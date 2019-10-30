Летопись Троице-Сергиевой лавры Когда перед взором во всей красе предстанет Лавра, мы с головой окунемся в историю средневековой Руси: я расскажу историю создания Лавры и о самом главном событии в летописи великой крепости — ее шестнадцатимесячной осаде профессиональной польской армией. Вы узнаете, какими силами было отражено нападение и как этому способствовало секретное назначение искусственного пруда, устроенного вблизи Уточьей башни монастыря.
Улочки Сергиева Посада Мы пройдем от привокзальной площади к центру города Сергиева Посада — дома, храмы, улицы и площади послужат декорациями к истории о том, что стало с городом после изгнания поляков; о том, как изменился город после Октябрьской революции, какие смыслы и представления о мире «внушает» жителям его современный облик. Прогулка к историческому центру города Сергиева Посада начнется у памятника Савве Мамонтову. Здесь поговорим о роли знаменитого мецената и промышленника в развитии города и узнаем, почему на привокзальной площади ему установлен памятник. Далее последуют:
Сергиевская улица. Граница между Волкушской и Служней слободами, которые являлись хозяйственными поселениями по профессиональному признаку. Таких поселений было восемь вблизи стен монастыря, они-то и составляют понятие Посад. Мы поговорим о градообразующих механизмах, которые привели к возникновению города.
Главная смотровая площадка. Отсюда виден весь ансамбль современной Свято-Троицкой Сергиевой Лавры. Отсюда гетман Сапега руководил безуспешными штурмами крепостных стен монастыря. Я расскажу подробности шестнадцатимесячной осады, мы узнаем исход противостояния и его значение в преодолении Смутного времени.
Улица Митькина. Здесь находились ветряная мельница, мельничный амбар и блинный двор. Мы увидим следы средневековой индустрии гостеприимства, поговорим о трапезных для паломников прежде и в настоящее время и проследуем в подземный переход, получивший название Вернисаж.
Вернисаж. Можно приобрести понравившийся сувенир или богородскую игрушку. Мы посмотрим на произведения мастеров народных промыслов, а также я расскажу об истории богородской игрушки.
Красногорская площадь. Мы посетим место средневековых сезонных ярмарок и проследуем к самой красивой башне крепости.
Уточья башня. Легендарная крепостная башня, которая, как считается, похожа на башню Торре дель Оро в Испании. Я расскажу необычайные истории, связанные с этой башней, на шпиле которой укреплена каменная уточка. Отсюда виден Белый пруд, куда мы и проследуем дальше.
Белый пруд. Пруд располагается выше монастыря и является главным украшением города Сергиева Посада. Я расскажу красивую легенду о его спасительной роли в защите крепости от поляков.
Организационные детали
Экскурсия начинается у памятника Савве Мамонтову на привокзальной площади Сергиева Посада, куда путешественники добираются из Москвы самостоятельно.
Выберите дату для вашей экскурсии
Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
Местов встречи для начала тура в районе ж/д вокзала.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
Мы с супругой живем в Сергиевом Посаде больше 15 лет, любим этот город с его многовековой историей. У нас растет маленькая дочь, которой исполнилось пять лет. Мы готовы поделиться с вами всем, что знаем о Радонежском крае. Я служу пономарем в храме Вознесения, занимаюсь фотографией и люблю путешествовать.
Послушать легенды старинного города, увидеть его символы и отведать традиционные фермерские продукты
В путешествии вы услышите мифы о мистическом Синем камне и Плещеевом озере, предания о древнерусских князьях и знаковых храмах. И все эти рассказы будет сопровождать гастрономический экскурс в историю яств, которыми издавна славился город, с дегустациями вкусных и натуральных продуктов, произведенных в Переславле.
Мир русской православной старины в Сергиевом Посаде
Троице-Сергиева лавра — сердце русского православия и крупнейший в Европе монастырь. Поездка сюда — это прекрасная возможность отрешиться на один день от суеты, царящей в столице, послушать перезвон колоколов, тающий в воздухе, ощутить прохладу живых ключей, бьющих рядом со стенами лавры, насладиться красотой в камне, созданной руками человека. А главное — познакомиться с историей обители, которая играла заметную роль в политической жизни Руси.
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