  1. Россия
  2. Москва
  3. Экскурсии

Индивидуальная прогулка на теплоходе

4.3
3 отзыва
ВодноеТакси
ВодноеТакси – Гид из Москвы
Аренда комфортабельного теплохода на 2 часа в удобное для вас время для любого количества человек от 1 до 40.

Вы увидите с необычного ракурса все главные достопримечательности 🏛️ столицы: Кремль, Красная Площадь, Храм Христа Спасителя, Дом Музыки, Новоспасский монастырь, Водоотводный канал, Сталинская высотка на Котельнической набережной и многое другое.
Задать вопрос
  • 🎩Индивидуальная
  • 🔭Обзорная
  • 🕐Длительность 2 часа
  • 👫 Для 1-50 человек

  • 21 000 ₽ за экскурсию

    Заказать экскурсию
Индивидуальная прогулка на теплоходе
Индивидуальная прогулка на теплоходе

Что вы увидите

  • Храм Христа Спасителя
  • Кремль
  • Сталинская высотка на Котельнической набережной
  • памятник Петру I
  • Дом Музыки
  • Водоотводный канал
  • Соборная площадь Кремля
  • многое другое
Индивидуальная прогулка 👣 на теплоходе только для вашей компании в любой день и время, которые вы выберете!
Вместительность теплоходов до 50 человек. Есть открытая и закрытая палубы.
Стандартный маршрут продолжительностью около 1, 5 часов - «Вокруг Золотого острова» включает в себя все основные достопримечательности 🏛️ города: Храм Христа Спасителя, Кремль, Сталинскую высотку на Котельнической набережной, памятник Петру I, Дом Музыки, Водоотводный канал, Соборную площадь Кремля.
Маршрут и его продолжительность могут быть изменены по вашему желанию.
Что входит
  • Аренда теплохода
  • Уютная и дружеская атмосфера на борту комфортабельного теплохода
  • Осмотр самых красивых исторических зданий и «визитных карточек» города с борта
  • Возможность изменять маршрут
Что не входит
  • Питание (можно приносить собственный алкоголь, напитки и еду, либо заказать услуги кейтеринга)
  • Швартовка к другим причалам 2000 рублей - 1 подход.
  • Услуги гида оплачиваются отдельно:
  • гид на рус. яз. - 1340 руб. /час
  • гид на англ. яз. - 2000 руб. /час
  • Личные расходы туриста
Начало и место завершения
🚩 причал "Зарядье" (м. Китай-город)
Индивидуальная прогулка на теплоходе
Индивидуальная прогулка на теплоходе
Индивидуальная прогулка на теплоходе
Индивидуальная прогулка на теплоходе

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 72 часа, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
ВодноеТакси
ВодноеТакси
Остались вопросы о проведении этой экскурсии, мы с удовольствием ответим на них
Напишите мне

3 отзыва оставили туристы

ВодноеТакси проводит ещё 1 экскурсию

Вечерний пешеходно-теплоходный тур «Мистическая Москва»
1 290
1.5 часа
Вечерний пешеходно-теплоходный тур «Мистическая Москва»
87 отзывов

Еще несколько необычных экскурсий в Москве

Обзорная автобусная экскурсия по Москве (3 часа)
700
3 часа
Обзорная автобусная экскурсия по Москве (3 часа)
1961 отзыв
Обзорная экскурсия по Москве (4 часа)
800
4 часа
Обзорная экскурсия по Москве (4 часа)
551 отзыв
Экскурсия по вечерней Москве (по будням в 19:45, по выходным в 19:30)
990
3 часа
Экскурсия по вечерней Москве (по будням в 19:45, по выходным в 19:30)
541 отзыв
По крышам Москвы: «А из нашего окна Площадь Красная видна»
1 500
1.5 часа
По крышам Москвы: «А из нашего окна Площадь Красная видна»
518 отзывов
Билет на 2 площадки Останкинской телебашни (день будни)
1 200
1 час
Билет на 2 площадки Останкинской телебашни (день будни)
439 отзывов
Смотровая площадка башни Федерация (Москва-Сити)
1 400
13 часов
Смотровая площадка башни Федерация (Москва-Сити)
418 отзывов