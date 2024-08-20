«Источники вдохновенья»: Мелихово - Давидова пустынь - Талеж

«Источники вдохновенья»
Оставьте шумный город позади и проникнитесь той любовью, что испытывал Антон Павлович Чехов к уютной усадьбе в Мелихово.

Главный дом с обставленными комнатами будто совсем недавно был покинут писателем, а во
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флигеле до сих пор хранятся медицинские инструменты. Куда же ушел Чехов? Наверное, в Вознесенкую Давидову пустынь, которую частенько посещал.

Отправимся туда и мы — полюбоваться ожерельем храмов, набрать воды из источника и прикоснуться к мощам святых.

5
1 отзыв
«Источники вдохновенья»: Мелихово - Давидова пустынь - Талеж
«Источники вдохновенья»: Мелихово - Давидова пустынь - Талеж
«Источники вдохновенья»: Мелихово - Давидова пустынь - Талеж
Ближайшие даты:
Время начала: 08:45

Описание экскурсии

Мелихово: Творческое Убежище Чехова

«Кругом тишь, гладь да божья благодать» — именно так можно описать атмосферу, царившую в Мелихово, где Антон Чехов провел семь лет своей жизни, создавая более 40 литературных произведений. Среди них такие шедевры, как «Человек в футляре», «Чайка» и «Палата №6». Это место стало настоящим источником вдохновения для писателя.

Музей-заповедник Мелихово

Сегодня Мелихово является крупнейшим музей-заповедником в России, в котором собрано более 18 тысяч экспонатов. Начало знакомства с музеем можно положить с живописных окрестностей усадьбы.

Усадебный дом

В уютном главном усадебном доме вас встретит прихожая, где висит пальто Чехова. Здесь же находится рабочий кабинет с книгами по литературе, креслом-качалкой и этюдами Левитана, а также комната сестры писателя Марии. Кажется, что Чехов только что уехал к больному и совсем скоро вернется.

Флигель и сад

В небольшом флигеле Чехов принимал пациентов. Здесь можно увидеть медицинские инструменты, лекарства и умывальник. Прогулявшись по саду, вы наткнетесь на липовую аллею, посаженную самим Чеховым, полюбуетесь прудом «Аквариумом», а также увидите «левитанскую» горку и флигель-кухню.

Вознесенская Давидова пустынь

Вознесенская Давидова пустынь также была частым местом посещения Чехова. Это удивительное место, где россыпь храмов создает яркое ожерелье. Здесь вы сможете узнать историю основания обители и удивительную историю появления липовой аллеи.

Прикосновение к святыням

В храмах и церквях у вас будет возможность прикоснуться к мощам святых. А на подворье Давидовой пустыни в деревне Талеж бьет обильный источник освященной родниковой воды, которую вы сможете набрать и взять с собой.

Мелихово — это не просто музей, это место, где история и природа переплетаются, создавая уникальную атмосферу, способствующую вдохновению и размышлениям.

Выберите удобную дату из расписания

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Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Мелихово
  • Вознесенская Давидова пустынь
  • Деревня Талеж
Что включено
  • Проезд на туристическом автобусе
  • Экскурсионная программа (включая билеты в музеи)
  • Сопровождение гидом (путевая информация)
Что не входит в цену
  • Питание
Где начинаем и завершаем?
Начало: 08:45 - м. Спортивная
Завершение: Высадка туристов у ближайшей станции метро по пути следования
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 44 человек.
Важная информация
  • Важно! Места в автобусе сообщаются гидом накануне поездки
  • Если есть особые пожелания по рассадке, просьба сообщить заранее
  • Фирма оставляет за собой право изменять порядок посещения экскурсионных объектов
  • Транспортное обслуживание по программе: автобус туристического класса. При группе менее 24 человек предоставляется микроавтобус туристического класса (номера мест в этом случае не сохраняются)
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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А
20 авг 2024
Экскурсия прошла хорошо!
Мы увидели все заявленные объекты, послушали экскурсовода - узнали много нового и интересного!
Все было организованно!
Единственное пожелание - чуть больше бы времени на осмотр усадьбы и чуть меньше на Талеж, так как полчаса (вместо часа) на купание в купели было бы достаточно.
Большое спасибо экскурсоводу и водителю!

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