Программа экскурсии

07:45 Сбор группы и встреча с гидом у ст. м. Кузьминки (последний вагон из центра, выход № 8), у входа в ресторан «SUBWAY».

08:00 Отправление автобуса от м. Кузьминки. Путевая информация.

Обзорная экскурсия по Коломне: башни Кремля, Соборная площадь, улицы Посадская и Арбатская; дома купцов Луковниковых, Шевлягиных, Лажечниковых, Макеевых; памятники водовозу, первому водопроводу Коломны («Шевлягинские бассейки»), настенные изображения коломенских гуляний на стене у Пятницких ворот; церковь Николы Гостиного, дом соляного пристава Горлицына.

Посещение Музея Коломенской пастилы: театрализованная программа и чаепитие с дегустацией пастилы.

Посещение музея «Калачная»: театрализованная экскурсия и чаепитие.

20:00 Прибытие в Москву. Высадка туристов у ближайшей станции метро по пути следования.

Организационные детали

Фирма оставляет за собой право изменять порядок посещения экскурсионных объектов.

Транспортное обслуживание по программе: автобус туристического класса. При группе менее 24 человек предоставляется микроавтобус туристического класса (номера мест в этом случае не сохраняются).

Льготные билеты для детей действуют при наличии подтверждающих документов. Подтверждающие документы необходимо иметь при себе и во время экскурсии. Если документы отсутствуют, взимается доплата на месте.

О Коломне и местах, которые мы посетим

Коломна – один из древнейших городов Подмосковья. Каждому человеку, посещающему город, бросается в глаза обилие памятников архитектуры, древнейшие из которых относятся к ХIV веку. Сохранившиеся до наших дней кремлевские башни, здания церквей и соборов, шпили колоколен, усадебные застройки создают неповторимый колорит русского провинциального города.

Коломенский кремль – уникальный памятник русской истории и культуры, жемчужина русского оборонного зодчества. Построенный в 1525-1531 гг. он защищал московские рубежи от набегов орд казанских и крымских ханов, до середины XVI века занимал одно из ключевых мест в оборонительной системе московского государства.

Как и со всякой средневековой крепостью, с Коломенским кремлем связано множество легенд и преданий. Есть предание о том, что после разгрома польского нашествия в Коломенской башне кремля, была заточена жена обоих Лжедмитриев и возлюбленная мятежного казачьего атамана Ивана Заруцкого – Марина Мнишек. По одной легенде она умерла здесь «с тоски по воле», по другой «обернулась сорокой и улетела через окно-бойницу». С той поры Коломенская башня зовется в народе «Маринкиной башней». Множество тайн хранят и другие башни, подземелья кремля.

В былые времена Коломна славилась на всю Россию простым, но очень вкусным лакомством – яблочной пастилой. В революциях и войнах прошлого столетия рецепт приготовления коломенской пастилы был утрачен, местные фабрики – закрыты. Исчез и вкус коломенской пастилы, а вместе с ним – аромат и вкус русской истории. При поддержке БФ В. Потанина в 2009 году был открыт Музей исчезнувшего вкуса «Коломенская пастила», возродивший вкус знаменитого лакомства. В ходе изысканий старинной рецептуры были обнаружены чертежи и планы Конфетно-пастильного заведения коломенского купца Петра Карповича Чуприкова, корпуса которого по сей день стоят на Коломенском посаде, а также уникальные архивные документы о технологиях изготовления пастилы XIX века.

Приглашаем вас посетить Музей пастилы, где вы можете узнать все и об истории пастилы, и о технологии ее изготовления, полюбоваться различными видами этого лакомства, и, конечно, попробовать ее.

За дополнительную плату в Музее Коломенской пастилы доступны театрализованные программы (2021 г. .