ПН, СР, ЧТ, ВС: 10:00–18:00, ПТ–СБ: 10:00–21:00, ВТ — выходной день

Исторический Музей: билет и аудиоэкскурсия по древнерусской истории

Исторический Музей

Исторический Музей: билет и аудиоэкскурсия по древнерусской истории
Исторический Музей: билет и аудиоэкскурсия по древнерусской истории
Исторический Музей: билет и аудиоэкскурсия по древнерусской истории
Исторический Музей: билет и аудиоэкскурсия по древнерусской истории
Исторический Музей: билет и аудиоэкскурсия по древнерусской истории
Исторический Музей: билет и аудиоэкскурсия по древнерусской истории
Исторический Музей: билет и аудиоэкскурсия по древнерусской истории
Государственный Исторический музей располагается в самом центре Москвы. Коллекции его формировали на протяжении полутора веков, здесь хранятся около 5 миллионов экспонатов и 14 миллионов документальных листов по всем эпохам истории России.
Все их за одну экскурсию, да даже за десять, не осветить. Наша экскурсия посвящена истории Древней Руси IX–XI веков, она проходит в двух залах музея — восьмом и девятом.
Вы увидите бесценные памятники археологии, нумизматики, древней литературы, оружие, произведения искусства. Узнаете, какие картины и документы хранят повесть о великой Руси. Посмотрите, как выглядят монеты, что поцарапаны временами наших побед и поражений. Познакомитесь с бытом древних славян. Увидите древние клады и драгоценности.

Цены на экскурсию

Для группы 1-5 человек
Аудиоэкскурсия + билет
990 ₽

Ответы на вопросы

Что входит
  • Входной билет в Государственный Исторический Музей
  • Интерактивная аудиоэкскурсия в приложении WeGoTrip по залам 8 и 9
  • Совет, где можно купить сувениры рядом с музеем
  • Рекомендации других локаций музея
  • <strong>ВНИМАНИЕ: с 28 ноября для входа в музей вам потребуется защитная маска, удостоверение личности и QR-код прошедшего вакцинацию, переболевшего коронавирусной инфекцией в течение последних шести месяцев или получившего отрицательный результат ПЦР-теста не более 72 часов назад. </strong>
Что не входит
  • Экскурсия проходит без участия гида с помощью мобильного приложения
  • Наушники не включены — необходимо взять свои
Где начинаем и завершаем
Начало: Красная площадь, 1
Завершение: Государственный исторический музей
Важная информация
  • ВНИМАНИЕ! ЭТО НЕ БИЛЕТ В МУЗЕЙ. Данный ваучер не является входным билетом в музей. Входной билет в музей доступен только в приложении WeGoTrip во вкладке «Заказы». Билет распечатывать не нужно. Нажмите на кнопку «Показать PDF билет» в приложении, приложите экран со штрих-кодом к турникету на входе или покажите сотруднику музея.
  • Инструкция по установке аудиогида
  • 1. В течение пары часов после оплаты вы получите письмо на электронную почту и СМС со ссылкой для доступа к экскурсии и билетам.
  • 2. На вашем мобильном устройстве перейдите по ссылке, которую вы получите по смс и электронной почте. Вам будет предложено установить бесплатное мобильное приложение WeGoTrip (доступно в App Store и Google Play).
  • 3. После установки приложения зайдите в него, используя свой номер телефона. Во вкладке «Заказы» вам будут доступны аудиогид и входной билет в музей.
  • 4. Нажмите на кнопку «Скачать», чтобы загрузить аудиогид на телефон. Аудиогиды работают с использованием геолокации: экскурсия начнётся автоматически, когда вы окажется в первой точке маршрута. Все истории будут включаться автоматически в нужных местах.
  • 5. Входной билет в музей доступен во вкладке «Заказы». Билет распечатывать не нужно. Нажмите на кнопку «Показать PDF билет» в приложении, приложите экран со штрих-кодом к турникету на входе или покажите сотруднику музея.
  • 6. Возьмите с собой на экскурсию наушники и пауэрбэнк (внешний аккумулятор для телефона).
  • ВАЖНО! Входные билеты в музей продаются на выбранное вами время. Просим прийти к месту начала экскурсии за 15 минут до времени входа в музей.
  • Мы работаем ежедневно с 9:00 до 21:00. (Если заказали позже, не переживайте, вы получите СМС утром). Если вы не получили письмо или SMS с экскурсией в течение 24 часов, звоните или пишите в WhatsApp на +7 (812) 602 74-95.
Когда и сколько длится?
Когда: ПН, СР, ЧТ, ВС: 10:00–18:00, ПТ–СБ: 10:00–21:00, ВТ — выходной день
Экскурсия длится около 1 часа
Кто ещё будет на экскурсии?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. В большинстве случаев предоплата и вовсе не нужна, просто выберите при бронировании, что хотите оплатить наличными.
А если я передумаю?
  • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
  • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
У меня есть вопрос
Наши гиды с удовольствием ответят на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос

ПН, СР, ЧТ, ВС: 10:00–18:00, ПТ–СБ: 10:00–21:00, ВТ — выходной день

WeGoTrip
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