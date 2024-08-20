Главный дом с обставленными комнатами будто совсем недавно был покинут писателем, а во
Описание экскурсии
Мелихово: Творческое Убежище Чехова
«Кругом тишь, гладь да божья благодать» — именно так можно описать атмосферу, царившую в Мелихово, где Антон Чехов провел семь лет своей жизни, создавая более 40 литературных произведений. Среди них такие шедевры, как «Человек в футляре», «Чайка» и «Палата №6». Это место стало настоящим источником вдохновения для писателя.
Музей-заповедник Мелихово
Сегодня Мелихово является крупнейшим музей-заповедником в России, в котором собрано более 18 тысяч экспонатов. Начало знакомства с музеем можно положить с живописных окрестностей усадьбы.
Усадебный дом
В уютном главном усадебном доме вас встретит прихожая, где висит пальто Чехова. Здесь же находится рабочий кабинет с книгами по литературе, креслом-качалкой и этюдами Левитана, а также комната сестры писателя Марии. Кажется, что Чехов только что уехал к больному и совсем скоро вернется.
Флигель и сад
В небольшом флигеле Чехов принимал пациентов. Здесь можно увидеть медицинские инструменты, лекарства и умывальник. Прогулявшись по саду, вы наткнетесь на липовую аллею, посаженную самим Чеховым, полюбуетесь прудом «Аквариумом», а также увидите «левитанскую» горку и флигель-кухню.
Вознесенская Давидова пустынь
Вознесенская Давидова пустынь также была частым местом посещения Чехова. Это удивительное место, где россыпь храмов создает яркое ожерелье. Здесь вы сможете узнать историю основания обители и удивительную историю появления липовой аллеи.
Прикосновение к святыням
В храмах и церквях у вас будет возможность прикоснуться к мощам святых. А на подворье Давидовой пустыни в деревне Талеж бьет обильный источник освященной родниковой воды, которую вы сможете набрать и взять с собой.
Мелихово — это не просто музей, это место, где история и природа переплетаются, создавая уникальную атмосферу, способствующую вдохновению и размышлениям.
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Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Мелихово
- Вознесенская Давидова пустынь
- Деревня Талеж
Что включено
- Проезд на туристическом автобусе
- Экскурсионная программа (включая билеты в музеи)
- Сопровождение гидом (путевая информация)
Что не входит в цену
- Питание
Где начинаем и завершаем?
Когда и сколько длится?
Кто ещё будет вместе со мной?
Важная информация
- Важно! Места в автобусе сообщаются гидом накануне поездки
- Если есть особые пожелания по рассадке, просьба сообщить заранее
- Фирма оставляет за собой право изменять порядок посещения экскурсионных объектов
- Транспортное обслуживание по программе: автобус туристического класса. При группе менее 24 человек предоставляется микроавтобус туристического класса (номера мест в этом случае не сохраняются)
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Отзывы и рейтинг
Мы увидели все заявленные объекты, послушали экскурсовода - узнали много нового и интересного!
Все было организованно!
Единственное пожелание - чуть больше бы времени на осмотр усадьбы и чуть меньше на Талеж, так как полчаса (вместо часа) на купание в купели было бы достаточно.
Большое спасибо экскурсоводу и водителю!