ПН, СР, ЧТ, ВС: 10:00–18:00, ПТ–СБ: 10:00–21:00, ВТ — выходной день

Государственный Исторический музей располагается в самом центре Москвы. Коллекции его формировали на протяжении полутора веков, здесь хранятся около 5 миллионов экспонатов и 14 миллионов документальных листов по всем эпохам истории России.

Все их за одну экскурсию, да даже за десять, не осветить. Наша экскурсия посвящена истории Древней Руси IX–XI веков, она проходит в двух залах музея — восьмом и девятом.

Вы увидите бесценные памятники археологии, нумизматики, древней литературы, оружие, произведения искусства. Узнаете, какие картины и документы хранят повесть о великой Руси. Посмотрите, как выглядят монеты, что поцарапаны временами наших побед и поражений. Познакомитесь с бытом древних славян. Увидите древние клады и драгоценности.