Из Москвы в Муром с гидом-психологом (2 дня)

Из Москвы в Муром с гидом-психологом

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Ответы на вопросы
В экскурсию собираются, те кто хочет встретить свою вторую половину и пары, которые хотят нечто прояснить в своих отношениях, обращаясь с мольбами к святым, надеясь получить ответы на волнующие вопросы. Сочетание места силы и мой практический опыт в психологии дают свои результаты. Путешественники находят ответы, которые им впоследствии помогают.
Из Москвы в Муром с гидом-психологом (2 дня)
Из Москвы в Муром с гидом-психологом (2 дня)
Из Москвы в Муром с гидом-психологом (2 дня)
Из Москвы в Муром с гидом-психологом (2 дня)
Из Москвы в Муром с гидом-психологом (2 дня)
Ближайшие даты:
28
мая
29
мая
30
мая
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мая
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даты

Что вас ожидает:

  • Троицкий женский монастырь
  • Спасо Преображенский мужской монастырь
  • Гробница Илии Муромца
  • Святой источник
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда

Описание

Как происходят чудеса

У мощей святых благоверных Петра и Февронии происходят благословение пар на совместный союз, происходят чудеса и те, кто готовы встречают своих половинок или налаживают отношения в паре. Меня вдохновляет, что данная экскурсия созидательна и направлена на объединение, личный поиск, прорыв в сознании и ментальный рост.

Важно знать:

Мужчины посещают монастырь в брюках (в шортах не разрешается), женщины входят в храм с покрытой головой (платок), в платье/юбке не выше колен

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Услуги гида-психолога
  • Транспортные расходы. Экскурсия проходит на новом автомобиле Hyundai Creta
Что не входит
  • Ночь в монастырской гостинице или доме паломника (в среднем 500 – 1000 руб. /чел.)
  • Обед в монастырской трапезной (в среднем 250 – 300 руб. /чел.)
Место начала и завершения?
Москва, Кутузовский проспект, 57. ТЦ Океания
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 1 дня 12 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальный тур, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Важная информация
  • Встречаемся в 10.00 у главного входа в ТЦ Океания. м. Славянский бульвар. Мужчины посещают монастырь в брюках (в шортах не разрешается)
  • Женщины входят в храм с покрытой головой (платок)
  • В платье/юбке не выше колен
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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