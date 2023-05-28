Как происходят чудеса

У мощей святых благоверных Петра и Февронии происходят благословение пар на совместный союз, происходят чудеса и те, кто готовы встречают своих половинок или налаживают отношения в паре. Меня вдохновляет, что данная экскурсия созидательна и направлена на объединение, личный поиск, прорыв в сознании и ментальный рост.

Важно знать:

Мужчины посещают монастырь в брюках (в шортах не разрешается), женщины входят в храм с покрытой головой (платок), в платье/юбке не выше колен