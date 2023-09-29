Групповая экскурсия: Прикоснитесь к истории строительства метро
Ближайшие даты:
29
сен
сен
6
окт
окт
20
окт
окт
27
окт
окт
3
ноя
ноя
Что вас ожидает:
- «Комсомольская»
- «Красные Ворота»
- «Лубянка»
- «Библиотека имени Ленина»
- «Александровский сад»
- «Арбатская»
- «Киевская»
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда
При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Хотите узнать, как все начиналось и кто были первые строители метро? Подземный город, который растет и притягивает своей загадочностью туристов со всего мира. Приглашаю вместе совершить путешествие во времени и прикоснуться к прошлому. Вместе мы окажемся в начале 30-х годов и увидим, как все начиналось.
по расписанию
Ответы на вопросы
- Что не входит
- Проезд
- Где начинаем и завершаем?
- Начало: ст. метро «Комсомольская» (Радиальная) у панноЗавершение: ст. метро «Киевская» (Арбатско-Покровская линия)
- Когда и сколько длится?
- Когда: по расписаниюЭкскурсия длится около 2 часовБронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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