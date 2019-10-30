Что вас ожидает

Летопись Троице-Сергиевой лавры

Когда перед взором во всей красе предстанет Лавра, мы с головой окунемся в историю средневековой Руси: я расскажу историю создания Лавры и о самом главном событии в летописи великой крепости — ее шестнадцатимесячной осаде профессиональной польской армией. Вы узнаете, какими силами было отражено нападение и как этому способствовало секретное назначение искусственного пруда, устроенного вблизи Уточьей башни монастыря.

Улочки Сергиева Посада

Мы пройдем от привокзальной площади к центру города Сергиева Посада — дома, храмы, улицы и площади послужат декорациями к истории о том, что стало с городом после изгнания поляков; о том, как изменился город после Октябрьской революции, какие смыслы и представления о мире «внушает» жителям его современный облик. Прогулка к историческому центру города Сергиева Посада начнется у памятника Савве Мамонтову. Здесь поговорим о роли знаменитого мецената и промышленника в развитии города и узнаем, почему на привокзальной площади ему установлен памятник. Далее последуют: