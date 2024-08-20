Оставьте шумный город позади и проникнитесь той любовью, что испытывал Антон Павлович Чехов к уютной усадьбе в Мелихово.Главный дом с обставленными комнатами будто совсем недавно был покинут писателем, а во

флигеле до сих пор хранятся медицинские инструменты. Куда же ушел Чехов? Наверное, в Вознесенкую Давидову пустынь, которую частенько посещал. Отправимся туда и мы — полюбоваться ожерельем храмов, набрать воды из источника и прикоснуться к мощам святых.

Описание экскурсии

Мелихово: Творческое Убежище Чехова

«Кругом тишь, гладь да божья благодать» — именно так можно описать атмосферу, царившую в Мелихово, где Антон Чехов провел семь лет своей жизни, создавая более 40 литературных произведений. Среди них такие шедевры, как «Человек в футляре», «Чайка» и «Палата №6». Это место стало настоящим источником вдохновения для писателя.

Музей-заповедник Мелихово

Сегодня Мелихово является крупнейшим музей-заповедником в России, в котором собрано более 18 тысяч экспонатов. Начало знакомства с музеем можно положить с живописных окрестностей усадьбы.

Усадебный дом

В уютном главном усадебном доме вас встретит прихожая, где висит пальто Чехова. Здесь же находится рабочий кабинет с книгами по литературе, креслом-качалкой и этюдами Левитана, а также комната сестры писателя Марии. Кажется, что Чехов только что уехал к больному и совсем скоро вернется.

Флигель и сад

В небольшом флигеле Чехов принимал пациентов. Здесь можно увидеть медицинские инструменты, лекарства и умывальник. Прогулявшись по саду, вы наткнетесь на липовую аллею, посаженную самим Чеховым, полюбуетесь прудом «Аквариумом», а также увидите «левитанскую» горку и флигель-кухню.

Вознесенская Давидова пустынь

Вознесенская Давидова пустынь также была частым местом посещения Чехова. Это удивительное место, где россыпь храмов создает яркое ожерелье. Здесь вы сможете узнать историю основания обители и удивительную историю появления липовой аллеи.

Прикосновение к святыням

В храмах и церквях у вас будет возможность прикоснуться к мощам святых. А на подворье Давидовой пустыни в деревне Талеж бьет обильный источник освященной родниковой воды, которую вы сможете набрать и взять с собой.

Мелихово — это не просто музей, это место, где история и природа переплетаются, создавая уникальную атмосферу, способствующую вдохновению и размышлениям.