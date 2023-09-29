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Описание

Хотите узнать, как все начиналось и кто были первые строители метро? Подземный город, который растет и притягивает своей загадочностью туристов со всего мира. Приглашаю вместе совершить путешествие во времени и прикоснуться к прошлому. Вместе мы окажемся в начале 30-х годов и увидим, как все начиналось.