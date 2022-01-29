В выходные и празничные дни, с 8 часов утра

Русская деревня. У неё свой шарм, своя магия, своё притяжение. Свои тайны, загадки, мифы и легенды.

Деревенский дом, крыльцо при нём, треск огня в печи, и белые оконца. А на окнах ажурные резные наличники. Что ни дом, то свой целый мир, и у каждого свой ажурный узор на окошке. Любуясь ими, когда-нибудь пытались разгадать почему они все такие разные и все такие похоже?

Наличники – это живое воплощение народных традиций и большая часть нашего культурного кода. Они не так просты как кажется на первый взгляд, в них зашито множество значений и сигналов. Поехали со мной на эту экскурсию, и окунетесь в народные традиции с головой, узнаете о существовании двоеверия, его формах и проявлениях, распутаете клубок традиций и культурных взглядов наших предков на мир.

​Какой маршрут?

Наш вояж начнётся в городке им. Баумана в усадьбе Измайлово. Что Вы знаете про это место? Почему здесь стоит памятник Петру I опирающегося на корабельный якорь? С первого взгляда это неприметное место, но оно лучше всего подходит для начала этой аутентичной экскурсии, ведь первый российский император внёс свое огромное влияние в народную культуру. Отсюда мы отправимся в наше небольшое путешествие.

Дальше на пути нас ждет: