Исследуем Подмосковье: город Куровское

Миссионерский монастырь, старая фабрика, славянские курганы, родник и лесная прогулка за 1 день

Самобытное Куровское на востоке Подмосковья явно недооценено путешественниками.

Предлагаю это исправить! Вы увидите знаменитый Гуслицкий монастырь на берегу реки Нерская — место, пропитанное духом древнего, нетронутого никоновскими реформами, православия.

Подышите чистым воздухом в лесу, наберете воду в роднике и оцените курганы 11-14 веков.
Исследуем Подмосковье: город Куровское
Исследуем Подмосковье: город Куровское
Исследуем Подмосковье: город Куровское
Исследуем Подмосковье: город Куровское
Исследуем Подмосковье: город Куровское
Исследуем Подмосковье: город Куровское
Исследуем Подмосковье: город Куровское
Исследуем Подмосковье: город Куровское
Исследуем Подмосковье: город Куровское
Исследуем Подмосковье: город Куровское

Что вас ожидает

История, природа и архитектура

Мы пройдем по живописному маршруту от центра города до платформы Подосинки. По пути я покажу старинную фабрику Балашовых, две единоверческих церкви и Гуслицкий Спасо-Преображенский мужской монастырь, основанный в 19 столетии по инициативе Александра II. А также: группу древних славянских курганов, большой водоем на реке Нерская, родник Серебряный ключ с часовней и лес, где проводятся туристические слеты и фестивали авторской песни.

Рассказы о старообрядцах, единоверцах и местных поселениях

Куровское и окрестности — места древние и загадочные. Я расскажу, как здесь появились старообрядцы и какими методами с ними боролось царское правительство, что такое единоверие и какую часть Подмосковья называют Гуслицы. Раскрою, как возникло сказочное по красоте озеро со странным названием Земснаряд и какие похоронные обряды проводили древние финны и славяне.

Организационные детали

Из Москвы до станции Куровская вам нужно добраться самостоятельно. Стоимость проезда: от Казанского вокзала — 260 руб., от м. Выхино — 208 руб.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения
на станции Куровская
Когда и сколько длится?
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 4 часов
Кто ещё будет на экскурсии?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 20 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии.
А если я передумаю?
  • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
  • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
У меня есть вопрос
Наши гиды с удовольствием ответят на ваши вопросы.
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По выбранному вами времени

Алексей
Алексей
Выпускник Географического факультета МГУ. Родился и вырос в Москве. Живу в старинном подмосковном городе Егорьевске. В прошлом журналист, писал о проблемах сохранения объектов культурного наследия Подмосковья. Люблю бродить по малоизвестным уголкам столицы и её окрестностей.
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