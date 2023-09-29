История строительства метро. Портал в мир метро

Групповая экскурсия: Прикоснитесь к истории строительства метро

Описание
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Ответы на вопросы
История строительства метро. Портал в мир метро
История строительства метро. Портал в мир метро
История строительства метро. Портал в мир метро
История строительства метро. Портал в мир метро
История строительства метро. Портал в мир метро
История строительства метро. Портал в мир метро
История строительства метро. Портал в мир метро
Ближайшие даты:
29
сен
6
окт
20
окт
27
окт
3
ноя

Что вас ожидает:

  • «Комсомольская»
  • «Красные Ворота»
  • «Лубянка»
  • «Библиотека имени Ленина»
  • «Александровский сад»
  • «Арбатская»
  • «Киевская»
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда

Описание

Хотите узнать, как все начиналось и кто были первые строители метро? Подземный город, который растет и притягивает своей загадочностью туристов со всего мира. Приглашаю вместе совершить путешествие во времени и прикоснуться к прошлому. Вместе мы окажемся в начале 30-х годов и увидим, как все начиналось.

по расписанию

Ответы на вопросы

Что не входит
  • Проезд
Где начинаем и завершаем?
Начало: ст. метро «Комсомольская» (Радиальная) у панно
Завершение: ст. метро «Киевская» (Арбатско-Покровская линия)
Когда и сколько длится?
Когда: по расписанию
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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