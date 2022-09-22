Ивановская горка и русская культура

Ивановская горка и русская культура
Ивановская горка и русская культура
Ивановская горка и русская культура
Ивановская горка и русская культура
Ивановская горка и русская культура
Ивановская горка и русская культура

Что вас ожидает 🤩

  • Русское Палестинское общество
  • Большая Хоральная синагога
  • Лютеранская церковь свв. Петра и Павла
  • Государственная публичная историческая библиотека
  • Иоанно-Предтеченский монастырь
  • Хитровка
  • Колпачный переулок и Даниловская аллейка
  • Хохловский переулок
  • Нотопечатня Юргенсона и палаты дьяка Украинцева
  • Церковь Троицы в Хохлах
  • Посольство республики Беларусь
  • Церковь свв. Космы и Дамиана
  • Морозовский сад
  • Церковь свв. Петра и Павла
  • Церковь св. Николая в Подкопае
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда

Описание

Мы отправимся в один из самых историчных районов Москвы, где расположены многочисленные памятники славянской истории, религии и культуры, лютеранские храмы и - синагога. Здесь бывали Пушкин, Чайковский, Левитан, Гиляровский, а в одном из переулков была студия Александра Градского. Ивановская горка - это история России и Москвы в миниатюре.
Мы встречаемся у памятника Кириллу и Мефодию, поднимаемся по Ильинскому скверу к памятнику героям Плевны, изучаем Маросейку, сворачиваем в Б. Спасоглинищевский переулок, оттуда через Русское Палестинское общество выходим на улицу Забелина - и окунаемся в историю Ивановской горки, где нотопечатня Юргенсона и усадьба Морозова соседствовали с притонами Хитровки. Ивановскую горку невозможно обойти "прямо" или измерить общим аршином. Этот район полностью повторяет историю Москвы и России: здесь нашли место храмы нескольких религий, многие национальности и сословия.
Вы услышите отрывки из воспоминаний, краткие биографии, стихи, увидите репродукции картин, на которых запечатлены герои отдельных повествований. В путеводителях эта информация или отсутствует, или не представлена полностью. Экскурсию ведет историк, который провел многие годы жизни в этом районе. Я работала в Исторической библиотеке, крестилась в одном из храмов Ивановской горки и поддерживаю защитников Хохловки от незаконной застройки. Об общественных движениях Ивановской горки вы тоже узнаете.

Ответы на вопросы

Что входит
  • Услуги гида
Что не входит
  • Питание не включено
Где начинаем и завершаем?
Начало: Славянская площадь, памятник свв. Кириллу и Мефодию
Завершение: церковь св. Николая в Подкопае
Когда и сколько длится?
Когда: Понедельник, четверг, пятница 11:00-14:00,14:30-16:30, 17:30-19:30
Экскурсия длится около 2 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 7 человек.
Важная информация
  • В жаркую погоду просьба приносить с собой воду
  • Иметь чем закрыть голову и плечи и выбирать удобную обувь (не шлепанцы и не шпильки)
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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