Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Москвы

Исторический музей: вся биография России

Проследить зарождение и развитие государства, исследуя богатую коллекцию музея

15 миллионов документов, 4, 5 тысяч предметов, 35 залов — здесь вы перенесетесь сквозь века, узнаете, какие события стали переломными в российской хронике, познакомитесь с важнейшими историческими личностями и услышите об истоках народных традиций.

Наш гид «подсветит» интересующие вас темы — и, конечно, расскажет об архитектуре и судьбе музея.
Исторический музей: вся биография России
Исторический музей: вся биография России
Исторический музей: вся биография России
Исторический музей: вся биография России
Исторический музей: вся биография России

Что вас ожидает

История в деталях
На первом этаже вы познакомитесь с артефактами Древнего мира; начиная с 8-го зала проследите, как формировалось древнерусское государство. От Рюриковичей до Смутного времени — мы сделаем акценты на важных вехах в этом периоде. А на втором этаже рассмотрим Россию при правлении Романовых.
Залы оборудованы экранами и мониторами, поэтому вы сможете в деталях разглядеть экспонаты музея.

Золотая экспозиция
Кроме того, мы увидим ставшую постоянной выставку «Золото. Металл богов и царь металлов». Ее первый раздел покажет предметы, связанные с богослужениями (оклады икон и книг, церковная утварь и др. ). Во втором разделе вы осмотрите экспонаты, имеющие отношение к власти. И в третьем — полюбуетесь золотыми предметами роскоши и символами богатства.
Экспозиция также расскажет и о самом музее, его появлении, истории и яркой архитектуре.

Организационные детали

  • Дополнительно оплачиваются входные билеты в музей — 400 рублей (на каждого участника экскурсии, включая гида). Сделать это необходимо заранее на официальном сайте музея.
  • Если участников экскурсии больше двух — дополнительно оплачивается 3000 рублей. В этом случае входной билет для гида не нужен.
  • Программа гибкая: мы будем опираться на ваши интересы, а при желании можем посвятить экскурсию одной конкретной теме
🚩 Начало и место завершения: у Исторического музея
Выберите дату для вашей экскурсии
  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Максим
Максим
Мы стремимся вывести сферу туризма в России на новый уровень и сделать каждое путешествие по нашей стране особенным. Именно поэтому, выбирая экскурсию с нами, вы гарантированно получаете высокий уровень сервиса и организации.
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