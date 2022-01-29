В выходные и празничные дни, с 8 часов утра

Русская деревня. У неё свой шарм, своя магия, своё притяжение. Свои тайны, загадки, мифы и легенды.
Деревенский дом, крыльцо при нём, треск огня в печи, и белые оконца. А на окнах ажурные резные наличники. Что ни дом, то свой целый мир, и у каждого свой ажурный узор на окошке. Любуясь ими, когда-нибудь пытались разгадать почему они все такие разные и все такие похоже?
Наличники – это живое воплощение народных традиций и большая часть нашего культурного кода. Они не так просты как кажется на первый взгляд, в них зашито множество значений и сигналов. Поехали со мной на эту экскурсию, и окунетесь в народные традиции с головой, узнаете о существовании двоеверия, его формах и проявлениях, распутаете клубок традиций и культурных взглядов наших предков на мир.
Какой маршрут?
Наш вояж начнётся в городке им. Баумана в усадьбе Измайлово. Что Вы знаете про это место? Почему здесь стоит памятник Петру I опирающегося на корабельный якорь? С первого взгляда это неприметное место, но оно лучше всего подходит для начала этой аутентичной экскурсии, ведь первый российский император внёс свое огромное влияние в народную культуру. Отсюда мы отправимся в наше небольшое путешествие.
Дальше на пути нас ждет:
- село Филипповское. Это место является фото-открыткой Владимирской области. У него очень древняя история, со своим легендами, личностями, тайнами. И всё это венчает остатки тракта XIX века, заливные луга и пронизывающий, но настолько родной и добрый, ветер-вольница гуляющая по полю;
- село Заречье. Старые купеческие и зажиточные деревенские дома XIX века. Луга реки Шерна, лежащие у подножия холмов, на которых стоит село. Сельская церковь на краю села у самой кромки леса, лишь макушка колокольни как маяк озирает окрестности. И всё это в окружении множества домов с различными резными наличниками уникальной школы Владимирских аргунов. Здесь то мы с вами и окунёмся в древнии традиции. Я расскажу какие смыслы заложены в них, как их читать, зачем это делалось и почему не нужно останавливаться только на наличниках. Я познакомлю Вас с традиционными верованиями и культурой простого народа и как двоеверие ещё живо в нашей культуре.
- Завершим нашу охоту за наличниками восточного Замосковья, там, где мы ее и начинали – у памятника Петру I в городке имени Баумана.
- Для подготовки материала экскурсии использовались научные данные по этнологии и антропологии, история и краеведения. Как итог – уникальная и неповторимая поездка со множеством впечатлений, эмоций и интересных знаний о народных традициях и культуре.
- В машине для вас будет приготовлена вода без газа, горячий чай, одноразовые маски и антисептик.