Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Москвы

Что вас ожидает

История в деталях

На первом этаже вы познакомитесь с артефактами Древнего мира; начиная с 8-го зала проследите, как формировалось древнерусское государство. От Рюриковичей до Смутного времени — мы сделаем акценты на важных вехах в этом периоде. А на втором этаже рассмотрим Россию при правлении Романовых.

Залы оборудованы экранами и мониторами, поэтому вы сможете в деталях разглядеть экспонаты музея.

Золотая экспозиция

Кроме того, мы увидим ставшую постоянной выставку «Золото. Металл богов и царь металлов». Ее первый раздел покажет предметы, связанные с богослужениями (оклады икон и книг, церковная утварь и др. ). Во втором разделе вы осмотрите экспонаты, имеющие отношение к власти. И в третьем — полюбуетесь золотыми предметами роскоши и символами богатства.

Экспозиция также расскажет и о самом музее, его появлении, истории и яркой архитектуре.

Организационные детали