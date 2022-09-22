Мы отправимся в один из самых историчных районов Москвы, где расположены многочисленные памятники славянской истории, религии и культуры, лютеранские храмы и - синагога. Здесь бывали Пушкин, Чайковский, Левитан, Гиляровский, а в одном из переулков была студия Александра Градского. Ивановская горка - это история России и Москвы в миниатюре.

Мы встречаемся у памятника Кириллу и Мефодию, поднимаемся по Ильинскому скверу к памятнику героям Плевны, изучаем Маросейку, сворачиваем в Б. Спасоглинищевский переулок, оттуда через Русское Палестинское общество выходим на улицу Забелина - и окунаемся в историю Ивановской горки, где нотопечатня Юргенсона и усадьба Морозова соседствовали с притонами Хитровки. Ивановскую горку невозможно обойти "прямо" или измерить общим аршином. Этот район полностью повторяет историю Москвы и России: здесь нашли место храмы нескольких религий, многие национальности и сословия.

Вы услышите отрывки из воспоминаний, краткие биографии, стихи, увидите репродукции картин, на которых запечатлены герои отдельных повествований. В путеводителях эта информация или отсутствует, или не представлена полностью. Экскурсию ведет историк, который провел многие годы жизни в этом районе. Я работала в Исторической библиотеке, крестилась в одном из храмов Ивановской горки и поддерживаю защитников Хохловки от незаконной застройки. Об общественных движениях Ивановской горки вы тоже узнаете.