоходов до 50 человек. Есть открытая и закрытая палубы.

Стандартный маршрут продолжительностью около 1, 5 часов - «Вокруг Золотого острова» включает в себя все основные достопримечательности 🏛️ города: Храм Христа Спасителя, Кремль, Сталинскую высотку на Котельнической набережной, памятник Петру I, Дом Музыки, Водоотводный канал, Соборную площадь Кремля.

Маршрут и его продолжительность могут быть изменены по вашему желанию.