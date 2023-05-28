Из Москвы в Муром с гидом-психологом
В экскурсию собираются, те кто хочет встретить свою вторую половину и пары, которые хотят нечто прояснить в своих отношениях, обращаясь с мольбами к святым, надеясь получить ответы на волнующие вопросы. Сочетание места силы и мой практический опыт в психологии дают свои результаты. Путешественники находят ответы, которые им впоследствии помогают.
Ближайшие даты:
28
мая
мая
29
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30
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даты
Что вас ожидает:
- Троицкий женский монастырь
- Спасо Преображенский мужской монастырь
- Гробница Илии Муромца
- Святой источник
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда
При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Как происходят чудеса
У мощей святых благоверных Петра и Февронии происходят благословение пар на совместный союз, происходят чудеса и те, кто готовы встречают своих половинок или налаживают отношения в паре. Меня вдохновляет, что данная экскурсия созидательна и направлена на объединение, личный поиск, прорыв в сознании и ментальный рост.
Важно знать:
Мужчины посещают монастырь в брюках (в шортах не разрешается), женщины входят в храм с покрытой головой (платок), в платье/юбке не выше колен
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Что входит
- Услуги гида-психолога
- Транспортные расходы. Экскурсия проходит на новом автомобиле Hyundai Creta
- Что не входит
- Ночь в монастырской гостинице или доме паломника (в среднем 500 – 1000 руб. /чел.)
- Обед в монастырской трапезной (в среднем 250 – 300 руб. /чел.)
- Место начала и завершения?
- Москва, Кутузовский проспект, 57. ТЦ Океания
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 1 дня 12 часовБронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальный тур, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
- Важная информация
- Встречаемся в 10.00 у главного входа в ТЦ Океания. м. Славянский бульвар. Мужчины посещают монастырь в брюках (в шортах не разрешается)
- Женщины входят в храм с покрытой головой (платок)
- В платье/юбке не выше колен
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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