Что вас ожидает

История, природа и архитектура

Мы пройдем по живописному маршруту от центра города до платформы Подосинки. По пути я покажу старинную фабрику Балашовых, две единоверческих церкви и Гуслицкий Спасо-Преображенский мужской монастырь, основанный в 19 столетии по инициативе Александра II. А также: группу древних славянских курганов, большой водоем на реке Нерская, родник Серебряный ключ с часовней и лес, где проводятся туристические слеты и фестивали авторской песни.

Рассказы о старообрядцах, единоверцах и местных поселениях

Куровское и окрестности — места древние и загадочные. Я расскажу, как здесь появились старообрядцы и какими методами с ними боролось царское правительство, что такое единоверие и какую часть Подмосковья называют Гуслицы. Раскрою, как возникло сказочное по красоте озеро со странным названием Земснаряд и какие похоронные обряды проводили древние финны и славяне.

Организационные детали

Из Москвы до станции Куровская вам нужно добраться самостоятельно. Стоимость проезда: от Казанского вокзала — 260 руб., от м. Выхино — 208 руб.