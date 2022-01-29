В выходные и празничные дни, с 8 часов утра

Фотоохота за наличниками: раскрыть народные традиции и культурный код

Фотоохота за наличниками

Индивидуально
для 3 чел.
Фотоохота за наличниками: раскрыть народные традиции и культурный код
Фотоохота за наличниками: раскрыть народные традиции и культурный код
Фотоохота за наличниками: раскрыть народные традиции и культурный код
Фотоохота за наличниками: раскрыть народные традиции и культурный код
Фотоохота за наличниками: раскрыть народные традиции и культурный код
Фотоохота за наличниками: раскрыть народные традиции и культурный код
Фотоохота за наличниками: раскрыть народные традиции и культурный код
Фотоохота за наличниками: раскрыть народные традиции и культурный код
Фотоохота за наличниками: раскрыть народные традиции и культурный код
Фотоохота за наличниками: раскрыть народные традиции и культурный код
Фотоохота за наличниками: раскрыть народные традиции и культурный код
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Русская деревня. У неё свой шарм, своя магия, своё притяжение. Свои тайны, загадки, мифы и легенды.
Деревенский дом, крыльцо при нём, треск огня в печи, и белые оконца. А на окнах ажурные резные наличники. Что ни дом, то свой целый мир, и у каждого свой ажурный узор на окошке. Любуясь ими, когда-нибудь пытались разгадать почему они все такие разные и все такие похоже?
Наличники – это живое воплощение народных традиций и большая часть нашего культурного кода. Они не так просты как кажется на первый взгляд, в них зашито множество значений и сигналов. Поехали со мной на эту экскурсию, и окунетесь в народные традиции с головой, узнаете о существовании двоеверия, его формах и проявлениях, распутаете клубок традиций и культурных взглядов наших предков на мир.

​Какой маршрут?

Наш вояж начнётся в городке им. Баумана в усадьбе Измайлово. Что Вы знаете про это место? Почему здесь стоит памятник Петру I опирающегося на корабельный якорь? С первого взгляда это неприметное место, но оно лучше всего подходит для начала этой аутентичной экскурсии, ведь первый российский император внёс свое огромное влияние в народную культуру. Отсюда мы отправимся в наше небольшое путешествие.

Дальше на пути нас ждет:

  • село Филипповское. Это место является фото-открыткой Владимирской области. У него очень древняя история, со своим легендами, личностями, тайнами. И всё это венчает остатки тракта XIX века, заливные луга и пронизывающий, но настолько родной и добрый, ветер-вольница гуляющая по полю;
  • село Заречье. Старые купеческие и зажиточные деревенские дома XIX века. Луга реки Шерна, лежащие у подножия холмов, на которых стоит село. Сельская церковь на краю села у самой кромки леса, лишь макушка колокольни как маяк озирает окрестности. И всё это в окружении множества домов с различными резными наличниками уникальной школы Владимирских аргунов. Здесь то мы с вами и окунёмся в древнии традиции. Я расскажу какие смыслы заложены в них, как их читать, зачем это делалось и почему не нужно останавливаться только на наличниках. Я познакомлю Вас с традиционными верованиями и культурой простого народа и как двоеверие ещё живо в нашей культуре.
  • Завершим нашу охоту за наличниками восточного Замосковья, там, где мы ее и начинали – у памятника Петру I в городке имени Баумана.
  • Для подготовки материала экскурсии использовались научные данные по этнологии и антропологии, история и краеведения. Как итог – уникальная и неповторимая поездка со множеством впечатлений, эмоций и интересных знаний о народных традициях и культуре.
  • В машине для вас будет приготовлена вода без газа, горячий чай, одноразовые маски и антисептик.

Ответы на вопросы

Что входит
  • Услуги гида
  • Трансфер на легковом автомобиле на протяжении всей экскурсии
  • вода и горячий чай в машине
  • одноразовые маски и антисептик
Что не входит
  • Питание
  • Личные расходы
  • Посещение музеев
Место начала и завершения?
памятник Петру Великому в городке им. Баумана
Когда и сколько длится
Когда: В выходные и празничные дни, с 8 часов утра
Экскурсия длится около 6 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Важная информация
  • Спасибо за заказ этой замечательный экскурсии!
  • Скоро Мы с Вами отправимся за фотоохотой за наличниками.
  • Немного напомню. Это выездная экскурсия на легковом автомобиле на все время её проведения. В машине Вас будет ждать прохладная вода и горячий чай.
  • Время проведения примерно 6,5 часов.
  • В стоимость не входит обед. Посещение музеев не предусмотрено экскурсией.
  • За день до экскурсии я позвоню вам для уточнения всех деталей.
  • С уважением
  • Дмитрий Митрофанов
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще не оплачивать ничего при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

В выходные и празничные дни, с 8 часов утра

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