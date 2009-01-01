Программа экскурсии
- 07:45 Сбор группы и встреча с гидом у ст. м. Кузьминки (последний вагон из центра, выход № 8), у входа в ресторан «SUBWAY».
- 08:00 Отправление автобуса от м. Кузьминки. Путевая информация.
- Обзорная экскурсия по Коломне: башни Кремля, Соборная площадь, улицы Посадская и Арбатская; дома купцов Луковниковых, Шевлягиных, Лажечниковых, Макеевых; памятники водовозу, первому водопроводу Коломны («Шевлягинские бассейки»), настенные изображения коломенских гуляний на стене у Пятницких ворот; церковь Николы Гостиного, дом соляного пристава Горлицына.
- Посещение Музея Коломенской пастилы: театрализованная программа и чаепитие с дегустацией пастилы.
- Посещение музея «Калачная»: театрализованная экскурсия и чаепитие.
- 20:00 Прибытие в Москву. Высадка туристов у ближайшей станции метро по пути следования.
Организационные детали
- Фирма оставляет за собой право изменять порядок посещения экскурсионных объектов.
- Транспортное обслуживание по программе: автобус туристического класса. При группе менее 24 человек предоставляется микроавтобус туристического класса (номера мест в этом случае не сохраняются).
- Льготные билеты для детей действуют при наличии подтверждающих документов. Подтверждающие документы необходимо иметь при себе и во время экскурсии. Если документы отсутствуют, взимается доплата на месте.
О Коломне и местах, которые мы посетим
Коломна – один из древнейших городов Подмосковья. Каждому человеку, посещающему город, бросается в глаза обилие памятников архитектуры, древнейшие из которых относятся к ХIV веку. Сохранившиеся до наших дней кремлевские башни, здания церквей и соборов, шпили колоколен, усадебные застройки создают неповторимый колорит русского провинциального города.
Коломенский кремль – уникальный памятник русской истории и культуры, жемчужина русского оборонного зодчества. Построенный в 1525-1531 гг. он защищал московские рубежи от набегов орд казанских и крымских ханов, до середины XVI века занимал одно из ключевых мест в оборонительной системе московского государства.
Как и со всякой средневековой крепостью, с Коломенским кремлем связано множество легенд и преданий. Есть предание о том, что после разгрома польского нашествия в Коломенской башне кремля, была заточена жена обоих Лжедмитриев и возлюбленная мятежного казачьего атамана Ивана Заруцкого – Марина Мнишек. По одной легенде она умерла здесь «с тоски по воле», по другой «обернулась сорокой и улетела через окно-бойницу». С той поры Коломенская башня зовется в народе «Маринкиной башней». Множество тайн хранят и другие башни, подземелья кремля.
В былые времена Коломна славилась на всю Россию простым, но очень вкусным лакомством – яблочной пастилой. В революциях и войнах прошлого столетия рецепт приготовления коломенской пастилы был утрачен, местные фабрики – закрыты. Исчез и вкус коломенской пастилы, а вместе с ним – аромат и вкус русской истории. При поддержке БФ В. Потанина в 2009 году был открыт Музей исчезнувшего вкуса «Коломенская пастила», возродивший вкус знаменитого лакомства. В ходе изысканий старинной рецептуры были обнаружены чертежи и планы Конфетно-пастильного заведения коломенского купца Петра Карповича Чуприкова, корпуса которого по сей день стоят на Коломенском посаде, а также уникальные архивные документы о технологиях изготовления пастилы XIX века.
Приглашаем вас посетить Музей пастилы, где вы можете узнать все и об истории пастилы, и о технологии ее изготовления, полюбоваться различными видами этого лакомства, и, конечно, попробовать ее.
За дополнительную плату в Музее Коломенской пастилы доступны театрализованные программы (2021 г. .
- «Модный телеграф»: в просвещенном XVIII и нежном XIX веках не принято было открыто выражать свои чувства. Дамы и кавалеры были вынуждены общаться при помощи символов и знаков. Был изобретен «модный телеграф». На программе вы узнаете много любопытных деталей из любовной культуры прошлого.
- Дата проведения: 18.04.
- «Праздников праздник»: программа посвящена радостному празднику Пасхи с красивым праздничным чаепитием и рассказами о пасхальных традициях.
- Даты проведения: 02.05; 09.05.
- «Пастила нехороша без тебя, моя душа» – так шутил в альбоме Анны Петровны Керн Александр Сергеевич Пушкин. В музейной гостиной за чайным столом вы окажетесь в компании с Пушкиным и героинями его повести «Барышня-крестьянка» Лизой Муромской и её гувернанткой мисс Жаксон. «Вкусные истории» и дегустация различных видов пастилы, родившихся под влиянием гения Пушкина и его поэтических творений.
- Дата проведения: 14.06.
- «О чём шепчет старый дом»: чаепитие по-коломенски с духмяными травами до «ключей и седьмого платка» под рассказы об историях Коломенского посада и коломенских традициях.
- Даты проведения: 18.07; 22.08.
- «Катин сад»: погружение в атмосферу старинных гостиных: салонные игры с угощениями и настоящий театр теней. Вы очутитесь на тенистых дорожках городских садов, услышите их волшебные истории, узнаете, какой путь проделывает яблоко от сада до лотка с пастилой и, конечно, попробуете знаменитые коломенские лакомства!
- Даты проведения: 26.09; 17.10.
- «Чаепитие с Достоевским»: музейное представление с таинством приготовления чая по Фёдору Михайловичу Достоевскому, перипетиями рождения нового романа в литературе и в жизни.
- Дата проведения: 07.11.
- «Любовь к трём яблокам и одному апельсину»: в рождественском путешествии вы отведаете вкуснейшие истории, узнаете о том, какой урожай можно собрать с ёлки под Новый год, как связаны ангел и апельсин, и за какой пастилой лазал под ёлку император Александр III для своей «старенькой и дряхленькой» кормилицы.
- Дата проведения: 12.12.
- «Калачная» – необычный музей. Его можно назвать живым, потому как главным объектом музейного показа станет воссозданный по старинным руководствам процесс выпекания калачей. Он представляет собой полный цикл – от приготовления хмелевой закваски, «смеси мук», творения и разделки теста на ледяном столе – до выпекания и поедания калачей с пылу с жару по особым правилам, начиная с «зажаристой губы» и заканчивая теплым «мякишем на животе».